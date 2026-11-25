El acto de conciliación para rebajar la tensión entre los dos grandes del fútbol español ha terminado sin avances en una reunión de apenas diez minutos que obliga ahora a la entidad azulgrana a dar un nuevo paso en los tribunales contra Florentino Pérez

El conflicto entre el FC Barcelona y el Real Madrid por el denominado 'caso Negreira' sigue lejos de encontrar una solución y la batalla judicial parece abocada a agotar hasta sus últimas instancias. El acto de conciliación celebrado este miércoles en los juzgados de Madrid ha terminado sin acuerdo entre las partes y apenas ha durado diez minutos, dejando vía libre al club azulgrana para continuar con su ofensiva legal contra Florentino Pérez por sus declaraciones sobre la polémica arbitral.

La reunión estaba fijada para las 9:40 horas y allí se presentaron los representantes legales de ambas entidades, aunque sin la presencia de los dos presidentes, tal y como se esperaba. La ausencia de Florentino Pérez estaba prevista, después de que el mandatario blanco ya anunciase que no acudiría personalmente al encuentro. El día anterior, eso sí, estuvo en el Santiago Bernabéu presenciando la goleada del Real Madrid al PSV (5-1).

A la salida de los juzgados, los abogados de ambos clubes evitaron hacer declaraciones y no ofrecieron detalles sobre lo sucedido en una reunión que se cerró rápidamente ante la falta de entendimiento entre las partes. Todos están decididos a llegar hasta el final con este asunto.

El Barça exige una rectificación que Florentino no contempla

El origen de este procedimiento se encuentra en las acusaciones que Florentino Pérez ha dirigido contra el Barcelona en relación con el 'caso Negreira'. El presidente madridista ha hablado públicamente de "corrupción", de pagos para "enriquecer a los árbitros" y de supuestos beneficios arbitrales hacia el conjunto catalán, sin el menor tapujo, llegando a reclamar que se depuren responsabilidades.

"El caso Negreira es el más grave del fútbol a día de hoy. Es un escándalo. Sabemos que se han pagado más de 8 millones por informes técnicos de árbitros y encima nunca fueron recibidos por los entrenadores. ¿Quién puede creer que se pagaron por estos informes que ni los entrenadores conocían de su existencia? ¿Cómo vamos a olvidarlo?", demandó.

El Barça presentó denuncia tras estas difamaciones y de ahí derivó la solicitud de conciliación a mediados de junio para llegar a un acuerdo, exigiendo una rectificación pública de Florentino. En concreto, reclamaba que Pérez reconociese la inexactitud de sus afirmaciones o, en su defecto, identificase a los colegiados a los que se refería como los 'Negreira Boys', así como los partidos y las acciones concretas en las que supuestamente se habría producido esa actuación irregular.

Sin embargo, el máximo dirigente madridista no tiene ni la más mínima intención de retractarse. En la Asamblea de socios compromisarios del pasado 21 de noviembre volvió a cargar contra el caso, calificándolo de "fraude" y de una situación que, a su juicio, ha perjudicado al fútbol español. También insistió en la necesidad de que la justicia y los organismos futbolísticos esclarezcan lo sucedido.

Laporta amenaza con acudir a la vía penal

Joan Laporta ya había anticipado desde Bakú, donde el Barcelona prepara su compromiso europeo de esta tarde, que el club no dará marcha atrás si el encuentro judicial terminaba sin acuerdo﻿.

El presidente azulgrana considera que las declaraciones de Florentino Pérez dañan la reputación de la entidad y entiende que debe defender sus intereses. "Lo que hemos hecho ha sido acudir a los tribunales para que esto se produzca una rectificación", explicó, al tiempo que volvió a acusar al Real Madrid de utilizar el 'caso Negreira' para desviar la atención de sus propios problemas.

Con la conciliación frustrada, el Barcelona dispone ahora de distintas alternativas para continuar el procedimiento, tanto por la vía civil, mediante una demanda, como por la penal, a través de una querella por presuntas calumnias. El club todavía cuenta con margen para decidir cómo proceder, pero el desencuentro de este miércoles deja claro que no existe voluntad de acercamiento entre las partes.