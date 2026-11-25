El madrileño apunta a jugar uno de los duelos individuales ante Austria en los cuartos de final del torneo en el que los españoles debutarán el próximo jueves en Bolonia. "Siento el apoyo de todo el equipo, tanto del capitán como de los jugadores, incluso todo el staff técnico que hay detrás", declaró Jódar

Rafa Jódar, sin dejar atrás a Carlos Alcaraz, es una de las grandes sensaciones del equipo español de Copa Davis. El madrileño ha sido la gran irrupción del tenis a nivel mundial y después de participar en las ATP Finals, quiere confirmar en al Copa Davis que lo suyo no es fruto de la casualidad y sí del trabajo y del buen juego. Este miércoles, en la rueda de prensa previa al arranque de la Copa Davis para España, los cinco integrantes del equipo español, además del capitán David Ferrer, comparecieron ante los medios de comunicación.

Rafa Jódar, cargado de partidos esta temporada

Rafa Jódar se mostró ilusionado con disputar la Copa Davis representando a España y además dejó claro que todo el equipo le ha mostrado su apoyo. "Sí, como dice Carlos, tengo mucha confianza en todos los jugadores del equipo, creo que hemos hecho una gran semana de preparación, hemos tenido unos días para prepararnos, para adaptarnos a las condiciones".

Pero Rafa Jódar también puso en alerta a España sobre la cantidad de partidos que ha disputado esta temporada pero dejó claro que las ganas pueden con toda esa carga física: "Sí que es cierto que he venido jugando muchos partidos en este primer año como profesional, pero a la vez tengo muchas ganas de poder jugar por primera vez en las finales de Copa Davis".

El apoyo del equipo español de Copa Davis a Rafa Jódar

Sobre el apoyo del equipo español, Rafa Jódar dejó claro que es notorio al tiempo que habló con respeto sobre el rival austriaco: "Siento el apoyo de todo el equipo, tanto del capitán como de los jugadores, incluso todo el staff técnico que hay detrás, siento que me están apoyando mucho. Intentaremos hacerlo lo mejor posible en esta primera eliminatoria con Austria, con mucho respeto evidentemente, porque si están aquí es por algo y tienen grandes jugadores, así que tenemos que mostrar nuestro mejor día si queremos pasar esta eliminatoria".

Granollers y Pedro Martínez, dos veteranos en la Copa Davis

Marcel Granollers, que podría formar el doble ante Austria junto a Carlos Alcaraz, habló del orgullo que supone representar a España en la Davis: "La verdad que siempre representar a nuestro país es algo especial, son experiencias únicas y a mi edad el capitán sigue confiando en mí. Para mí, es un orgullo poder seguir en este equipo de jugadores tan jóvenes, pues a mi también me da mucha alegría y me sigue motivándome para el futuro".

Pedro Martínez, otro de los veteranos, bromeó sobre los años que le saca a Daniel Mérida y Rafa Jódar: "Aún no he pasado los 30... pero ya le saco 10 años al chaval que tengo a la derecha (risas). Tanto Rafa como Dani son muy jóvenes, Carlos también lo es, pero ya tienen mucha más experiencia. Desde lo que yo he podido aprender en los años que llevo jugando en Copa Davis, pues intentas dar ese apoyo y tu experiencia, tu opinión, apoyarlos en que las cosas van a salir bien, que son grandes jugadores y confiamos mucho en ellos".

Por último, el propio Daniel Mérida comentó que está preparado y mentalizado para abrir pista ante Austria: "Estoy convencido de que David tomará la mejor decisión para el equipo, creo que tenemos un gran equipo con muchas posibilidades esta semana. Personalmente, yo voy a intentar estar lo más tranquilo posible, afrontar el partido como si fuera una semana más, aunque sé totalmente que no lo es. Utilizar la experiencia de Chile, intentar recoger lo máximo que pueda y que me sirva en el caso de que David decida hacerlo así".