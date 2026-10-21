Jesús Rodríguez se queda sin "el sueño de jugar con el Betis" en Champions: "Parece que es una lesión grave", asegura Cesc Fàbregas

El entrenador del Como 1907 confirmó que el canterano verdiblanco sufrió un serio daño muscular en la última sesión antes de recibir este miércoles al Manchester United y se hace a la idea de que no podrá contar con él hasta el próximo mes de enero, por lo que no estará en la señalada cita en el Estadio de La Cartuja de Sevilla prevista para dentro de un mes y medio

No hay ningún tipo de lesión que sea oportuna, pero hay algunas que resultan especialmente inoportunas y casi urdidas en una especie de plan diabólico del caprichoso destino. En este segundo grupo se enmarca el problema físico que ha sufrido Jesús Rodríguez, canterano del Real Betis que causará baja con el Como 1907 durante al menos dos meses y no podrá cumplir ese declarado sueño de volver a Sevilla para el encuentro fijado para el próximo 9 de diciembre que enfrentaba al club en el que se formó con su actual equipo, en la jornada 5 de la Fase Liga de la UEFA Champions League.

Jesús Rodríguez se lesiona en el último entrenamiento previo al Como - Manchester United

Jesús Rodríguez notó una fuerte molestia al golpear un balón en el tramo final del último entrenamiento del conjunto italiano previo al choque de este miércoles ante el Manchester United. "No parece una lesión leve, sino algo un poco más grave", explicó en la rueda de prensa oficial el entrenador del Como, Cesc Fábregas, que añadió que se trataba de una dolencia muscular y que no contaba con el sevillano hasta dentro de unos dos meses. El club transalpino no ha llegado a ofrecer parte médico, así que no se conoce el tipo de dolencia ni el alcance exacto; pero las cuentas son sencillas y queda descartadísimo para el duelo contra el Betis de dentro de seis semanas.

Elegido recientemente por Lionel Messi entre 10 candidatos y candidatas a dominar el fútbol mundial en un futuro a corto plazo, Jesús Rodríguez había clavado el augurio; pero no podrá disfrutar del mismo y se perderá la vuelta a casa por culpa de esta inoportuna lesión. A pesar de ello, el joven atacante de 20 años suele dejarse ver con relativa frecuencia en las dos ciudades deportivas del Betis -en Los Bermejales y en Dos Hermanas-. No en vano, sigue manteniendo una relación directa con la entidad a través de su hermano Juan Rodríguez, futbolista de 18 años que milita en el Juvenil de División de Honor.

En la presente temporada, Jesús Rodríguez sólo suma 242 minutos repartidos entre los cuatro choques en la Serie A (175') y uno de Champions (67') en los que no ha sido capaz de marcar ni de asistir. También fue convocado por la selección española sub 21 en el pasado parón: 70 minutos en una derrota en Finlandia (2-1) y 15' en la goleada a San Marino (0-13). En esta segunda cita, logró dar un pase de gol pero también fue expulsado por roja directa y no pudo participar en el posterior choque en el que España recibía a Rumanía (7-1).

El 'júbilo interruptus' del canterano del Betis: "Es un sueño volver a mi casa y que toda mi familia pueda ir al estadio"

"Antes del sorteo estaba segurísimo de que nos iba a tocar. Lo afronto con mucha alegría, con esa sensación de volver a casa, de jugar delante de la afición que me lo dio todo... Les estoy eternamente agradecido: si estoy donde estoy es gracias al Real Betis. Mi familia va a poder verme, mis amigos también. Va a ser un partido muy emotivo", apuntaba Jesús Rodríguez en una entrevista concedida al diario Marca durante el pasado parón liguero en la que fue preguntado por esa visita del Como 1907 al Estadio de La Cartuja y por si festejaría un gol en caso de ver puerta ante el equipo en el que se formó.

"Hombre, soy del Como y quiero que gane el Como. Después, que el Betis gane todos los partidos de Champions. Si tengo que marcar, lo voy a hacer; pero no lo celebraría por respeto a todo lo que me han dado", manifestaba con sinceridad el extremo natural de Alcalá de Guadaíra. "Sería un sueño volver a mi casa y que toda mi familia pueda estar viéndome en el estadio... aunque también sería mucho más duro meter un gol al Betis que a cualquier otro equipo", expresaba el internacional español en las páginas de Diario de Sevilla, en otra charla anterior al sorteo de la Fase Liga de la Champions.