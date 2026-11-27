Manuel Pellegrini confiesa que el triunfo en Bratislava "da siempre mucha moral", pero avisa de que "son competiciones distintas" y, ahora, toca cambiar el chip; está seguro de que "el césped de La Cartuja está bastante bien", al tiempo que aparca cualquier debate sobre Parrott, el futuro de los que acaban contrato o el mercado invernal

"El equipo llega bien; tenemos que ganar y conseguir la clasificación para la próxima ronda de la Champions League. Todavía quedan tres partidos por jugarse; es un logro muy importante que da siempre mucha moral. Por otro lado, tampoco tienen que darnos una excesiva confianza, porque son dos competiciones distintas. Ahora, debemos volver a LaLiga para intentar mantener las posiciones en las que estamos y tratar siempre de mejorarlas. Jugamos ante un equipo difícil como es el Rayo Vallecano", explicaba Manuel Pellegrini en la sala de prensa de Los Bermejales, donde anticipaba la lista de convocados: "Ni Lo Celso (con un tema de rodilla que le impide estar) ni Dani Ceballos (otro de columna) entran. Abde, sí. Tenía un problema en un pie, pero menor, sin mayor trascendencia".

Regreso a La Cartuja y nuevo césped

"Sí, el estado del césped está bien. He estado hablando yo con el encargado y sé que está bastante bien. Volver siempre, jugar de local, es importante. Jugamos hace un mes atrás cuatro partidos seguidos y ahora nos tocó algunos fuera. Sentir el apoyo de tanta gente en la grada ayuda al equipo. Y ojalá hagamos una muy buena actuación frente a nuestro público".

La mala racha fuera de su selección de Parrott

"Bueno, las sensaciones de Troy son como las todo el plantel. Cada uno tiene oportunidades de jugar. Hay que agregarle que él ha jugado seis partidos casi completos con Irlanda. Es una carga importante en los dos parones y no ha tenido ninguna recuperación. Así que tratamos de dosificarle los minutos. Por otro lado, Cucho también tuvo un tiempo largo afuera y le tocó a él jugar más. Pero no tenemos ningún problema. Cada vez que entra es un aporte importante. Y estoy seguro de que vamos a ver al Troy Parrott que vimos ya también, cuando hizo goles decisivos. Y los va a seguir haciendo durante el año".

Mercado invernal

"Yo creo que es necesario centrarnos ahora en tratar de ganar al Rayo Vallecano. Una vez que se termine la primera parte, que todavía queda un mes y algo, ya habrá conversaciones para ver lo que hacemos. Por el momento el plantel está completo, tanto en salidas como en llegadas".

El paso al frente de Ángel Ortiz

"Ha ido demostrando año tras año su mejoría. Lo hemos pasado también de extremo derecho a ser lateral, cosa que no es fácil. Pero él se ha ido adaptando, ha ido mejorando todo lo que es marcación, en la parte técnica... Por lo que fue tiene facilidades para sacar buenos centros. Yo creo que, como todo jugador, va mejorando en la medida que va jugando. Si está jugando en la Champions con nosotros es porque está en un nivel que lo entendemos que está absolutamente capacitado ya para ser un jugador importante en el plantel".

Sensaciones en Champions

"Me deja una sensación muy positiva en todos los sentidos. Primero, porque matemáticamente, 12 de 15 es un muy buen rendimiento, sobre todo jugando en la Champions. Segundo, porque el plantel ha tenido la madurez de no centrarse sólo en la UCL. Si vemos LaLiga, estamos cuartos. Muchas veces uno está muy bien en la Champions y mira hacia adentro y está en el lugar 12º o 15º. Después que se puede ir para afuera en esos campeonatos, en cualquier partido de ida y vuelta, en octavos o en cuartos, ya todo lo que se hizo no sirve para nada. Así que está el plantel con la madurez de estar muy fuerte en la UCL para lograr esa clasificación. Ya tenemos, como recién dije, prácticamente seguro la primera de los 24. Vamos a intentar siempre buscar los ocho primeros, pero nunca dejando LaLiga de lado, que es lo que he tratado siempre de inculcar. Así que, en ese aspecto, muy contento por ambos lados"

Mala racha contra el Rayo Vallecano en casa

"Es una opinión que yo he dado tantas veces... Podremos haber ganado al Rayo las últimas seis veces seguidas aquí en casa y no quiere decir que tenemos más posibilidad de ganarle mañana. Yo creo que las estadísticas son en momentos distintos. Siempre jugar en casa, como digo, es mejor que jugar de visita. Tiene uno todavía su público encima, a favor del equipo. La verdad es que no me fijo en esas estadísticas. Lo que sí sé es que tenemos que hacer un muy buen partido si queremos ganar al Rayo, que es un equipo que además es ofensivo, que juega bien al fútbol; tenemos que hacer un partido muy completo".

Se piensa en la tercera plaza liguera

"Más que buscar la tercera plaza como una meta, es buscar sumar la mayor cantidad de puntos y, después, vemos en qué posición nos deja. En este momento, como usted dice, estamos cuartos, cercanos al Atlético de Madrid, y tenemos que jugar con ellos. Por otro lado, creo que, independiente de jugar con los puntos contra un equipo, es sumar el porcentaje de puntos que a uno le permite estar dentro, porque las estadísticas en ese aspecto ayudan bastante, para saber la cantidad de puntos que se necesita para estar peleando el tercer lugar. Nos quedan todavía 18 puntos, 3 partidos en casa, 3 afuera... así que si podemos hacer el rendimiento que hemos tenido en los primeros 13 partidos, creo que sería muy bueno, una primera vuelta muy buena, independiente con quién los perdemos o con quién los ganamos, pero necesitamos mantener el rendimiento que tenemos hasta ahora en la suma total de puntos".

Futuro de Bartra y Bellerín, que acaban contrato

"Todo lo que es el año que viene será futuro, así que ya se verá el momento de conversarlo. Hoy día hay un plantel que está abocado a intentar hacer la mejor temporada posible; dentro de él, son dos jugadores muy importantes".