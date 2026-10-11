Morante, por la puerta grande; orgullo de madre, capitán y entrenador: "Tiene muchísimo futuro en el Betis"

"Se me sale el corazón por la boca", exclama el jovencísimo atacante (19 años) después de estrenarse en LaLiga EA Sports con el golazo que sentenció la victoria del Real Betis ante CA Osasuna. Su familia vivió con euforia un debut que despierta los elogios de Isco Alarcón y Manuel Pellegrini

Lo de redondear la faena es algo que lleva en los genes y decir que el día de su debut en LaLiga EA Sports ha salido por la puerta grande es un recurso tan facilón como rigurosamente cierto. No se puede tener una mejor tarjeta de presentación que la de José Antonio Morante con el golazo para sentenciar la victoria por 5-2 del Real Betis ante CA Osasuna, sólo cuatro minutos después de entrar en el terreno de juego en el tiempo añadido.

Normal que canterano estuviese exultante de felicidad al término del encuentro. Es lógico que su madre dejase esas imágenes de orgullo desenfrenado que captaron las cámaras. Son más que merecidos los abrazos de sus compañeros y los elogios que le dedicaron el capitán, Isco Alarcón, y el entrenador Manuel Pellegrini.

Morante intenta asimilar su primera gran noche en el Betis

"No me lo creo. Estoy que se me sale el corazón por la boca", confesaba aún nervioso ante los micrófonos de Betis TV. "He hecho lo que me decía el míster. Me dijo que una iba a tener. La que he tenido y ha ido para dentro. Ahora, a disfrutar", ha resumido el autor del quinto tanto antes de narrar cómo lo ha vivido: "Yo he visto que iba Héctor (Bellerín), también estaba Troy, pero el control ha sido bueno y... gracias a Dios ha entrado".

"¿Lo primero que se me ha pasado por la cabeza? Pues ese niño que fue de pequeño al campo en un partido contra el Real Madrid, o cuando fui a un Betis-Alcorcón, o los momentos que he pasado de pequeño con la familia en el estadio", ha continuado el joven internacional sub 20, elegido Bota de Oro del pasado Europeo sub 19 y que ya había desbutado la pasada temporada en un partido de la UEFA Europa League ante el PAOK de Salónica griego.

El gol de la tranquilidad de un partido raro

"El equipo ha cumplido pese a ese pequeño tropezón. Ha sabido responder de la mejor manera y, ahora, a pensar en la Champions. Pensar en de dónde venimos y jugar la Champions es... Hay que disfrutar al máximo de todos estos momentos. Y en lo personal, seguir, seguir trabajando en el día a día. Espero que sigan llegando las oportunidades y aprovecharlas", ha finalizado.

Isco, sobre Morante: "Es un jugador que lo tiene todo"

"La verdad es que es un jugador que lo tiene todo: es joven, con mucha proyección, mucha calidad, con muy buen tiro... y está en el equipo perfecto para crecer de la mejor manera posible. Tenemos que cuidarlo entre todos y seguro que nos va a ayudar mucho", ha explicado Isco Alarcón sobre Morante en Movistar+. "Estoy contento por él, muy feliz. Es un jugador que viene de abajo, de la cantera, con mucho futuro y con mucho talento. Tenemos que ayudarle y estoy seguro de que nos va a ayudar mucho esta temporada", ha añadido luego en zona mixta.

Manuel Pellegrini promete más oportunidades para Morante

El joven extremo de 19 años también se ha llevado los piropos de su entrenador, Manuel Pellegrini. "Hace mucho tiempo que viene trabajando con nosotros. Debutó la temporada pasada y viene trabajando en las últimas pretemporadas. Irá creciendo en la medida que vaya entrenando con jugadores como los que tenemos en la plantilla. Le van transmitiendo conceptos, él va mejorando y creo que es un jugador que tiene muchísimo futuro en nuestro equipo", ha explicado el chileno en rueda de prensa tras el Betis 5-2 Osasuna.