Real Madrid - Villarreal: alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido de LaLiga EA Sports

El conjunto castellonense visita el Santiago Bernabéu con la intención de prolongar su recuperación y aprovechar las dudas de un rival obligado a reaccionar tras el derbi madrileño

El Real Madrid y el Villarreal se enfrentan este sábado 10 de octubre a las 21:00 horas en uno de los partidos más atractivos de la jornada de LaLiga EA Sports.

Los blancos regresan a la competición después del parón internacional con la necesidad de recuperar sensaciones, mientras que el 'Submarino' amarillo busca confirmar su mejoría tras encadenar dos victorias consecutivas. Un duelo exigente para ambos antes de afrontar un calendario cargado de compromisos.

Mbappé apunta al once

El equipo de José Mourinho afronta el encuentro con la obligación de reaccionar después de su derrota ante el Atlético de Madrid (2-1), un resultado que le dejó a seis puntos del Barcelona. La recuperación de Kylian Mbappé es la principal noticia positiva para los madridistas. El delantero francés ha vuelto a entrenarse con normalidad tras sufrir una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda con su selección y apunta a titular.

Más dudas existen con Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold y Fede Valverde, que han trabajado al margen del grupo durante la semana. El uruguayo continúa recuperándose de su lesión, mientras que Rodrygo, Ferland Mendy y Raúl Asencio siguen con sus respectivos procesos de recuperación. Dean Huijsen tampoco estará disponible por sanción.

Alineación probable del Real Madrid

Courtois; Trent, Rüdiger, Konaté, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Arda Güler; Vinicius y Mbappé.

El 'Submarino' llega tras dos victorias y sensaciones recuperadas

El conjunto de Iñigo Pérez aterriza en el Bernabéu después de sumar dos triunfos consecutivos ante Málaga y Levante. El parón internacional ha permitido al técnico trabajar con los futbolistas disponibles y preparar una visita que considera una oportunidad para demostrar el potencial del equipo.

"Es el escenario perfecto para poder exponernos y mostrarnos, sabiendo que la dificultad es máxima", explicó el entrenador, que pidió a sus jugadores perder el miedo y mantener su apuesta por un fútbol valiente.

La principal ausencia será la de Tajon Buchanan, lesionado tras sus compromisos internacionales con Canadá. Por el contrario, Juan Foyth y Santi Comesaña han recibido el alta y vuelven a estar disponibles. La principal incógnita está en el centro del campo, donde Comesaña y Saliba se disputan una plaza, y en la elección del sustituto de Buchanan.

Alineación probable del Villarreal

Gulácsi; Foyth, Renato Veiga, Pau Navarro, Carlos Romero; Pape Gueye, Saliba, Moleiro; Nicolás Pépé, Gerard Moreno y Mikautadze.

¿Dónde seguir y ver en directo el Real Madrid - Villarreal?

El partido entre el Real Madrid y el Villarreal, correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports, se disputará este sábado 10 de octubre a partir de las 21:00 horas.

El encuentro podrá seguirse en directo a través de Movistar LaLiga y Orange Fútbol 1. También podrán seguir toda la información, el minuto a minuto y la última hora del choque a través de ESTADIO Deportivo.