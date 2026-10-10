Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras las victorias del Atleti, Barça y Real Madrid

Los grandes aspirantes al título no fallaron en la jornada de este sábado, marcada por la suspensión del duelo de Vallecas y la expulsión de Vinicius

La jornada de este sábado de LaLiga dejó un balance favorable para los principales aspirantes al título. El Barcelona se impuso con claridad al Getafe (3-0), el Atlético de Madrid conquistó Mendizorroza ante el Alavés (1-2) y el Real Madrid sacó adelante un encuentro exigente frente al Villarreal (1-0). La nota diferente la puso el Rayo-Athletic, cuyo desarrollo quedó suspendido.

El Barcelona firmó una actuación convincente ante el Getafe. El conjunto azulgrana llevó la iniciativa, encontró soluciones en ataque y terminó imponiéndose por tres goles de diferencia. Un triunfo que refuerza sus aspiraciones y le permite mantener el ritmo en la lucha por el liderato.

Por su parte, el Atlético de Madrid cumplió lejos de casa. Los rojiblancos superaron al Alavés por 1-2 en un encuentro competido, en el que supieron aprovechar sus oportunidades para llevarse tres puntos de gran valor. El equipo madrileño mantiene así la presión sobre sus rivales directos en la zona alta de la clasificación.

Más dificultades encontró el Real Madrid, que tuvo que emplearse a fondo para derrotar al Villarreal por la mínima (1-0). El conjunto blanco encontró el camino hacia la victoria en un partido de alternativas, con un desenlace tenso y la expulsión de Vinícius como uno de los episodios más destacados. El resultado permite al Madrid sumar tres puntos importantes, aunque las sensaciones fueron menos contundentes que las ofrecidas por el Barcelona.

La jornada también estuvo marcada por la situación del Rayo Vallecano-Athletic Club, que no pudo completarse y queda pendiente de resolución, por lo que el 0-0 no debe considerarse un resultado definitivo.

Rayo Vallecano 0-0 Athletic: Suspendido por las protestas de Bukaneros y, de momento, sin fecha

El partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic fue suspendido por el árbitro José María Sánchez Martínez debido al lanzamiento de avioncitos de papel y objetos como pelotas pequeñas de plástico al terreno de juego por parte de la afición del equipo madrileño. El partido fue suspendido tras interrumpirse dos veces, mandando incluso a los jugadores al túnel de vestuarios en la segunda ocasión, tras un primer parón a los catorce minutos, que duró siete, hasta que pudieron retirarse todos los avioncitos de papel.

Antes de que se suspendiera el partido, dos de los capitanes del Rayo, Isi Palazón y Oscar Valentín, salieron al terreno de juego para hablar con los aficionados que conforman Bukaneros y que se sientan en el único fondo del estadio de Vallecas.

LaLiga emitió un comunicado para informar de que "la nueva fecha y hora del encuentro se anunciarán próximamente" tras la suspensión del encuentro "por decisión del árbitro tras los reiterados lanzamientos de objetos al terreno de juego". También condenó "de forma rotunda este tipo de comportamientos, que ponen en riesgo la seguridad y hacen imposible el normal desarrollo de la competición".

El lanzamiento de objetos por parte de la afición del Rayo se hizo en señal de protesta por la gestión del presidente del club franjirrojo, Raúl Martín Presa, al que llevan pidiendo los últimos meses su marcha. El de este sábado era el primer encuentro de Liga del conjunto rayista en su estadio, después de disputar tres partidos como anfitrión en Butarque, en Leganés, debido a las condiciones de inseguridad que ofrecían las instalaciones y que llevaron a la suspensión temporal por parte de la Comunidad de Madrid, propietaria del campo.

Alavés 1-2 Atlético de Madrid: El 'Cuti' Romero mantiene al Atleti en la carrera

Un gol de cabeza del argentino Cristian 'Cuti' Romero en el minuto 87 dio la victoria al Atlético de Madrid, que tiró de paciencia para superar por 1-2 a un Deportivo Alavés que estuvo más de media hora con diez jugadores tras la expulsión de Ángel Pérez.

Alejandro Grimaldo adelantó a los colchoneros y Lucas Boyé igualó el choque desde el punto de penalti antes del descanso de un partido que dejó los tres puntos en el zurrón del conjunto madrileño, que sigue al acecho del Barcelona con cuatro triunfos consecutivos, mientras que los albiazules acumulan cuatro duelos sin ganar.

Barcelona 3-0 Getafe: El líder no levante el pie del acelerador

El Barcelona retomó LaLiga EA Sports después de tres semanas de parón con la misma autoridad exhibida hasta entonces y derrotó este sábado en el Spotify Camp Nou al Getafe (3-0) con goles de Anthony Gordon, Gabriel Jesus y Jules Kounde. El gol del inglés en el segundo minuto encarriló un triunfo que el brasileño afianzó sobre la media hora de juego y el francés sentenció en la segunda parte.

Una victoria, la octava en otras tantas jornadas, que iguala el mejor inicio liguero en la historia del club, el del curso 2013-14 bajo las órdenes del argentino Gerardo 'Tata' Martino.Flick pudo hacer rotaciones y dosificar esfuerzos ante un Getafe que, limitado por la baja de última hora de Enes Ünal, perdió en la primera mitad a Zaid Romero por lesión y sigue sin ganar fuera de casa.

Real Madrid 1-0 Villarreal: Diomande se estrena dando tres puntos

El Real Madrid ganó 1-0 al Villarreal con un gol de Yan Diomande en la segunda parte que le bastó para sumar tres puntos y mantenerse a seis del líder de LaLiga, el Barcelona, que a su vez superó este sábado al Getafe (3-0).

Diomande acertó en el minuto 62 después de aprovechar una asistencia del uruguayo Fede Valverde. Con un disparo seco ajustado a un palo superó al portero Péter Gulácsi y marcó el único tanto del partido con algo de incertidumbre por la revisión de un posible fuera de juego.

Después, el Real Madrid tuvo que aguantar el marcador con un hombre menos por la expulsión de Vinícius en el minuto 73 por agarrar del pelo a Saliba justo antes de marcar el 2-0. El VAR avisó al árbitro Isidro Díaz de Mera, que, tras revisar las imágenes, anuló el segundo gol del Real Madrid y mostró tarjeta roja al brasileño.

Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports

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