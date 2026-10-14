Messi busca nuevo 'GOAT' y elige a un canterano del Betis entre las 10 futuras estrellas del fútbol: "Esta historia acaba de comenzar"

El argentino ha elegido a Jesús Rodríguez, extremo de sólo 20 años que juega su segunda temporada en el Como 1907 después de irrumpir con sólo 17 años en el primer equipo verdiblanco y de llamar la atención del seleccionador español, Luis de la Fuente

"Un legado sobre el que construir al GOAT -'great of all times', el mejor de todos los tiempos-. El próximo capítulo comienza aquí. Conoce a las estrellas emergentes elegidas en la tercera temporada de Messi +10". De este modo, la firma deportiva Adidas introduce una campaña publicitaria en la que el astro argentino elige a 10 jóvenes talentos que a su juicio pueden dominar el mundo fútbol en un futuro a muy corto plazo. Entre estas estrellas emergentes, el ocho veces ganador del Balón de Oro ha incluido a un canterano del Real Betis e internacional absoluto con la selección española como es Jesús Rodríguez, actual futbolista del Como 1907 italiano.

La lista resulta bastante sorprendente porque escapa del 'mainstream' -muestra compromiso corporativo eligiendo a compañeros de marca- y en ella destaca la ausencia de Lamine Yamal, gran sensación en la actualidad y heredero directo del '10' de Lionel Messi en el FC Barcelona. De hecho, no hay ningún futbolista que milite a día de hoy en LaLiga y el único español es el propio Jesús Rodríguez.

Extremo de 20 años natural de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), protagonizó una poderosa irrumpción en el primer equipo del Betis y en esta 2026/2027 está iniciando su segunda temporada como futbolista del Como 1907 que dirige Cesc Fábregas, compañero de la 'Pulga' en La Masía. "Es un honor pertenecer a esta familia", respondió Jesús Rodríguez en sus redes sociales.

Jesús Rodríguez, cabecilla de la mejor generación en la cantera del Betis

Extremo zurdo de 1,85 metros, con gran rapidez y desborde, Jesús Rodríguez tiene contrato hasta 2030 con el club transalpino y está Transfemarkt le otorga un valor de mercado estimado en 30 millones de euros. Aunque en las últimas ventanas ha ido convocado con la sub 21, el canterano verdiblanco se estrenó hace justo un año con la selección absoluta después de aterrizar en la Serie A como subcampeón de la UEFA Conference League 2025.

En el Real Betis saltó prácticamente desde el Juvenil A hasta el primer equipo, ya que sólo le dio tiempo a jugar 32 partidos con el Betis Deportivo antes de convencer a Manuel Pellegrini. Después de hacerle debutar en un partido de Copa del Rey, el chileno le mantuvo en dinámica, le dio la titularidad por delante de Ez Abde y le alineó en otros 32 encuentros oficiales de la temporada 24/25. "Les debó mucho", ha mantenido siempre Jesús Rodríguez.

El alcalareño, que volverá a La Cartuja como rival de Champions, metió tres goles y dio dos asistencias en su único curso con el conjunto verdiblanco antes de que el Como pagase 22,5 millones de euros más otros seis en variables. Por la puerta que abrió se colaron luego otros como Pablo García, José Antonio Morante u otros exponentes de una generación que lleva tres años seguidos jugando la UEFA Youth League y que ganaron la liga de División de Honor más la Copa de Campeones en 2025 o la Copa del Rey Juvenil de 2026.

La lista de Lionel Messi con 10 estrellas de la nueva generación de futbolistas

"Cualquiera puede contar una historia, pero una gran historia requiere de la mano de un maestro. Algunos dudaban de que él pudiera escribir otro clásico pero, con un sólo trazo de su pluma, nacen nuevos personajes. Diez capítulos que reescriben el futuro del juego. Esta es una historia que apenas acaba de comenzar", narra una voz en off durante el spot en el que Messi, a lo Nostradamos, sale escribiendo un libro que predice quiénes dominarán el fútbol en las próximas temporadas.

El de Max Dowman, extremo derecho inglés, es uno de los nombres que más empiezan a sonar mediáticamente al tratarse de una promesa del Arsenal FC que sólo tiene 16 años pero ya ha debutado con el primer equipo de los 'Gunners'. No obstante, quizás el nombre más conocido para el gran público es el de Gilberto Mora, mediocentro de 18 años del Club Tijuana que es titular con la selección de México desde el pasado Mundial 2026.

En cuanto a Argentina, el único compatriota que Messi incluye en su lista es Tomás Aranda (19), mediapunta de Boca Juniors que poco a poco se ha asentado en el cuadro 'Xeneize'. Entre los seleccionados también aparecen Zavier Gozo (19), extremo estadounidense que despunta en la Premier League vistiendo la camiseta del Crystal Palace tras llegar este verano del Salt Lake de la MLS; Can Uzun (20), delantero del Eintracht Frankfurt y de la selección turca; y Kees Smit (20), mediocentro ofensivo neerlandés que juega en el AZ Alkmaar, son los otros tres jugadores elegidos por el argentino.

Además, Lionel Messi también escoge a tres jovencísimas perlas del fútbol femenino: Chloe Sarwie, joven defensora de 17 años que ya ha dado el salto al primer equipo del Chelsea FC; Lotta Wrede (18), delantera alemana del Hamburger SV que ha venido sonando con fuerza para reforzar al Barça; y Giovanna Waksman (17), centrocampista brasileña del Olympique de Lyon francés.