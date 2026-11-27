En la última instancia previa al Supremo, los magistrados estiman parcialmente el recurso de Apelación interpuesto por la defensa del actual futbolista del Aris de Salónica, al absolverle del delito de lesiones, por lo que pasa de ocho años y medio a siete años, aunque estos últimos, correspondientes al delito de agresión sexual, han sido ratificados íntegramente

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha rebajado de ocho años y medio a siete años la pena de prisión impuesta al ex futbolista del Sevilla FC Rafa Mir por agredir sexualmente a una joven, tras absolverle del delito de lesiones por el que también había sido condenado en primera instancia. Así, la Sección de Apelación Penal de la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal autonómico estima parcialmente el recurso interpuesto por la defensa del ahora delantero del Aris de Salónica, que se sigue aferrando a su inocencia, contra la sentencia dictada el pasado mes de junio por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, informa este viernes la agencia EFE.

Los magistrados, según consta en el fallo, confirman íntegramente los siete años de cárcel por el delito de agresión sexual, pero revocan la pena de 18 meses por el otro al concluir que el trastorno de adaptación con ansiedad y el estado depresivo que sufrió la víctima tras la agresión no puede desligarse de la acción principal y ser castigado por separado. "No negamos que, para la víctima, la agresión que sufrió tuvo unas muy graves consecuencias, pero no distan de las que habitualmente vienen sufriendo las víctimas de este tipo de delitos que, en este caso particular (…), se han agravado por la propia repercusión pública de los hechos (…) y la necesidad de revivirlos a través de un procedimiento judicial donde no es extraño que se sienta juzgada por la colectividad”, argumenta el tribunal.

El punta de Javalí Nuevo, con el Aris, su actual equipo. / IMAGO

El punta de Javalí Nuevo, con el Aris, su actual equipo. / IMAGO

La sentencia aplica la jurisprudencia del Tribunal Supremo que exige que la apreciación de un delito de lesiones psíquicas, para que tenga autonomía a efectos punitivos, precisa que esas lesiones "excedan del resultado y de la consecuencia propia" del delito principal, por la forma de comisión, por "una desviación del plan criminal trazado" o bien por "la especial energía criminal empleada". A diferencia del delito de lesiones, el TSJCV ha desestimado íntegramente el recurso de Rafa Mir en lo relativo a su condena por el delito de agresión sexual, pues entiende que la Audiencia de Valencia hizo una valoración de la prueba practicada en el juicio "lógica y razonable".

Pablo Jara, también beneficiado: un año y medio de cárcel más una multa de 675 euros

Así, la Sala niega la falta de persistencia alegada por la defensa en los testimonios de la víctima y de una segunda perjudicada, amiga de la primera y que fue también agredida sexualmente esa misma noche en el mismo domicilio de Bétera por un segundo condenado, el también futbolista Pablo Jara. Según los jueces, esa alegación se basa "en unas contradicciones que en esencia se refieren a meras cuestiones de detalle o accesorias que no afectan en nada a lo sustancial de los hechos". Sin embargo, la sentencia de Apelación, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, estima parcialmente el recurso de apelación del citado Pablo Jara.

Así, la resolución judicial confirma que este segundo condenado cometió un delito de agresión sexual sin acceso carnal, un delito contra la integridad moral y un delito leve de lesiones, pero rebaja la pena impuesta por el primero de esos delitos de dos años a un año de prisión. También disminuye la multa por el delito leve. De este modo, la suma de las penas impuestas a Pablo Jara queda fijada en un año y medio de prisión y en una multa de 675 euros. La rebaja de la pena por el delito de agresión sexual se sustenta en las circunstancias que concurren en los hechos, "unos actos superficiales carentes de una especial trascendencia en los que no se destaca una especial insistencia en el ataque".