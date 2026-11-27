El exentrenador de Ilia Topuria cree que las nuevas personas que rodean a El Matador, han influido en su contra

Ilia Topuria, una vez aparcada la preparación de la pelea de su hermano, comenzará más en serio en preparar su regreso a la competición para los primeros meses de 2027. Aún no se conoce el rival, pero todo apunta a que será una revancha con el único peleador que le ha ganado hasta ahora: Justin Gaethje.

Sólo en el caso de que el norteamericano se retire, como ha sugerido, podría verse una pelea diferente, seguramente con Arman Tsarukyan. El armenio asegura que la UFC le ha prometido que su próxima lucha será por el campeonato, aunque tampoco tiene claro contra quien.

Sea uno u otro, esta vez, las dudas atenazarán por primera vez en los pronósticos. La dura derrota de junio ha dejado en Ilia Topuria una imagen de vulnerabilidad que no tenía. Hay quien piensa que le afectará en el futuro, pese a que el propio Topuria lo ha negado.

Pero también hay quien piensa que ese palo a llegado como consecuencia de haberse acomodado después de lograr tres victorias sobresalientes ante tres mitos de la UFC (Alexander Volkanovski, Max Holloway y Charles Oliveira). Y uno de los que lo piensan no es un cualquiera, sino uno de los que mejor lo conocen: el entrenador que lo llevó a la cima, Jorge Climent.

Jorge Climent espera el 'regreso' del mejor Topuria

El entrenador alicantino, que llevó a El Matador hasta que hace año y medio se trasladó a Madrid, cree que la gente nueva de la que se ha rodeado no ha sido la más apropiada. Así lo explica en una entrevista en 'Bet Brothers', donde achaca la derrota de Topuria en Washington a su falta de hambre tras lograrlo todo en la UFC.

Ilia Topuria, en una pelea / Imago

"Perdió parte de esa hambre al rodearse de gente nueva que los conoce desde hace un año. Yo lo veo así. Lo metieron en un mundo de comodidad y fama que, creo, les interesa más a ellos que a él. Le quitaron el hambre. Pero creo que esto se la va a devolver. Y si de verdad tiene hambre, tiene que volver a encontrar el aura que teníamos. Eso depende de él", señala Jorge Climent, que tiene confianza en que su expupilo volverá de nuevo a la cima.

La pelea con Pimblett le daría más dinero

Pese a que ya no siguen juntos, el técnico alicantino sigue muy de cerca la carrera de Topuria y augura lo que le llega ahora. "Si existiera la posibilidad, haría la revancha con Gaethje. Si no se puede, la pelea que da dinero, la que tiene más historia detrás, es la de Paddy -Pimblett-. La rivalidad entre ellos es real. Llevan años a la gresca. Es una espina que los dos tienen clavada y que se quieren sacar", añade. Y no cree que su duelo en 'The Ultimate Fighter', que podrían vivir en 2027, vaya a compensar esa pelea pendiente.

Jorge Climent, quien en su día aclaró que su separación con Topuria era necesaria, señala que dejó y tiene muy abierta la puerta para volver a pelear con él en cualquier momento. "Todo se puede hablar. En el fondo, mi hermano y yo lo queremos, lo respetamos y le tenemos mucho cariño. Son familia. Quiero mucho a su familia, he viajado con ellos y con sus familiares y son todos buena gente. Tengo la sensación de que se han dejado guiar por este chico, Iñigo Tabernero, que fue quien más influyó en que las cosas acabaran así. Creo que Ilia es un gran tipo, Alex también, y para mí siempre serán parte de mi familia", apunta, señalando claramente a Iñigo Pérez Tabernero como el culpable de lo que ha llevado a Topuria a perder su primer combate en su carrera.