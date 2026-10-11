Puntos uno por uno del Real Betis frente Osasuna: Isco vuelve a brillar en su Cartuja y con su Betis

El de Arroyo de la Miel ha brindado su mejor noche desde su regreso como lesión y, con dos tantos suyos, convierte a este Betis en un equipo histórico; así lo vivimos y contamos en directo

Isco necesitaba una tarde así. La Cartuja la merecía. Y el Real Betis la disfruta. Nueva victoria del equipo de Manuel Pellegrini, por cinco goles a dos, que sigue demostrando que está intratable en este comienzo de competición liguera. Ya, de hecho, ha conseguido igualar el mejor arranque de competición de la historia del club, siendo ese el año donde se consiguió el título liguero. Un error grosero de la zaga navarra, por un manotazo a Riquelme, dio la oportunidad a Isco para poder meter el ansiado tanto de regreso desde el punto de penalti. Posteriormente, una buena recuperación de Riquelme provocó que la sala de maquinarias se activase rápido, encontrando Cucho a un Abde imparable y sin oposición rumbo portería rival; batiendo a Aitor y poniendo ya una ventaja destacable al descanso. A pesar de que los rojillos inyectaron el miedo en el cuerpo por dos zarpazos (en dos nuevos errores de la defensa bética), el de Arroyo de la Miel dejó la tranquilidad en el feudo bético. Morante, con un golazo, se estrenó en una Cartuja entregada a él.

Las notas verdiblancas en la victoria frente Osasuna

Álvaro Valles: 5'5

Poco pudo hacer en los goles, y tampoco tuvo que hacer uso de sus actuaciones prácticamente heroicas. Un reflejo también de que todo no se puede confiar en él.

Bellerín: 4'5

Su error provocó que las dudas floreciesen en el Betis y es que, a pesar de hacer una buena actuación en tareas ofensivas, ese primer gol trajo consigo la inseguridad a la zaga bética. A pesar de eso, supo reponerse.

Diego Llorente: 5'5

A pesar de las dudas atrás, el central volvió a hacer un gran ejercicio defensivo, cogiendo la batuta de la zaga y llegando a conseguir, con importante compañía de la fortuna, el tercer tanto del partido. Eso sí, ejercicio para Pellegrini el balón parado. Imperdonable.

Natan: 5'5

Habilita en el primer tanto (casi despeja el disparo) y mala colocación general de la zaga en el segundo. Se volvieron a ver las carencias en defensa, y más en jugadas al balón parado. Eso sí, contundente en ciertas acciones claves.

Fran García: 6'5

El lateral sigue demostrando que se está acoplando bien a lo que Pellegrini le pide. En tareas defensivas tiene déficits evidentes, pero arriba sigue demostrando ser uno de los principales peligros del equipo. Gran primera parte para demostrarlo.

Marc Roca: 7

Una vez más, y como ya viene demostrando en anteriores encuentros, otro gran ejercicio del catalán en el centro del campo. Homenajeado en la noche de hoy, fue capaz de arrojar esa calma cuando más lo necesitaba el equipo.

Fornals: 7

El generador de juego de este Betis que, a pesar de no brillar como si lo podía hacer la pasada campaña, sigue dando ese orden que Manuel Pellegrini necesita. Indispensable, una vez más.

Isco: 9

¡Cuánto se ansiaba una tarde así del malagueño! Activo en ataque y en la creación, su ansiado gol del regreso llegó desde el punto de penalti. Pero el destino le guardaba otro as en la chistera y es que, a pesar de que Aitor Fernández evitó que su marcador fuese mayor, no pudo hacer nada para que el de Arroyo de la Miel pusiese el 4-2 definitivo. PARTIDAZO.

Riquelme: 7'5

Provoca el penalti y el precursor del segundo gol. Riquelme ha vuelto a hacer un gran ejercicio de ese compromiso y trabajo que tanto le caracteriza; y es sabedor de que la grada de La Cartuja se lo agradece. En los goles, y en esas transiciones ofensivas, clave.

Abde: 8'5

La noticia será el día que este jugador haga un partido regular. Otra vez más, poderoso en las transiciones del Betis, claves para la victoria. Bien se observa eso en la jugada del segundo gol, donde lee el espacio que deja la defensa rojilla para entrar como una bala dentro del área. Incontestable, una vez más.

Cucho Hernández: 7

Una vez más, el delantero que mejor sabe leer el juego de este Betis. Asistencia a Abde (que únicamente necesitaba de un cartel luminoso para indicarlo) y siendo importante en las transiciones ofensivas. Eso sí, sin ese gol que tanto necesita un delantero.

Manuel Pellegrini: 5

Esta nota viene por una cosa que no puede permitirse en una entidad como el Betis, y es que la gestión defensiva de las jugadas a balón parado es para analizarla una y otra vez. El equipo que más ha encajado de LaLiga en este aspecto y, lo peor, es que esa cuestión no parece mejorar.

Dani Ceballos: 6

Entró por Isco y cumplió su cometido, que el Betis no pasase más apuros. Lo consiguió.

Antony: 6

Ya con el partido decantado, poco tuvo el brasileño para desequilibrar algo más.

Parrott: SC

Pocas ocasiones (por no decir ninguna) para el irlandés.

Deossa: SC

Con todo decidido, no desentonó en los instantes finales.

Morante: 8

¡Pues vaya forma de estrenarse! Zambombazo desde fuera del área para hacer estallar a La Cartuja, que le ovacionó como cada semana se le hace a su padre. Esto es lo que quiere el beticismo, y así se lo ha mostrado. Vaya joya tiene el Betis.