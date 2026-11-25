El Andorra respeta los tiempos del guardameta ecuatoguineano, que sigue apartado de los entrenamientos colectivos tras el fallecimiento de Jesús de Miguel

En el Andorra lo tienen claro con Jesús Owono, que continúa dando pequeños pasos para recuperar la normalidad después del fallecimiento de Jesús de Miguel. El guardameta todavía no se ejercita con el resto de sus compañeros, pero poco a poco va retomando algunas de sus rutinas. El pasado viernes, por ejemplo, acudió a Encamp para presenciar el encuentro de su equipo frente al Leganés. Fue su primera aparición pública desde lo sucedido.

En el club andorrano no quieren ponerle plazos ni marcarle una fecha para su regreso. La decisión está exclusivamente en manos del futbolista, que cuenta con el respaldo de la entidad y de un vestuario que espera su reincorporación sin ningún tipo de presión. Así lo transmitió Thomas Carrique, que este miércoles atendió a los medios de comunicación y dejó claro cuál es la postura del grupo. "La situación compleja. Volverá cuando él quiera. Nosotros lo estamos ayudando y apoyando en todo lo que podamos y necesite. Siempre con el tiempo necesario y respetando cómo quiera llevar su reincorporación", indicó.

A su situación personal se suma, además, el castigo deportivo que arrastra. Owono fue sancionado con doce partidos por su expulsión ante el Tenerife, en la acción que terminó costando la vida a Jesús de Miguel. De momento ha cumplido dos encuentros, por lo que tampoco podría regresar a la competición liguera aunque estuviera en disposición de jugar.

Mientras tanto, el Andorra trata de encontrar soluciones sobre el terreno de juego. El conjunto del Principado encadena cinco jornadas sin conocer la victoria y necesita cambiar una dinámica que empieza a pasar factura. Carrique, sin embargo, no quiere que el equipo pierda la confianza en sus posibilidades. "No hay que bajar los brazos; sabemos que tenemos capacidad para darle la vuelta a la situación y es lo que vamos a hacer. Obviamente, jugamos para ganar los tres puntos siempre y vemos que hacemos cosas bien, como demostramos el fin de semana pasado con uno menos. Es fútbol y estoy seguro de que daremos la vuelta a la situación".

Uno de los principales problemas está siendo la fragilidad defensiva. Al Andorra le está costando proteger su propia área y los goles encajados están condicionando sus resultados. El lateral francés señaló dónde deben centrarse los esfuerzos para corregirlo: "Debemos estar atentos a los detalles en las áreas y trabajamos para corregirlo. También hubo ocasiones que no entraron, así que hay que seguir trabajando para revertirlo. La contundencia se consigue hablando dentro del campo, trabajando los automatismos y mediante el entrenamiento diario".