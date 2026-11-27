El extremo marroquí, que se ausentó el jueves de la sesión grupal por una contusión sufrida en Bratislava, y el mediocentro utrerano han comenzado este viernes el trabajo con sus compañeros, por lo que Lo Celso, en pleno proceso de readaptación de un golpe en la rodilla, sería el único que de forma obligada se quedaría fuera

Muy buenas noticias para Manuel Pellegrini en el último entrenamiento antes de recibir este sábado 28 de noviembre a partir de las 14:00 horas al Rayo Vallecano en La Cartuja para retomar LaLiga tras el triunfo en Bratislava ante el Slovan en la Champions League. De esta forma, a falta de la decisión final del chileno dentro de unas horas en forma de convocatoria oficial, Giovani Lo Celso se queda como único ocupante de la enfermería, ya que el mediapunta argentino continúa al margen por la contusión que arrastra en una de sus rodillas desde la sesión previa al desplazamiento a tierras eslovacas, que ya le impidió ser de la partida o siquiera formar parte del banquillo entonces. Descartado el de Rosario, dos de sus compañeros sí tienen opciones.

Se trata de Ez Abde y Dani Ceballos, que comenzaron este viernes el trabajo con sus compañeros. El extremo marroquí, que recibió un golpe el martes, no se arriesgó a contactos peligrosos el jueves y se ejercitó al margen con los rehabilitadores, pero, más allá de eso y el reparto de cargas habitual, no padece ninguna lesión. Mientras tanto, el mediocentro utrerano, ausente los dos últimos encuentros (no llegó, muy a su pesar, a El Gran Derbi ni viajó a tierras presburguesas), se apunta a la rotación en la 'sala de máquinas', uniéndose a la recuperación previa de José Antonio Morante, otro que se perfila como refuerzo para una exigente recta final de 2026 que precisará de todos 'enchufados'.

Además, de momento no tiene por qué preocuparse el '﻿Ingeniero﻿' con las amonestaciones, ya que, a punto de comenzar la ﻿14ª jornada de LaLiga EA Sports﻿, el ﻿Real Betis ﻿no cuenta con ningún apercibido que pudiera perderse, en caso de ver una amarilla contra el ﻿Rayo Vallecano﻿, la visita al ﻿Atlético de Madrid de la siguiente entrega del campeonato doméstico de la regularidad. El que más cerca estaría es ﻿Héctor Bellerín﻿, con tres tarjetas simples, mientras que ﻿Marc Roca﻿, ﻿Diego Llorente﻿, ﻿Junior Firpo﻿, ﻿Natan de Souza y el '﻿Cucho﻿' ﻿Hernández están con dos. Tocan madera igualmente en ﻿La Cartuja para aproximarse al pleno de disponibilidad en próximos compromisos.

Un guiño a "un deportista histórico"

"Gracias por hacernos disfrutar con este viaje inolvidable", reproduce la cuenta oficial del ﻿Real Betis en honor a ﻿Marc Márquez﻿, diez veces campeón del Mundo y recientemente proclamado como tal en el último campeonato de MotoGP al anunciar de forma sorprendente que la próxima será su última carrera, ya que el piloto de motociclismo catalán, muy amigo por cierto de ﻿Joaquín Sánchez﻿, se retira de los circuitos con 33 años﻿.