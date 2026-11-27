El Sevilla ya prepara su partido ante la Real Sociedad con escasos efectivos en varias demarcaciones, entre ellas el lateral derecho, donde Juan Iglesias es el único efectivo natural para García Plaza, quien ha confirmado la presencia de Adrián Pérez, canterano, en la próxima lista del Sevilla

Las lesiones en la banda y lateral derecho han obligado al Sevilla y García Plaza a buscar alternativas para una de las posiciones más castigadas de su plantilla. Con Carmona fuera de combate para lo que resta de temporada y Miguel Sierra también lesionado, el técnico madrileño se ha quedado con Juan Iglesias como único lateral derecho natural disponible. Ante esta situación, el técnico madrileño ha mirado hacia la cantera y Adrián Pérez emerge como una de las soluciones momentáneas para cubrir una demarcación que exige refuerzos en el mercado de enero.

El joven sevillista, de apenas 19 años, apunta a ser una de las grandes novedades en la convocatoria para visitar a la Real Sociedad. Su presencia respondería a la necesidad de encontrar efectivos para el costado derecho, pero también a la confianza que está depositando Luis García Plaza en las alternativas que ofrece el filial. Adrián Pérez, que forma parte del Sevilla Atlético, podría tener la oportunidad de dar un paso adelante en un momento especialmente delicado para el equipo en cuanto a efectivos se refiere. El propio García Plaza confirmó que Adrián viajará a San Sebastián, mientras que las otras alternativas posibles al lateral diestro dependerán de las necesidades del equipo.

Real Sociedad -- Sevilla

Adrián Pérez, de extremo a lateral derecho en la cantera del Sevilla

El canterano ha experimentado una transformación en su posición durante el último año. Acostumbrado a jugar como extremo, comenzó en el juvenil su adaptación al lateral derecho, una reconversión que ha ido consolidando durante la pasada campaña y su posterior irrupción en el Sevilla Atlético.

Sus características encajan con lo que puede necesitar Luis García Plaza para esa demarcación. Adrián Pérez es un futbolista con capacidad para repetir esfuerzos, incorporarse al ataque y alcanzar la línea de fondo para poner centros. Un perfil ofensivo que puede ofrecer profundidad por banda.

Adrián Pérez con el Sevilla Atlético / Sevilla Atlético

El aspecto defensivo era uno de los aspectos que debía mejorar en su adaptación. Sin embargo, su meteórica evolución en el juvenil y su asidua participación con el filial le han permitido ir ganando conocimiento del puesto, hasta el punto de entrar ahora en los planes y entrenamientos del primer equipo.

Sanganté y Félix Correia, otras alternativas para García Plaza

Adrián Pérez no es, ni mucho menos, la única posibilidad que contempla el entrenador sevillista para suplir las ausencias en el lateral derecho, aunque sí es el más natural tras el titular Juan Iglesias. Luis García Plaza también ha señalado a Arouna Sanganté, el central senegalés podría adaptarse a esa demarcación, pues en Le Havre era habitual verlo en esa demarcación.

Otra de las opciones que maneja el técnico es Félix Correia. El portugués, habitual extremo izquierdo, podría retrasar su posición para ocupar el lateral diestro. Sus características ofensivas le permitirían mantener cierta profundidad por banda, aunque retrasar su posición también supondría perder mimbres en ataque.

El mercado de enero, una necesidad para el Sevilla

Estas soluciones de emergencia pueden aliviar el problema a corto plazo, pero no eliminan la necesidad de acudir al mercado. Juan Iglesias se queda sin un sustituto natural en la plantilla y la acumulación de partidos, junto a las lesiones y futuras amonestaciones, convierte el lateral derecho en una de las posiciones prioritarias para reforzar. La cantera ofrece una solución inmediata. El mercado tiene que aportar la definitiva.