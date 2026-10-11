Isco Alarcón recupera su magia: "Si al final del curso pasado me dicen que ahora estaría así de bien, no me lo creo"

Asegura que el parón de tres semanas le ha venido de perlas para consolidar una recuperación sorprendente incluso para él mismo; celebra los dos goles, la victoria y el tercer puesto pero ejerce de capitán: "Esos cinco minutos de desconexión no se pueden repetir"

Isco Alarcón ha salido como titular, luciendo el brazalete de capitán del Real Betis en la victoria por 5-2 ante el CA Osasuna que deja al equipo verdiblanco tercero con 19 puntos de 24 posibles en ocho jornadas de LaLiga EA Sports. Se ha estrenado como goleador en la presente temporada y lo ha hecho por partida doble; además, su doblete ha sido ante una afición que le idolatra y que le despidió puesto en pie para corear su nombre y ovacionarle de manera atronadora.

Sin embargo, nada de eso es tan importante como la felicidad de ver que, poco a poco, está volviendo a su extraordinario nivel. De esa chistera vuelve a salir magia. El larguísimo sufrimiento y los agoreros partes médicos están muy cerca de ser una mera anécdota. Ni siquiera él mismo se cree lo bien que ha evolucionado su cuerpo; pero es que cualquier milagro es normal. ¡Es un mago!

Isco, elegido MVP del encuentro, hace autocrítica: "Eso no se puede repetir"

"Hemos tenido momentos muy buenos en toda la primera parte y en el inicio de la segunda, con el tercer gol. Luego hemos tenido un momento que no se puede repetir, donde tenemos que controlar mejor el partido. En cinco minutos de desconcentración te hacen dos goles, se te complica el partido y es algo que tenemos que corregir. Pero bueno, en líneas generales: contento por los tres puntos, por la victoria y por un buen partido", ha explicado Isco ante las cámaras de Movistar+LaLiga.

Isco Alarcón, con sus dos goles, fue elegido el MVP del partido por los espectadores. No había marcado aún este curso y lo ha hecho a lo grande este domingo. "Muy contento, me veo cada vez con más ritmo. En estas tres semanas de parón me ha dado tiempo a trabajar, a ponerme a punto en cosas que todavía me faltan. Estoy trabajando con mucha ilusión, con muchas ganas de mejorar y de ayudar al equipo en una temporada muy ilusionante", ha manifestado.

Se estrena como goleador en la 26/27 con un doblete determinante y no entra en polémicas

"No he visto la jugada. Yo he seguido, después de un montón de rebotes me he encontrado el balón en el área, he ido con fe y he metido un gol importante porque se nos había puesto muy complicado el partido, con ellos apretando mucho", ha añadido sin entrar en las protestas de Osasuna por una posible falta previa de Natan sobre Rubén García que el árbitro no estimó y desde el VAR no consideraron suficiente como para anular el 4-2.

"Al final, lo importante son los tres puntos, claramente. El equipo ha estado en líneas generales muy bien, a pesar del bajoncillo ese que hemos tenido después del tercer gol y, bueno, contentos. Tres puntos en casa, seguimos en puestos de Champions y a seguir", ha añadido luego en zona mixta ante la cámara de Juanjo Ponce para ESTADIO Deportivo, confirmando que poco a poco vuelve a sentirse el de siempre.

"Espero que sí, que ya haya pasado lo peor. Ha sido mucho tiempo fuera. Todavía no estoy al cien por cien, pero es verdad que estoy mucho más cerca. Si al final de la temporada pasada me dicen que ahora iba a estar así de bien, no me lo hubiese creído", ha remarcado el capitán verdiblanco.

Agradece la ovación del público de La Cartuja cuando dejó su puesto a Dani Ceballos

"La verdad es que tengo mucha suerte porque siempre me reciben muy bien, siempre me despiden muy bien... Y es un orgullo enorme poder representar a este club como capitán. Estoy muy feliz de poder estar dentro del campo, de hacerles disfrutar y ojalá tengamos una temporada increíble", ha expresado con ambición pero sin despegar los pies del suelo ni vender humo.

"Nosotros tenemos que ir con la mentalidad de ir partido a partido. Ahora, centrarnos en el partido de Champions contra el Porto y seguir. Es verdad que tenemos un equipazo pero tenemos que demostrarlo, porque cuando bajamos un poco, cualquier equipo te supera. Tenemos que seguir mejorando en cada partido". "Por los resultados, por el puesto que tenemos en la clasificación... puede que desde que estoy aquí éste sea el equipo más completo. Es un lujo que podamos hacer prácticamente dos onces sin saber distinguir cuál es el titular y cuál es el suplente. Ésa va a ser una de las claves del equipo esta temporada", ha rematado Isco Alarcón.