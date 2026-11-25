Ya sea en tenis, motos, fútbol o incluso padel, España vuelve a vivir un gran momento en el deporte con dominio en las tres disciplinas

Todos, o casi todos los lectores, recordarán esta frase que se puso de moda en 2010 - 2011 que nos hacía sacar pecho sobre el buen momento que vivía España en varias disciplinas deportivas. "Soy español, ¿a qué quieres que te gane?". Esta se hizo famosa cuando la selección española de fútbol ganaba su primer Mundial en Sudáfrica de la mano de Vicente del Bosque. Después en 2011, el periodista Tomás Roncero siguió usándola debido al dominio en tenis con Rafa Nadal, en motos con Jorge Lorenzo o en Fórmula 1 con Fernando Alonso.

Sin dejar de ser uno de los países que más talento deportivo es capaz de crear año tras año, se podría decir que este 2026 está volviendo a ser un gran momento para usar esa frase. El pasado domingo fue un buen día para sacar ese orgullo español a relucir si hablamos de deportes. En Turín (Italia) y en Portimao (Portugal), tanto Carlos Alcaraz como Marc Márquez se coronaban respectivamente en sus respectivos deportes: tenis y motos.

Carlos Alcaraz y Marc Márquez, dos nuevos ejemplos del dominante imperio español en deportes

Carlos Alcaraz venció el pasado domningo las ATP Finals o la también llamada Copa de Maestros. El murciano se sumaba a un palmarés que no contaba con Rafa Nadal pero si con Manuel Orantes o Álex Corretja (1976 y 1998 respectivamente). De este modo, Carlos Alcaraz ganaba su cuarto título desde que volvió de una lesión de muñeca que lo tuvo varios meses apartados de las pistas.

Horas antes, en Portugal, Marc Márquez sumaba los puntos necesarios para proclamarse por décima vez, campeón del mundo de motociclismo, la octava de MotoGP y se colocaba en un escalón en el que solo le superan Ángel Nieto con sus 13 campeonatos y Giacomo Agostini con 15. Marc Márquez había remontado más de 100 puntos de diferencia a Bezzecchi y Jorge Martín y volvía a demostrar que es uno de los mejores de todos los tiempos.

Las selecciones españolas de padel y fútbol dominan a nivel Mundial

Si nos metemos en deportes de equipo, la selección española de fútbol se llevó el pasado verano su segunda estrella tras vencer a la que era vigente campeona hasta ese momento: la Argentina de Leo Messi. Además en pádel, tanto a nivel masculino, como a nivel femenino, los españoles vencieron a Argentina (en ambos géneros) el pasado 7 de noviembre en el Mundial de Catar. Por tanto, podríamos presumir perfectamente de que España está viviendo nuevamente una edad de oro de su deporte y volver a sacar a relucir la frase de "soy español, ¿a qué quieres que te gane?".