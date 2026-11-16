El Valencia apunta alto y pregunta por Dovbyk

El delantero ucraniano, por el que pujó el Betis en verano, presenta unos pobres números en el Bolonia y la Roma podría romper su cesión, preguntando desde Mestalla por las condiciones de un nuevo préstamo

El Valencia tiene cinco encuentros por delante hasta final de año para tratar de salir de su angustiosa situación en LaLiga, donde continúa en puestos de descenso. Javier Aguirre sigue buscando para ello soluciones dentro de su actual plantilla. Pero una cosa se tiene clara en Mestalla: hay que reforzar al equipo en enero. Una misión respaldada por los nuevos accionistas de la entidad, aunque no será sencillo aprovechar algo de su inyección económica, y en la que trabaja desde que aterrizó Braulio Vazquez.

Las prioridades del Valencia en el mercado de enero

El director deportivo che tiene varias posiciones marcadas en rojo. Puede que haya que firmar a un portero ante la posibilidad de cortar la cesión de Van Oevelen con el Ipswich Town. Además, hay consenso en que también debe llegar un central para reforzar la zaga. Pero todos los implicados coinciden en el que la prioridad está arriba. A este Valencia le falta gol y se buscan dos perfiles: un extremo con llegada y un punta que ejerza como referencia.

Dentro de este último perfil, Braulio Vázquez ha apuntado algo, preguntando por las condiciones de un posible préstamo de Artem Dovbyk, según informa el Corriere Della Sera. El ex de Osasuna está ojo avizor y ya se ha posicionado ante la opción más que probable de que el delantero ucraniano rompa a su vez la cesión que le llevó el pasado verano de la Roma, donde tiene contrato hasta 2029, al Bolonia.

De ser 'Pichichi' con el Girona a sumar solo un gol con el Bolonia

Con el aval de haber sido el Pichichi de LaLiga en la 23/24, en la que firmó 24 goles en 36 partidos con el Girona, el ex del Midtjylland y el Dnipro ya estuvo en el pasado mercado en el punto de mira del Real Betis. Pero en el Olímpico de la capital italiana no convenció la oferta verdiblanca, que planteaba una opción de compra de 15 millones de euros, y optaron por su continuidad en la Serie A mediante un préstamo remunerado y un precio algo mayor (en torno a 20 'kilos' con variables) en caso de que su actual equipo decida quedárselo.

Sin embargo, viendo sus números, el Bolonia no solo no piensa en comprarlo, sino más bien en devolverlo. Solo ha participado en cinco de las 11 jornadas disputadas (se perdió dos por lesión) y aún no ha sido titular, sumando un solo gol en 105 minutos de juego. Una situación que también obliga a la Roma a buscar una solución, pues de lo contrario podría ver cómo se sigue devaluando un futbolista por el que pagaron más de 40 millones, adelantándose al Atlético de Madrid.

Artem Dovbyk, en un partido de la Serie A con el Bolonia. / Imago

Su elevado sueldo, uno de los obstáculos

Ahí es donde entra en acción el Valencia, que se ofrece como una plaza idónea para relanzar a un Dovbyk que, a sus 29 años, conoce bien el campeonato. Aunque económicamente no se trata de una operación sencilla. Para empezar, por el elevado salario del ariete, superior a los 3 millones netos por temporada.

Para hacer posible un fichaje de tal calibre, en cualquier caso, Braulio Vázquez deberá afanarse también en el apartado de las salidas y abrir el necesario hueco salarial. De hecho, son varios los nombres que se le agolpan sobre la mesa en este sentido, pues se busca un destino para Aliou Dieng, uno de los fichajes del pasado verano que no han convencido, y tampoco está nada clara la continuidad de jugadores como Sato o Harvey Elliott.