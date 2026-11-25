El técnico azulón reconoce que el equipo no está sacando el potencial esperado, presa de los malos resultados desde el comienzo del campeonato; el Getafe necesita reaccionar cuanto antes para no complicar sus objetivos en Europa

José Bordalás no esconde la realidad que atraviesa el Getafe. El conjunto azulón afronta una temporada rara, marcada por las dificultades para encontrar regularidad, la falta de resultados ﻿y un rendimiento que, hasta el momento, está lejos de las expectativas.

El entrenador alicantino ya advirtió desde el inicio del curso que sería un año complicado y, con el paso de las jornadas, sus previsiones se están confirmando. Ahora, con la competición europea también en juego, el margen de error comienza a reducirse.

Bordalás recuerda sus predicciones al inicio de curso

El técnico compareció este miércoles desde el estadio del Iberia 1999, en Tiflis, en la víspera de un encuentro trascendental para los intereses del Getafe en la Conference League. Los madrileños solo suman un punto en la fase liga y necesitan una victoria para mantener sus opciones de seguir adelante en el torneo.

Sin embargo, más allá de la importancia del compromiso europeo, Bordalás pone toda su atención en la tesitura que atraviesa su equipo y en la necesidad de dar un paso adelante. "Está siendo una temporada difícil, lo sabíamos desde el inicio del campeonato. Se está comprobando, así lo pronosticamos. Sabemos que tenemos que seguir trabajando, seguir sufriendo y no queda otra que competir al máximo", reconoció el preparador azulón, que dejó claro que el escenario actual no es ninguna sorpresa para el cuerpo técnico.

Un curso complicado desde el primer día

Bordalás lleva tiempo alertando de las dificultades que iba a encontrar el Getafe durante esta campaña. Las limitaciones, la exigencia de una competición cada vez más igualada y la necesidad de sacar el máximo rendimiento a los recursos disponibles han condicionado el desarrollo del curso, aunque el equipo tampoco ha conseguido responder sobre el terreno de juego como esperaba.

El entrenador admite que los resultados no están acompañando desde el comienzo y que el Getafe tiene un déficit que necesita corregir cuanto antes. La situación no se limita a una mala racha puntual, sino que se extiende a prácticamente todas las facetas del juego. "No tenemos buenos resultados desde el comienzo, tenemos un déficit. Tenemos que mejorar tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo, nuestras prestaciones tienen que ser mucho mejores", explicó, sin esconder su preocupación por el rendimiento colectivo.

"No tenemos buenos resultados desde el comienzo, tenemos un déficit"

El Getafe necesita recuperar su identidad competitiva, mejorar sus números y encontrar soluciones para evitar que las dificultades se prolonguen durante más tiempo. La igualdad de la Liga obliga a no perder terreno y cada jornada empieza a tener una importancia mayor para un equipo que no está consiguiendo resultados acordes a sus necesidades.

Bordalás pide una reacción a sus jugadores

El técnico también quiso poner en valor el potencial de la plantilla, aunque reconoció que no está siendo capaz de traducirlo en resultados. Bordalás considera que el Getafe dispone de futbolistas con talento y recursos suficientes para cambiar el rumbo, pero el equipo todavía no ha encontrado la fórmula para explotar sus virtudes. "Esto es un equipo, todos los jugadores tienen talento, potencial. No estamos sacando el potencial que tenemos. De alguna manera estamos obligados a darle la vuelta a la situación", señaló.

"Esto es un equipo, todos los jugadores tienen talento, potencial. No estamos sacando el potencial que tenemos. De alguna manera estamos obligados a darle la vuelta a la situación"

La exigencia es máxima para un grupo que necesita recuperar confianza y encontrar respuestas en un momento delicado. Bordalás insiste en la importancia del trabajo y la competitividad, consciente de que no hay atajos para salir de una dinámica que está condicionando tanto la trayectoria liguera como la europea.

En ese contexto, también destacó la incorporación de Dani Carvajal﻿, al que considera un futbolista importante por su experiencia y liderazgo. El lateral, que no podrá disputar la Conference League hasta que el Getafe supere la primera fase, puede convertirse en un hombre fundamental para ayudar a cambiar la dinámica. "En Liga es un jugador que nos viene bien por su experiencia, no solo en el campo, también fuera", apuntó.

José Bordalás ha destacado la aportación de Dani Carvajal tanto dentro como fuera del césped. / IMAGO

La Conference, una oportunidad para cambiar el rumbo

El compromiso ante el Iberia 1999 se presenta como una auténtica final anticipada para los azulones en Europa. Con un solo punto en su casillero, el Getafe necesita sumar de tres en tres para mantener opciones de clasificación y evitar que el torneo se convierta en un problema añadido.

Bordalás no se fía del conjunto georgiano, vigente campeón de su campeonato y respaldado por su afición. El entrenador considera que el fútbol actual ha reducido las diferencias entre equipos y advierte de que será necesario ofrecer una versión mucho más sólida para regresar con la victoria. "En el fútbol actual las diferencias cada vez son menores, tenemos un gran respeto al Iberia, es el actual campeón, va a jugar con el apoyo de su afición y va a ser difícil. Estamos obligados, venimos con ganas de conseguir una victoria puesto que tenemos solo un punto", afirmó.

El mensaje del técnico es inequívoco: el Getafe necesita reaccionar. La temporada está siendo más complicada de lo esperado, los resultados no llegan y el equipo tiene mucho margen de mejora. Pero la Conference League ofrece una oportunidad inmediata para empezar a cambiar la dinámica. "Si queremos seguir vivos en Conference tenemos que ganar", sentenció Bordalás.