Jesús Rodríguez, de vuelta a casa, pronostica que "el Betis va a conseguir los tres puntos" en el derbi

El extremo alcalareño, que se perderá por lesión el reencuentro en el césped con su ex equipo el próximo 9 de diciembre con el Como, se mostró orgulloso de presenciar el primer entrenamiento de su hermano con sus antiguos compañeros, a los que ve "a un nivel increíble"﻿, pues sigue "todos los partidos", y se muestra optimista ante el Sevilla

El ex futbolista del Betis y actualmente en el Como, de visita en su antigua casa, atiende a los medios oficiales del club.

Está "un poco jodido" por la inoportuna lesión muscular que le tendrá alrededor de ﻿dos meses alejado de los terrenos de juego y le impedirá, como sí podrá hacer seguramente ﻿Assane Diao﻿, reencontrarse con el ﻿Real Betis en ﻿La Cartuja el próximo ﻿miércoles 9 de diciembre a las ﻿18:45 horas﻿, cuando está fijado el encuentro de la fase liga de la ﻿Champions entre su ex equipo y el ﻿Como 1907﻿. Aun así, ﻿Jesús Rodríguez se lo está "tomando con tranquilidad" para que, "cuando vuelva, no vaya a recaer, ya que es una zona complicada", confesaba este lunes a los medios oficiales del club heliopolitano, aprovechando la visita para saludar a sus antiguos compañeros y jefes.

No ha podido escoger un mejor momento, ya que su hermano, el delantero del ﻿Betis C Juan Rodríguez (de ﻿18 años y más espigado aún que el primogénito, ya que mide ﻿1,93﻿) se ejercitaba por vez primera a las órdenes de Manuel Pellegrini en la ﻿Ciudad Deportiva Luis del Sol﻿. Una ocasión pintiparada para revivir su etapa en ﻿Los Bermejales﻿: "Sí, siempre lo he dicho. Desde el primer día que vine aquí a hacer las pruebas sentía un ﻿olor especial y, ahora, cada vez que vuelvo, que ya desgraciadamente no puedo estar aquí, pues es como un orgullo para mí y encima, sobre todo, si puedo ver a mi hermano entrenarse con los mejores, pues más feliz todavía".

El atacante, con Isco. / RBB

Buenos augurios para el sábado

Pese a la distancia, Jesús Rodríguez no se olvida del ﻿Real Betis﻿, al que alaba: "Bueno, yo estoy viendo al equipo la verdad es que muy bien. Me veo todos los partidos y lo veo a un nivel increíble. Sí que es verdad que el otro día hubo un sustillo (en ﻿Elche﻿), pero lo sacamos adelante, que no es malo". Respecto al duelo de la máxima rivalidad con el ﻿Sevilla FC del próximo ﻿sábado 21 de noviembre a partir de las ﻿18:30 horas en el ﻿Ramón Sánchez-Pizjuán﻿, se mostró ﻿optimista﻿: "En los derbis se iguala todo, da igual cómo venga uno y cómo venga el otro; ya sabemos aquí en Sevilla cómo se vive. Deseo que gane el Betis, que viene en muy buena dinámica y creo que va a conseguir los tres puntos allí".

De menos a más en los derbis

Aunque en juveniles no tiene buen recuerdo de los derbis (ganó uno y perdió otro con el Real Betis en Liga Nacional en la 21/22; sucumbió en sus dos duelos ante el Sevilla FC el curso siguiente con el Calavera CF, pese a abrir el marcador en la Carretera de Utrera; y volvió a caer en los dos de División de Honor, ya de vuelta a los verdiblancos, en la 23/24), cambiaron desde entonces las tornas para Jesús Rodríguez, que firmó sendas tablas (1-1) en los derbis chicos de esa misma campaña con el Betis Deportivo en Segunda RFEF y que ganó en la 24/25 el que disputó, el de casa, con tanto postrero de ﻿Marcos Fernández a pase de ﻿Pablo García﻿. En el único con el primer equipo, inició la acción del 2-1 definitivo en el ﻿Benito Villamarín﻿, que luego ﻿Isco Alarcón 'regaló' al '﻿Cucho﻿' ﻿Hernández﻿.