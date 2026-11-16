Jesús Rodríguez, de vuelta a casa, pronostica que "el Betis va a conseguir los tres puntos" en el derbi
El extremo alcalareño, que se perderá por lesión el reencuentro en el césped con su ex equipo el próximo 9 de diciembre con el Como, se mostró orgulloso de presenciar el primer entrenamiento de su hermano con sus antiguos compañeros, a los que ve "a un nivel increíble", pues sigue "todos los partidos", y se muestra optimista ante el Sevilla
Está "un poco jodido" por la inoportuna lesión muscular que le tendrá alrededor de dos meses alejado de los terrenos de juego y le impedirá, como sí podrá hacer seguramente Assane Diao, reencontrarse con el Real Betis en La Cartuja el próximo miércoles 9 de diciembre a las 18:45 horas, cuando está fijado el encuentro de la fase liga de la Champions entre su ex equipo y el Como 1907. Aun así, Jesús Rodríguez se lo está "tomando con tranquilidad" para que, "cuando vuelva, no vaya a recaer, ya que es una zona complicada", confesaba este lunes a los medios oficiales del club heliopolitano, aprovechando la visita para saludar a sus antiguos compañeros y jefes.
No ha podido escoger un mejor momento, ya que su hermano, el delantero del Betis C Juan Rodríguez (de 18 años y más espigado aún que el primogénito, ya que mide 1,93) se ejercitaba por vez primera a las órdenes de Manuel Pellegrini en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Una ocasión pintiparada para revivir su etapa en Los Bermejales: "Sí, siempre lo he dicho. Desde el primer día que vine aquí a hacer las pruebas sentía un olor especial y, ahora, cada vez que vuelvo, que ya desgraciadamente no puedo estar aquí, pues es como un orgullo para mí y encima, sobre todo, si puedo ver a mi hermano entrenarse con los mejores, pues más feliz todavía".
Buenos augurios para el sábado
Pese a la distancia, Jesús Rodríguez no se olvida del Real Betis, al que alaba: "Bueno, yo estoy viendo al equipo la verdad es que muy bien. Me veo todos los partidos y lo veo a un nivel increíble. Sí que es verdad que el otro día hubo un sustillo (en Elche), pero lo sacamos adelante, que no es malo". Respecto al duelo de la máxima rivalidad con el Sevilla FC del próximo sábado 21 de noviembre a partir de las 18:30 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán, se mostró optimista: "En los derbis se iguala todo, da igual cómo venga uno y cómo venga el otro; ya sabemos aquí en Sevilla cómo se vive. Deseo que gane el Betis, que viene en muy buena dinámica y creo que va a conseguir los tres puntos allí".
De menos a más en los derbis
Aunque en juveniles no tiene buen recuerdo de los derbis (ganó uno y perdió otro con el Real Betis en Liga Nacional en la 21/22; sucumbió en sus dos duelos ante el Sevilla FC el curso siguiente con el Calavera CF, pese a abrir el marcador en la Carretera de Utrera; y volvió a caer en los dos de División de Honor, ya de vuelta a los verdiblancos, en la 23/24), cambiaron desde entonces las tornas para Jesús Rodríguez, que firmó sendas tablas (1-1) en los derbis chicos de esa misma campaña con el Betis Deportivo en Segunda RFEF y que ganó en la 24/25 el que disputó, el de casa, con tanto postrero de Marcos Fernández a pase de Pablo García. En el único con el primer equipo, inició la acción del 2-1 definitivo en el Benito Villamarín, que luego Isco Alarcón 'regaló' al 'Cucho' Hernández.