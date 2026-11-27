El chileno ha sido contundente en la rueda de prensa al respecto del debate entre el Benito Villamarín y el Estadio de La Cartuja, deseando que pronto se pueda volver a Heliópolis a pesar de lo positivo de La Cartuja

Pocos se atrevían a predecir que, a 27 de noviembre, el Betis estuviese ya clasificado a la siguiente ronda de la Champions y ocupando la cuarta plaza de la competición doméstica. Difícil de pronosticar pero es una realidad, ya que el conjunto de Manuel Pellegrini ha firmado un espectacular arranque de campeonato que ha permitido que poco a poco se vaya vislumbrando que los objetivos se puedan ir cumpliendo y con la mejor noticia posible, y esa es la de no cohibirse de soñar con conseguir metas importantes este año.

Una de las filosofías que más repite el equipo es el partido a partido, y ahora se centran las miradas para que el encuentro frente al Rayo Vallecano vaya siendo la confirmación de que todo funciona en La Cartuja. Ese último lugar ha sido objeto de debate durante toda esta semana, más si cabe con las declaraciones que dio Ángel Haro antes de partir a Bratislava donde, a pesar de transmitir que la ruta era continuar con la obra del Villamarín, sus palabras mostraron cierto escepticismo sobre la misma; provocando que el beticismo se llenase de dudas acerca de esta cuestión. Tras varios debates en este sentido, uno de los que se ha mojado en la mañana de este viernes ha sido Manuel Pellegrini, que no ha dejado dudas al respecto.

El chileno zanja, por su parte, el debate con el estadio

La duda existe. ¿La Cartuja o el Benito Villamarín? En el beticismo lo tienen claro, y es que la vuelta al templo debe ser una prioridad, y más con ese regreso a Heliópolis que tanto sentimiento despierta entre todos los estamentos del club. Eso sí, la solución temporal está funcionando bien, con una gran acogida por parte de la afición verdiblanca y con un equipo que se ha asentado en la élite europea en ese feudo. Eso sí, en una zona sometida a problemas de movilidad en cuanto se celebra un evento en el mismo.

El tifo de la Champions frente al Porto

En la rueda de prensa previa al Rayo Vallecano, el regreso a casa tras varios partidos de ausencia, ha sido cuestionado acerca de esa interrogante entre ambos estadios. En su respuesta, ha sido tajante. "A pesar de que los rendimientos nuestros en La Cartuja han sido muy buenos y hemos jugado prácticamente local porque tenemos 60.000 personas que nos apoyan de forma constante (...) no es el mismo ambiente que el Benito Villamarín. Es un estadio más ancho, donde el público está quizás un poco más lejos, con esa reestructuración que se hizo en la pista de atletismo para agrandar La Cartuja, el público está un poco más alejado. Sentimos el apoyo, pero lógicamente que lo ideal sería volver lo antes posible a nuestro estadio".

Un césped a la altura tras el parón

"El estado de césped está bien, he estado hablando con el encargado y sí que está bastante bien. Volver siempre, jugar de local es importante. Jugamos hace un mes atrás cuatro partidos seguidos, ahora nos tocó algunos partidos afuera. Siempre sentir el apoyo de tanta gente en la grada ayuda al equipo. Ojalá hagamos una muy buena actuación apoyando a nuestro público".