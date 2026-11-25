El presidente azulgrana ironizó sobre la "obsesión" del mandatario madridista con el club catalán por el 'caso Negreira', motivo por el cual se celebra este miércoles un acto de conciliación, previo a una posible querella criminal

El FC Barcelona y el Real Madrid, por medio de su presidente, Florentino Pérez, están citados este miércoles en los Juzgados de Madrid para celebrar un acto de conciliación previo a una posible querella por calumnias del club azulgrana, en relación a las acusaciones del mandatario blanco sobre el 'caso Negreira'.

Sobre ello se ha referido el máximo dirigente culé, Joan Laporta, instantes antes de la comida entre directivas con el Sabah, en la previa del encuentro de Champions. "El acto de conciliación se celebrará hoy y veremos el resultado. Entonces decidiremos lo que tenemos que continuar haciendo. Lo que sí seguiremos es defendiendo los intereses del Barça e intentaremos evitar que digan cosas que no son ciertas del club. Lo que queremos es que se consiga una rectificación y, si no se rectifica, tendremos que continuar. Nosotros tenemos la responsabilidad de defender los intereses del Barça", explicó.

Si no hay rectificación de Florentino, se dará paso a una querella: "﻿Si no se hace, quiere decir que se aprecia mala intención"

Aunque, realmente, en el Camp Nou no son nada optimistas con respecto al paso atrás de Florentino, que ya anunció el pasado sábado en la Asamblea General del Real Madrid que no parará hasta que se investiguen los hechos y se depuren responsabilidades. "Veo que, de todas maneras, ellos siguen con la misma línea. Están obsesionados con estos temas porque supongo que quieren desviar la atención de otras cosas que no les van tan bien. En lugar de hablar del Madrid, que es lo que deberían hacer, preocuparse de ellos mismos y dejar a los demás en paz y tranquilos, han de hablar del Barça. Acabaremos pidiendo royalties porque, de alguna manera, están promocionándose a costa del Barça", ironizó.

“El acto de conciliación se hace como paso previo a una querella criminal. Lo que hemos hecho es intentar que rectifiquen. A veces alguien hace unas manifestaciones y puede equivocarse o excederse en las palabras. Tiene la oportunidad, en un acto de conciliación, de corregirlo y rectificarlo. Si no se hace, quiere decir que ahí se aprecia la mala intención y entonces tendremos que continuar con el procedimiento. Este acto de conciliación se interpuso como paso previo a una querella en el caso de que no se rectificaran una serie de manifestaciones que faltaban a la verdad y que intentaban cambiar la historia a base de mentiras. Y hablo de la historia del fútbol", añadió el presidente azulgrana.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona.

Laporta señala al Real Madrid: "Llevan dos años sin ganar nada y están pensando en vender una parte del club"

En este sentido, Laporta insistió en criticar lo que en su opinión es una obsesión por parte de el eterno rival culé. "Consideramos que teníamos que defender los intereses del Barça porque se estaban diciendo unas barbaridades que no eran ciertas, además dichas por el máximo representante de un club, que es quien ha de tener quizás más moderación a la hora de hacer este tipo de manifestaciones. Veo que en la asamblea siguieron hablando del Barça. Están obsesionados con hablar del Barça. Insisto, acabaremos pidiéndoles royalties porque están promocionando su imagen a costa del Barça", recalcó.

“Creo que lo que hacen es desviar la atención de otros problemas que tienen. Llevan dos años sin ganar nada y, además, están pensando en vender una parte del club. Creo que lo que tienen que hacer es explicarse, explicar su proyecto, como hacemos nosotros en el Barça. No dedicarse a hablar del Barça. No les corresponde. Que dejen a los demás en paz y que se preocupen de lo que pasa en su casa”, sentenció.