Empieza a extenderse una sensación, todavía tenue, pero cada vez más perceptible, de que el técnico argentino podría estar viviendo el epílogo de su larga historia en el banquillo rojiblanco

Por primera vez no se descarta que pueda ser el último año de Simeone en el banquillo rojiblanco. / IMAGO

Nadie se atreve a decirlo con rotundidad, ni siquiera a mencionarlo, ni parece haber decisión tomada al respecto, pero empiezan a acumularse señales como para ignorar que algo se está cociendo alrededor del futuro del Cholo.

La lógica invita a pensar en una renovación. Ha ocurrido toda la vida. Simeone es el Atlético, o al menos una parte inseparable de la identidad que el club ha construido durante los últimos 15 años. La afición le profesa una devoción que trasciende de los resultados, Enrique Cerezo ha respaldado históricamente su figura y Miguel Ángel Gil Marín ha encontrado en el argentino al arquitecto de una de las etapas más exitosas de la entidad. Sin embargo, y por primera vez en mucho tiempo, la continuidad no parece una certeza incontestable.

Un silencio que empieza a ser significativo

Simeone renovó el 9 de noviembre de 2023 hasta junio de 2027. Aquella ampliación se anunció con la naturalidad de quien prolongaba una relación que no parece tener fecha de caducidad. Ahora, tres años después, las hojas del calendario comienzan a caerse y no hay noticias sobre un nuevo acuerdo que todos daban por hecho.

Se infieren conversaciones en la sombra e incluso una negociación abierta por pura y lógica planificación de un futuro que está a la vuelta de la esquina, pero por primera vez ha surgido una corriente informativa que apunta un adiós inminente

Que noviembre se haya consumido sin movimientos no significa necesariamente nada, pero sí alimenta una incertidumbre que hasta hace poco resultaba impensable.

Alemany, el hombre que podría tener la misión más incómoda

En el Atlético se insiste en que no hay que marcar tiempos. Mateu Alemany lo explicó hace unos días con un discurso que, lejos de despejar dudas, dejó abierta la puerta a cualquier desenlace. "Creo que no hay que marcar tiempos en una relación que es totalmente especial, muy especial entre club y entrenador. Lleva aquí 15 años, no es una relación clásica de un entrenador que termina contrato. Creo que con naturalidad, la relación entre club y entrenador ha sido muy buena, franca, directa y muy fácil en estos 15 años y, por tanto, seguimos en ese escenario. No tiene que cambiar nada".

Se intuye una declaración diplomática, razonable y perfectamente acorde a los tiempos. Se infieren conversaciones en la sombra e incluso una negociación abierta por pura y lógica planificación de un futuro que está a la vuelta de la esquina, pero por primera vez ha surgido una corriente informativa que apunta un adiós inminente, señalando directamente a Mateu Alemany como el hombre designado para despedir a Simeone. Así, tal cual. El bueno de Mateu tendría la papeleta de decir adiós al 'Cholo' y por primera vez no se descarta nada.

Mateu Alemany tendría entre manos la complicada papeleta de trabajar en un futuro sin el 'Cholo'. / IMAGO

El aire comienza a sentirse cargado. El ambiente, un tanto enrarecido. Se dice que hay gente en el club que no quiere renovar a Simeone e incluso que hay personas que han llegado para que no renueve﻿.

También huele diferente la contundencia habitual con la que el Atlético acostumbra a cerrar cualquier debate sobre la continuidad de su entrenador. El propio Simeone, preguntado por las declaraciones de Alemany, se limitó a devolver la bola de revés sin arriesgar en absoluto el punto: "A la explicación de Mateu no hace falta agregar absolutamente nada. Comparto todo lo que dijo y todo lo que explicó". Ni una puerta abierta, ni un compromiso, ni una declaración de amor eterno.

El caso es que si existe una figura capaz de gestionar semejante transición, esa es precisamente la del director de fútbol. Alemany tendría ante sí una de las decisiones más delicadas de la historia del club: encontrar un sucesor para un entrenador que no solo ha acumulado títulos, sino que ha moldeado la personalidad competitiva del Atlético, ha cambiado su dimensión europea y ha elevado sus expectativas. No se trata simplemente de sustituir a un técnico. Se trata de decidir cómo se desmonta, sin dinamitarlo, todo un legado.

Simeone, Cerezo y los capitanes del Atlético posan ante los fotógrafos en la despedida de Antoine Griezmann. / IMAGO

La final soñada para cerrar una era

¿Y si este fuera el último año? Solo faltaría que el Cholo escribiera el final que siempre soñó. El último indicio está en el calendario, caprichoso o providencial, con una circunstancia que puede cambiarlo todo: la final de la Champions en el Metropolitano. El Atlético tendrá la oportunidad de pelear por la ansiada Copa de Europa en su propia casa, delante de su gente, en el escenario de una de las noches más trascendentales que pueda vivir un club.

La primera Champions sigue siendo la gran deuda emocional del Atlético, un objetivo que se ha convertido casi en una obsesión generacional

No existe despedida más cinematográfica para Simeone que levantar la Champions que lleva persiguiendo desde aquellas dos finales de 2014 y 2016. La primera Champions sigue siendo la gran deuda emocional del Atlético, un objetivo que se ha convertido casi en una obsesión generacional. Conquistarla en el Metropolitano supondría cerrar el círculo de una manera que ni el más imaginativo de los guionistas podría mejorar.

No hay mayor desmotivación que el paso del tiempo

Quizá sea precisamente eso lo que empieza a alimentar el caldo de cultivo. No porque Simeone tenga decidido marcharse ni porque el Atlético haya resuelto prescindir de él, sino porque existe una combinación de factores que hace que la posibilidad deje de parecer una fantasía lejana.

Cerezo, preguntado por el futuro del argentino, se refugió en un escueto "sigue todo igual". Una respuesta que ni confirma ni desmiente. El Atlético sigue ganando, Simeone sigue siendo Simeone y la afición, mayoritariamente, sigue imaginándolo al frente, pero los ciclos también terminan cuando todavía hay amor, admiración y motivos para continuar.