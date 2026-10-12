Duro palo de Guti, ex del Real Madrid, a Joan Laporta, presidente del Barcelona: "Nos da lecciones cuando fue uno de los que pagó a Negreira"

El ex jugador del conjunto blanco ha respondido a las palabras del mandatario azulgrana, que da por hecho que su club saldrá absuelto del caso que investiga los pagos al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros

El 'caso Negreira' ha escrito un nuevo capítulo recientemente, después de que la UEFA confirmase a través de un comunicado la recepción de diversos documentos enviados por el Real Madrid, que seguidamente publicó su propio escrito para presionar y exigir al máximo organismo futbolístico europeo que actúe con la máxima celeridad posible para esclarecer los hechos.

Cabe recodar al respecto que Florentino Pérez, presidente del club blanco, había anunciado que el Real Madrid estaba recopilando documentos sobre el 'caso Negreira', en el que se investigan los pagos del FC Barcelona al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), para hacérselos llegar a la UEFA.

El ataque de Florentino Pérez al FC Barcelona

"Que tengamos que escuchar al presidente de los árbitros decir que es algo que tenemos que olvidar... Estamos haciendo un dossier de 500 páginas que vamos a presentar a la UEFA. ¿Cómo lo vamos a olvidar? El mayor caso de corrupción de la historia del fútbol. El Barça siempre sale beneficiado, pero hay otros equipos que también han salido perjudicados y me lo cuentan a mí. A ver si somos serios y la UEFA mete mano, porque no puede consentir que el fútbol más importante esté en manos de una corrupción 20 años pagada", dijo Florentino Pérez en la rueda de prensa del 12 de mayo en la que convocó elecciones a la presidencia del club.

La reacción de Joan Laporta: "El Real Madrid está perdiendo prestigio"

Mientras tanto, Joan Laporta, presidente del FC Barcelona ha aprovechado el buen momento de su equipo, que lo ha ganado todo en LaLiga, para cargar este pasado fin de semana contra su principal enemigo y defender la inocencia de su club mientras la Justicia trata de aclarar el origen de los pagos a Negreira, que ascienden a 8,4 millones de euros entre los años 2001 y 2018.

“El Barça está en un momento dulce, disfrutando del club y de un momento muy bonito de nuestra historia, recibiendo elogios de todos los lados, pero desde Madrid están intentando minimizar todo esto. En el ‘caso Negreira’ nos intentaron condenar antes de juzgarnos, cuando nos están juzgando, se ha demostrado que no hay nada de lo que nos acusaban y que esto acabará con la absolución del Barça. Nos ha acusado de forma machacona y constante, , pero van a tener que rectificar, por mucho que extiendan el sumario para mantener viva la llama. Intentan desacreditar al Barça, pero no creo que lo hagan de una forma inocente, sino que quieren perjudicar al fútbol. Una actitud de un club que está perdiendo prestigio, reconocimiento y credibilidad, tanto a nivel nacional como internacional. Ellos sabrán lo que hacen, pero su falta de credibilidad es enorme. Están totalmente fuera de lugar”, explicó el dirigente culé, que se despachó a gutro.

Guti duda de la capacidad moral de Laporta y responde con ironía

Pero la respuesta le ha llegado por parte de una figura muy respectada en el madridismo, como es José María Gutiérrez, 'Guti'. Así, el ex futbolista del conjunto blanco, ahora contertulio en 'El Chiringuito', ha dudado de la capacidad moral de Laporta al resaltar su implicación en el 'caso Negreira'. "Está dándonos lecciones ahora de cómo llevar al club, cuando ha sido uno de los presidentes que ha pagado”, destacó.

Además, en un tono irónico, el que fuese también entrenador en la cantera blanca se mostró convencido de que las palabras de Laporta no serán pasadas por alto en la planta noble del Santiago Bernabéu. "Estoy convencido de que Florentino le ha escuchado y tomará nota, se tomará muy en serio todo lo que está diciendo Laporta del Real Madrid”, sentenció.

La demanda del FC Barcelona y una fecha clave: 25 de novbiembre

Cabe recordar en todo este asunto que el FC Barcelona presentó una demanda previa a la interposición de una querella contra Florentino Pérez por un delito de calumnias. El club azulgrana comunicó en junio, cuando inició el proceso, que, si esta demanda no era "debidamente atendida", la entidad presentaría "la correspondiente querella criminal" contra el presidente del Real Madrid. Así, el acto de conciliación entre las partes se celebrará el próximo 25 de noviembre en Madrid, como paso previo a la formalización de la querella.

La UEFA puede reanudar de oficio el procedimiento y excluir al Barça de sus competiciones

Por su parte, la UEFA había confirmado que mantiene en suspenso desde julio de 2023 el procedimiento abierto meses antes al club azulgrana, pero con posibilidad de reanudarlo de oficio. El club catalán remitió por escrito un informe a la UEFA al respecto y tras recabar esa información, en julio de 2023, el Comité de Apelación de la UEFA decidió admitir provisionalmente la participación del FC Barcelona en sus competiciones.

El organismo comunicó que dejaba en suspenso el procedimiento relativo a la admisión del club por el 'caso Negreira', aunque indicó que el mismo podrá reanudarse de oficio a petición de los inspectores de Ética y Disciplina (IED) encargados del caso. La UEFA señaló entonces que se reservaba "una decisión futura sobre la admisión/exclusión de las competiciones de clubes de la UEFA".