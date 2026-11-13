Gerard López contradice a Luis Enrique y Ernesto Valverde en el 'caso Negreira': "Eran útiles"

El ex entrenador del filial del FC Barcelona, así como su delegado en aquella época, aseguran en sede judicial que sí utilizaban los informes que elaboraba el ex vicepresidente de Comité Técnico de Árbitros para el club azulgrana

Mientras el Real Madrid ﻿continúa acusando con todas sus fuerzas al FC Barcelona cada vez que tiene la ocasión y desde el Camp Nou mantienen su inocencia, el 'caso Negreira' sigue su curso en los tribunales, viviendo este viernes un nuevo y revelador episodio. En concreto, han sido el ex entrenador del Barça Atlètic, Gerard López﻿, y el ex delegado del filial culé, Toni Alonso, ﻿quienes han defendido en sede judicial la utilidad de los informes sobre videoarbitraje ﻿elaborados para el club azulgrana por el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira.

Ambos habían sido citados por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que investiga la naturaleza de los pagos millonarios de la entidad catalana a Negreira y empresas vinculadas a él y a su hijo, Javier Enríquez Romero, entre 2001 y 2018. Y, según han informado fuentes judiciales a EFE, ambos se han ratificado en que dichos informes no solo existían, sino que eran utilizados en el filial azulgrana para preparar los partidos﻿, alegando que era una época (entre 2015 y 2018) en que aún no existía el VAR y los árbitros eran poco conocidos en categorías inferiores a Primera División.

Luis Enrique y Valverde no tuvieron constancia de ningún informe

En este sentido, López y Alonso precisaron que estos informes desvelaban los criterios arbitrales que utilizaban los distintos colegiados, como su tendencia a sacar más o menos tarjetas, y que eran "útiles" para preparar mejor los partidos. Unas declaraciones que contrastan con las que hicieron en diciembre de 2025 los ex entrenadores del primer equipo Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde, ﻿pues a﻿mbos coincidieron en señalar que ni conocieron ni utilizaron jamás informes sobre videoarbitraje ﻿para preparar los encuentros del conjunto azulgrana, al tiempo que aseguraron que nunca creyeron haber sido beneficiados por los árbitros durante los años que ocuparon el banquillo del equipo catalán.

La defensa del Barcelona: informes, sí; compra de árbitros, no

El actual comentarista y seleccionador de Cataluña, que sigue muy ligado al club que preside Joan Laporta, explicó además que todos los entrenadores querrían tener ese tipo de informes. Unas manifestaciones que se interpretan como una forma de lavar la imagen del Barça y dar naturalidad a la existencia de esos informes que otros negaron, pues desde la entidad culé siempre han defendido que los pagos eran para ello y no para comprar árbitros ni ningún otro fin.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona. / Imago

Así marcha el 'caso Negreira'

Con la comparecencia de Gerard López y Toni Alonso, prácticamente, finaliza la instrucción del 'caso Negreira', pese a la petición del Real Madrid y la Fiscalía de prorrogar la misma otros seis meses, ﻿una opción que la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona desestimó en septiembre pasado, lo cual ha sido recurrido por el club blanco.

Cabe recordar que el proceso judicial arrancó en marzo de 2023 y que investiga si existió administración desleal, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y corrupción deportiva ﻿por parte del FC Barcelona en el pago de 8,4 millones de euros, durante 17 años, al entonces vicepresidente del CTA. El club azulgrana siempre ha defendido que dichos pagos a José María Enríquez Negreira se realizaron exclusivamente por servicios de asesoramiento técnico y análisis arbitral y ha negado rotundamente haber pagado para comprar árbitros o alterar resultados deportivos.

Con la instrucción prácticamente completada después de tres años y nueve meses de investigación, el 'caso Negreira' encara su fase decisiva y avanza ahora hacia el juicio oral.