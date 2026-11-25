Una imagen del protagonista del videojuego junto a Lucía ha desatado las comparaciones con el ex del Sevilla por su parecido físico. El meme ha circulado entre creadores de contenido como IlloJuan y vuelve a demostrar que la fiebre por la nueva entrega de Rockstar también ha llegado al mundo del fútbol

Sergio Ramos ha encontrado un inesperado doble en GTA 6. El exfutbolista del Sevilla se ha convertido en protagonista de uno de los memes que circulan estos días por las redes sociales, aunque no ha necesitado aparecer en el videojuego ni prestar su imagen a Rockstar. Todo ha surgido a partir de una captura compartida por un jugador brasileño que ha provocado una pregunta recurrente entre quienes la han visto: "¿Sergio Ramos en GTA VI?".

En la imagen aparecen Jason y Lucía, los dos personajes principales de la nueva entrega del popular videojuego, tumbados en la cama mientras consultan sus teléfonos móviles. Lo que llamó la atención fue el aspecto de Jason, cuyo pelo, barba y tatuajes recuerdan inevitablemente al central camero. La comparación no tardó en extenderse y el meme terminó llegando incluso a perfiles de creadores de contenido conocidos, como el malagueño IlloJuan.

Hay, eso sí, un detalle importante para entender la imagen: Jason no tiene una apariencia fija e inamovible. El videojuego permite personalizar al personaje, por lo que cada usuario puede modificar aspectos como su peinado, vello facial y aspecto físico. En este caso, el jugador brasileño había configurado un protagonista que guarda un parecido más que razonable con Sergio Ramos.

El futbolista, que no ha reaccionado públicamente a la imagen ni ha confirmado si está jugando a GTA 6, se ha visto así convertido en protagonista involuntario de una de las bromas que está dejando el estreno del título. Una fiebre que ya había alcanzado a LaLiga, donde numerosos clubes se han sumado a las tendencias relacionadas con el lanzamiento, utilizando a sus propios jugadores para generar contenido en redes sociales.

Los futbolistas también se apuntan a GTA VI

El parecido de Jason con Ramos es la última conexión entre el fútbol y una saga que lleva años despertando pasiones entre los deportistas. De hecho, varios jugadores han reconocido públicamente su afición por el videojuego. Alexander Isak llegó a anticipar que el estreno iba a ocupar buena parte de su tiempo libre: "A partir del día 19 va a ser muy difícil encontrarme, voy a estar todo el día metido en el juego".

También Hugo Lloris contó que conocía las calles de Los Ángeles de tanto recorrerlas virtualmente en GTA antes de fichar por el equipo de la ciudad. Erling Haaland, por su parte, ha reconocido que disfruta jugando con sus amigos, mientras que Mesut Özil se declaró seguidor de la franquicia desde mucho antes de que se convirtiera en un fenómeno de masas. Eduardo Camavinga también creció jugando a sus distintas entregas, aunque actualmente asegura que dedica más tiempo al FIFA, actualmente conocido como EA FC.

Thibaut Courtois es otro de los futbolistas que ha hablado de su experiencia con la nueva entrega. El guardameta del Real Madrid reconoció que apenas había avanzado un 4 o 5% del juego, condicionado por sus responsabilidades familiares y el poco tiempo disponible para jugar.

Así, mientras GTA 6 sigue conquistando a aficionados de todo el mundo, Sergio Ramos ya tiene su particular aparición viral. Esta vez, eso sí, el parecido lo ha construido un jugador con el mando de su consola.