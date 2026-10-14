José Antonio Morante, un "duende" bético forjado en el Coria: "Todo el mundo venía a verlo"

Natural de La Puebla del Río, el jugador del Real Betis se formó en uno de los equipos más carismáticos de la provincia de Sevilla. En categoría cadete demostró un talento increíble y unas cualidades futbolísticas que han dejado huella en el club amarillo en donde le guardan un gran cariño por su categoría como futbolista y como ser humano

Cuna de grandes futbolistas del Real Betis como Rogelio y Francisco Bizcocho, la localidad de Coria del Río y su equipo, el Coria CF, es el club en donde se forjó a fuego José Antonio Morante, el nuevo talento bético que ha ilusionado a la afición. Natural de La Puebla del Río, el atacante dio sus primeros pasos en el conjunto situado a las orillas del Río Guadalquivir en donde personas que lo conocen bien, como sus últimos dos entrenadores allí, David Feito y Sergio Mateos, lo califican como un futbolista por encima de la media, "un duende", muy competitivo y como una persona excelente que fue madurando lo cual ha sido clave para convertirse en el jugador que ha derribado la puerta del Real Betis.

José Antonio Morante: El Duende de la Ribera

En Coria del Río y en el Coria CF guardan un excelente recuerdo de José Antonio Morante, quien hace unos días se estrenó como goleador con el Real Betis y que está llamando a la puerta de Manuel Pellegrini para establecerse en el primer equipo verdiblanco. En la localidad sevillana no sorprende nada el rendimiento del joven de 19 años tal y como relatan a ESTADIO Deportivo David Feito y Sergio Mateos, sus dos últimos entrenadores en categoría cadete en el Coria CF, justo antes de dar el salto al Real Betis.

José Antonio Morante ya dejaba muestras de su calidad en su primer año cadete en donde se proclamó campeón de su categoría con el Coria CF por delante de equipos como el Real Betis y el Sevilla FC. Una proeza que recuerda Sergio Mateos, su entrenador en aquella campaña. "Cuando cogía el balón era diferente. Era un duende. Era un futbolista desequilibrante pero a la vez humilde. Trabajaba cuando se le exigía. Era el distinto del equipo".

Uno de los puntos que destaca el técnico es que José Antonio Morante podía jugar en cualquier posición del frente del ataque. "Era el mejor. Siempre ha sido el mejor de la generación 2007. Tiene todas las condiciones: uno contra uno, desequilibrante, golpeo. Yo lo metía por posiciones de dentro y también de fuera. Hacía de todo. Era el duende de ese equipo".

Misma opinión tiene de él David Feito, actual ojeador del CD Leganés en Andalucía y quien lo tuvo como futbolista en el último año de cadete en el Coria CF. "Nada más vestirse, ya tenía planta de futbolista, se veía. En el campo era diferente, las cosas que hacía, la manera de entender el juego, la manera de entender los momentos de partido, ya eso lo tenía".

David Feito rememora la exhibición que dio José Antonio Morante con el Coria CF en el campo del Calavera. "Fue un recital, mete cuatro goles y ganamos 2-5, creo que fue, o 3-5 o algo así, y mete cuatro goles. Es que era diferente, ya se veía la condición física, que la trae... era innato. Tenía ese fútbol callejero de haber estado ahí en la finca jugando y ese desparpajo lo tenía y no lo ha perdido".

Lo que ambos entrenadores desvelan es que José Antonio Morante ya era un futbolista que llamaba mucho la atención. "Todo el mundo venía a verlo".

José Antonio Morante y su proceso de maduración como futbolista y como persona en su etapa formativa en el Coria CF: un entorno ideal

Una de las claves para que José Antonio Morante se haya convertido en futbolista profesional ha sido su cabeza muy amueblada y su buen proceso de maduración como jugador y como persona.

José Antonio Morante es calificado por sus dos entrenadores como un futbolista muy competitivo: "Siempre estaba animando mucho. Quería ganar y quería competir. Se mosqueaba cuando perdía. Era muy competitivo. Siempre ha sido muy buen compañero", dice Sergio Mateos, resaltando también su liderazgo en la cantera del Coria CF. Misma opinión tiene David Feito. "Es muy humilde. De una familia muy humilde que se lo han inculcado".

Un chico que ha llegado a ser futbolista sobreponiéndose a que algunos rivales le dijeran que estaba ahí por ser hijo del famoso torero Morante de La Puebla. "Los niños eran muy crueles, y algunos le decían: '¿tú quién te crees que eres? ¿Por qué eres el hijo de Morante?' Lo intentaban picar y lo intentaban sacar del partido. Él decía siempre lo mismo 'Tranquilo, míster. No pasa nada, estoy acostumbrado'", relata David Feito.

Es el propio entrenador quien desvela que José Antonio Morante ha evolucionado mucho, contando que el bético le agradece aún las lecciones que recibió en su paso por el Coria CF. "No se presentó a un partido, que es verdad que no estaba convocado, pero nuestras normas, los no convocados a los partidos de casa tenían que venir, y él no vino. Tuve una pequeña charla individual con él. Lo entendió perfectamente. Esa charla fue en diciembre. Luego jugábamos en Alcalá y le dije que según fuera el partido jugaría o no. Se pone el Alcalá 2-1 por delante. Sale, marca tres goles y gana el partido".

Por último, los dos entrenadores señalan la cabeza bien amueblada que tiene José Antonio Morante y la gran importancia que tiene su entorno. "Tiene un entorno que es ideal. Le favorece mucho. El chiquillo es muy educado. Lo tiene todo", afirma Sergio Mateos.