Real Madrid 1-0 Villarreal: Diomande salva a Mou con surrealista expulsión de Vinicius

El marfileño se estrena como goleador blanco y el brasileño se fue expulsado tras marcar su gol por tirar del pelo a un rival amarillo; Mourinho salvó los muebles pero no sin sufrimiento

El Real Madrid sumó tres puntos con sufrimiento y mucho trabajo. Con un buen gol de Diomande y una expulsión de Vinicius que traerá cola y presumiblemente algo más de un partido de castigo para el brasileño.

Lo intentó el Real Madrid de todas las formas posibles en la primera parte pero no encontró la manera no ya de perforar la portería de Gulacsi si no incluso de ponerlo en aprietos. El meta amarillo tan solo tuvo que hacer una intervención y fue a un disparo centrado de Mbappé, que eso sí, lo hizo todo bien bajando un buen envío de Trent y zafándose se Foyth, pero no acertó a ajustar en la definición.

La mejor de la primera parte fue para el delantero galo, que antes de esa ocasión estrellaba un remate forzado en el poste. Arda Güler había filtrado el pase por arriba para Carreras, que asistía de primeras al francés.

Pocas ocasiones más reseñables en el primer acto en un partido disputado y donde si es verdad que los blancos tuvieron más presencia en el área pero sin claridad. Diomande, una de las novedades en el once en lugar de Vinicius, lo intentó pero Freeman fue un duro rival al que superar.

Antes del descanso el Real Madrid volvió a subir la intensidad encerrando al conjunto amarillo pero sin encontrar una ocasión clara, tan solo un disparo de Arda Güler con su pierna menos buena que se marchó a las nubes.

Pero la segunda parte sí que iba a tener mucha historia. Comenzó con el Villarreal dando un paso al frente y buscando la portería de Courtois. Primero por mediación de Moleiro, estorbado al final por Tchouameni, y después con un doble disparo de Gueye al que respondió a la perfección Courtois.

El VAR, para bien con Diomande

No le gustaba lo que veía Mourinho y enseguida la dio entrada a Vinicius, antes en el descanso ya lo había hecho con Cucurella. Y pasada la hora de juego Diomande iba a acertar a perforar la portería de Gulacsi tras recibir un pase filtrado de Valverde. El marfileño disparaba tras girarse en el área pero el colegiado señalaba fuera de juego. Sin embargo, la revisión del VAR iba a dejar claro que no había posición antirreglamentaria del futbolista blanco, que así se estrenaba como goleador.

El VAR, para mal con Vinicius

Pocos minutos más tarde Vinicius, que apenas llevaba 20 minutos en el campo, iba a culminar una galopada de Bellingham con el 2-0. Incluso Mourinho corría hasta la celebración de los jugadores blancos para felicitar a Vinicius pero lo que no sabían todos es lo que se venía.

El VAR llamaba a Soto Grado para revisar la jugada en su inicio donde Vinicius, en un enganche con Saliba, le agarra y le tira del pelo. Luego Saliba sigue corriendo intentando presionar a Bellingham y Vinicius marca a pase del inglés. No lo dudó el árbitro, que anuló el gol y expulsó al brasileño con roja directa. Algo más le dijo antes de irse y le pueden caer varios partidos.

Hasta el final el Villarreal intentó aprovechar su superioridad numérica pero el Madrid defendió muy bien impidiendo así que Mikautdze o cualquier otro batiera a Courtois.

- Ficha técnica:

Real Madrid: Courtois, Trent (Vinicius 52'), Konaté, Rüdiger, Carreras (Cucurella 46'), Tchouameni, Valverde, Arda Güler, Diomande (Dumfries 86'), Bellingham, Mbappé.

Villarreal: Gulacsi, Freeman, Pau Navarro, Foyth (Carlos Romero 56'), Renato Veiga, Cardona, Comesaña (Saliba 56'), Gueye, Moleiro, Akhomach (Gerard Moreno 67'), Ayoze (Mikautadze 67').

Goles: 1-0 (63') Diomande.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera. Expulsó con tarjeta roja a Vinícius (min. 73) por agarrar del pelo a Saliba. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Bellingham (min. 19), Konaté (min. 81), Rüdiger (min. 83), Tchouaméni (min. 87) y Mbappé (min. 94), y a los visitantes Renato Veiga (min. 10) y Pau Navarro (min. 84).

Incidencias: partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Santiago Bernabéu ante alrededor de 75.000 espectadores. Antes del encuentro, se homenajeó al equipo del Real Madrid que ganó la Copa Intercontinental sub-20.