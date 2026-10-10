Real Madrid - Villarreal en directo: resultado del partido de LaLiga EA Sports
Sigue en directo el duelo de la octava de jornada de LaLiga EA Sports desde el Santiago Bernabéu entre Real Madrid y Villarreal...
R. Madrid
Villarreal
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CAMBIO EN EL MADRID
Se protege Mourinho con la entrada de Camavinga por Arda Güler.
¡Como ha cambiado la historia! Al principio de la jugada, en el arranque, Vinicius se engancha con Saliba y le tira del pelo, y luego acaba marcando. El VAR llama a Soto Grado que no duda al verlo, falta de Vinicius y tarjeta roja para el brasileño, que se va insultando al colegiado y le va a caer más de un partido...
¡NO ES GOL Y A LA CALLE VINICIUS!
Vaya potencia de zancada de Bellingham desde el centro del campo, Saliba no puede con él y el inglés pone el pase atrás para que Vinicius remate con el interior pero ojo que hay VAR...
¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOOOOOOOOOOL DE VINICIUS!
¡Vaya ocasión ha desperciado Mbappé! Se queda solo ante Gulacsi, que le aguante el amago y estrella su disparo en el cuerpo del portero, el rechace lo manda fuera Bellingham pero estaba en fuera de juego...
Tiene ahora el Villarreal que irse hacia adelante y asumir riesgos, de ahí el cambio de su pareja de delanteros.
Amarilla para Mourinho por sus protestas.
CAMBIOS DE IÑIGO PÉREZ
Mete a Mikautadze y Gerard Moreno y salen Akhomach y Cardona.
¡ES GOL LEGAL! ¡DIOMANDE ROMPE LA IGUALDAD!
Gran disparo del marfileño a la media vuelta dentro del área pero el juez de línea levanta la bandera cuando recibe el balón de Valverde, pero hay un jugador del Villarreal que se queda habilitando la posición de Diomande. ¡Lo revisa el VAR y es gol!
¡GOL ANULADO A DIOMANDE!
¡APUROS PARA COURTOIS!
Duro disparo de Gueye desde la frontal que desvía ligeramente Konaté y saca Courtois con apuros. La jugada vuelve a acabar en las botas del senegalés que vuelve a probar al belga...
¡FUEEEEEERAAAA MOLEIRO!
Buena conducción de Freeman para Moleiro, que se mete en el área, busca el hueco para sacar el disparo y en el último segundo le estorba Tchouameni para que su chut se marche ligeramente desviado...
DOBLE CAMBIO EN EL VILLARREAL
Se marchan Santi Comesaña y Juan Foyth; entran Saliba y Carlos Romero.
¡ARRIBA DIOMANDE!
Roba Valverde, lanza el ataque con Vinicius, que ve solo a Diomando en el lado contrario pero el disparo del marfileño se va alto...
CAMBIO EN EL MADRID
Se marcha Trent y entra Vinicius.
Tiene más la pelota ahora el Villarreal, cuyo juego pasa por la botas de Moleiro...
CAMBIO DE MOURINHO
Ha habido un cambio en el descanso por parte del Real Madrid. Carreras se queda en el vestuario y entra Cucurella.
¡ARRANCA LA SEGUNDA PARTE!
DESCANSO EN EL BERNABÉU
Partido disputado y con más ocasiones para elos blancos pero tan solo una clara, la del poste de Mbappé. Poco más que reseñar en estos primeros 45 minutos. Volvemos en unos minutos, no se vayan.
¡NO HAY TIEMPO PARA MÁS!
Nos vamos al descanso en el Bernabéu. Ni un minuto añade Soto Grado.
¡GULER!
Error de Foyth, que se duerme y le roban la pelota, Guler se cuela en el área y golpe alto tras un rápido recorte...
Llegamos a los últimos minutos de esta primera parte, pocas ocasiones claras y mucha batalla en el centro del campo...
Ahora llegó el Villarreal a través de un saque de esquina pero el remate de cabeza de Renato en el segundo palo se pierde por un lateral de la portería...
Falta lateral que pone Trent en el corazó del área pero la saca la zaga amarilla sin problemas...
Tiene más el balón el Real Madrid pero le falta claridad en los últimos metros, de momento se atasca el conjunto blanco...
¡ARRIBA MOLEIRO!
Buscó la escuadra el tinerfeño desde la frontal pero su chut se va alto...
¡LA SACA GULACSI!
Vaya envío de Trent hacia Mbappé, que logra bajar el balón, recortar a Foyth y sacar el disparo, que va al cuerpo del meta amarillo que solo tiene que poner los guantes...
Amarilla ahora para Bellingham, se pasó de frenada ante Foyth. Lo cierto es que parece que el colegiado ha puesto el listón algo bajo con las tarjetas...
Así fue la jugada del Real Madrid que acabó en el poste del arco defendido por Gulacsi.
¡ENORME FREEMAN!
Se metía hasta la cocina Diomande buscando el mano a mano con Gulacsi pero Freeman se lanza a sus pies para robarle el balón...
Amarilla para Renato Veiga, se le fue el control y en el intento por recuperarlo acaba dando una patada a Konaté.
¡AL PALO MBAPPÉ!
Larga jugada del Real Madrid, Arda filtra el pase para Carreras, de primeras la pone al primer palo y Mbappé remata en un escorzo forzado estrellando el balón en el poste...
¡OBÚS DE GUEYE!
No se lo piensa en senegalés desde tres cuartos de campo, sacando a relucir su gran disparo de izquierda que se marcha fuera por muy poco, Courtois se quedó mirando...
Alta presión del Real Madrid que obliga al Villarreal a tocar rápida e incluso a salir con juego directo...
¡COOOOOOOOMIENZA EL PARTIDOOOOOO!
Mueve la pelota el conjunto amarillo...
¡Saltan los protagonistas al terreno de juego!
LOS ONCES TITULARES
Antes del pitido inicial, recordamos los onces titulares de ambos equipos...
¡Todo listo en el Santiago Bernabéu! Jugadores en vestuarios y listos para saltar al campo...
Los jugadores blancos ya calientan sobre el césped...
Así llegaban los hombres de Mourinho al estadio blanco...
Los jugadores del Villarreal, sobre el césped del Bernabéu...
¡VAMOS CON EL ONCE DEL VILLARREAL!
Vinícius se queda en el banquillo. El brasileño es suplente ante el Villarreal, siendo Diomande el titular. Fede Valverde y Kylian Mbappé sí juegan de inicio.
Valverde, y Mbappé se han recuperado a tiempo. El francés sufría unas molestias en una rodilla que le obligó a abandonar la concentración de Francia después del primer partido frente a Turquía. Dumfries y Cucurella también descansan, siendo Carreras y Dumfries los titulares.
¡YA TENEMOS EL ONCE DEL REAL MADRID!
Mourinho tendrá que hacer un cambio obligado por la sanción de Huijsen y la gran incógnita es saber si Valverde saldrá de inicio o esperará en el banquillo tras sufrir un esguince de tobillo de grado 3 en el derbi.
EL Villarreal ya va camino del Santiago Bernábeu...
LA CONVOCATORIA DEL REAL MADRID
El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu después del parón de selecciones con la necesidad de ganar y convencer a su afición, ante un Villarreal que pretende prolongar su buena racha tras enlazar dos victorias consecutivas. ¿Quién saldrá victorioso?
¡MUY BUENAS TARDES!
¡Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido que cierra la jornada del sábado entre Real Madrid y Villarreal!
El Real Madrid y el Villarreal se enfrentan esta noche en el Santiago Bernabéu en un duelo en el que el conjunto amarillo buscará dar continuidad a las dos victorias consecutivas previas al parón liguero y el cuadro blanco no perder el rastro del hasta ahora un intratable Barcelona que ya le saca seis puntos de distancia.
Mourinho no podrá contar con el sancionado Dean Huijsen, expulsado en el derbi ante el Atlético de Madrid, pero sí recupera a Fede Valverde, que parecía que iba a estar más tiempo de baja, y todo apunta a que hará varias rotaciones pensando también en el partido de Champions frente a la Roma.
El Villarreal, por su parte, afronta el retorno del campeonato liguero con las dudas de cómo están sus internacionales y algunos de sus jugadores con molestias, y de si el equipo es capaz de mantener la dinámica positiva a la que llegó al parón liguero tras dos triunfos consecutivos.
El extremo canadiense Tajon Buchanan es baja para el Bernabéu por una lesión en los isquiotibiales, mientras que son duda para el once inicial Juan Foyth y Santi Comesaña, tras regresar ambos de sendas lesiones. Íñigo Pérez, al igual que Mourinho, hará cambios al tener el martes el choque de Champions frente al Nápoles.