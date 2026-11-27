Aunque hay más delanteros en la agenda de Braulio Vázquez, se mantienen los contactos con el ucraniano, al tiempo que el Bolonia ya negocia con la Roma para interrumpir antes de tiempo su cesión

El Valencia de Javier Aguirre al fin comienza a ver la luz. Dos victorias en sus dos últimos partidos lejos de Mestalla le han sacado momentáneamente de la zona de descenso. Pero una cosa se tienen clara en Mestalla: hay que reforzar al equipo en enero. Una misión respaldada por los nuevos accionistas de la entidad, aunque no será sencillo aprovechar algo de su inyección económica, y en la que trabaja desde que aterrizó Braulio Vazquez.

El plan del Valencia en el mercado de enero

El director deportivo che tiene varias posiciones marcadas en rojo. Puede que haya que firmar a un portero ante la posibilidad de cortar la cesión de Van Oevelen con el Ipswich Town. Además, hay consenso en que también debe llegar un central (se ha interesados por la situación de Jorge Cuenca, del Fulham) para reforzar la zaga, sin descartar tampoco un mediocentro. Pero todos los implicados coinciden en el que la prioridad está arriba. A este Valencia le falta gol y se buscan dos perfiles: un extremo con llegada y un punta que ejerza como referencia.

Dentro de este último perfil, Braulio Vázquez ha apuntado algo. Se ha relacionado a Sorloth, que causalmente podría no jugar más en este 2026 con el Atlético de Madrid por lesión. Pero antes de ello, el ex de Osasuna ya preguntó semanas atrás por las condiciones de un posible préstamo de Artem Dovbyk . Una opción de caché que se mantiene en cartera, aunque no es la única.

La competencia del Venezia y el problema del sueldo de Dovbyk

Así, Superdeporte informa de que en los últimos días han seguido produciéndose los contactos con el entorno del delantero ucraniano, que no descarta volver a LaLiga, donde fue Pichichi con el Girona al firmar 24 goles en la 24/25. Pero tampoco descarta seguir en Italia, donde también se ha interesado el Venezia, o incluso buscar una aventura en la Premier League a sus 29 años.

En Mestalla, la idea es poder disfrutarlo hasta final de temporada y pactar incluso una opción de compra. Aunque no es una operación sencilla a nivel económico, pues su ficha se eleva a 3 millones de euros netos por temporada, de los cuales el Bolonia, donde se encuentra cedido asuma actualmente 2,5.

Artem Dovbyk, en acción con el Bolonia. / Imago

Los números de Dovbyk en el Bolonia

El conjunto rossoblù, además, se guardó una opción de compra por valor de 17 millones que, visto lo visto, no ejecutará. De hecho, La Gazzetta dello Sport devela que ya hay negociaciones en marcha entre Bolonia y Roma para cortar el préstamo de Dovbyk, que solo ha participado en cinco de las 12 jornadas disputadas (se perdió dos por lesión) y aún no ha sido titular, sumando un solo gol en 105 minutos de juego.

Esta situación también obliga a la Roma, donde tiene contrato hasta 2029, a buscar una solución, pues de lo contrario podría ver cómo se sigue devaluando un futbolista por el que pagaron más de 40 millones, adelantándose en su día al Atlético de Madrid. Además, el ex del Midtjylland y el Dnipro ya estuvo en el pasado mercado en el punto de mira del Real Betis. Pero en el Olímpico de la capital italiana no convenció la oferta verdiblanca, que planteaba una opción de compra de 15 millones de euros, y optaron por su continuidad en la Serie A.

Hugo Duro podría dejarle su sitio en la delantera

Para hacer posible un fichaje de tal calibre, en cualquier caso, Braulio Vázquez deberá afanarse también en el apartado de las salidas y abrir el necesario hueco salarial. De hecho, son varios los nombres que se le agolpan sobre la mesa en este sentido, pues se busca un destino para Aliou Dieng, uno de los fichajes del pasado verano que no han convencido, y tampoco está nada clara la continuidad de jugadores como Sato o Harvey Elliott. Además, el espacio en la delantera podría dejarlo Hugo Duro, que ha perdido protagonismo con Aguirre y ya aparece en la agenda del Sevilla FC.