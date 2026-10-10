Real Madrid - Villarreal en directo: resultado del partido de LaLiga EA Sports

Sigue en directo el duelo de la octava de jornada de LaLiga EA Sports desde el Santiago Bernabéu entre Real Madrid y Villarreal...

¡Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido que cierra la jornada del sábado entre Real Madrid y Villarreal!

El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu después del parón de selecciones con la necesidad de ganar y convencer a su afición, ante un Villarreal que pretende prolongar su buena racha tras enlazar dos victorias consecutivas. ¿Quién saldrá victorioso?

Mourinho tendrá que hacer un cambio obligado por la sanción de Huijsen y la gran incógnita es saber si Valverde saldrá de inicio o esperará en el banquillo tras sufrir un esguince de tobillo de grado 3 en el derbi.

Valverde, y Mbappé se han recuperado a tiempo. El francés sufría unas molestias en una rodilla que le obligó a abandonar la concentración de Francia después del primer partido frente a Turquía. Dumfries y Cucurella también descansan, siendo Carreras y Dumfries los titulares.

Vinícius se queda en el banquillo. El brasileño es suplente ante el Villarreal, siendo Diomande el titular. Fede Valverde y Kylian Mbappé sí juegan de inicio.

No se lo piensa en senegalés desde tres cuartos de campo, sacando a relucir su gran disparo de izquierda que se marcha fuera por muy poco, Courtois se quedó mirando...

Larga jugada del Real Madrid, Arda filtra el pase para Carreras, de primeras la pone al primer palo y Mbappé remata en un escorzo forzado estrellando el balón en el poste...

Amarilla para Renato Veiga, se le fue el control y en el intento por recuperarlo acaba dando una patada a Konaté.

Se metía hasta la cocina Diomande buscando el mano a mano con Gulacsi pero Freeman se lanza a sus pies para robarle el balón...

Así fue la jugada del Real Madrid que acabó en el poste del arco defendido por Gulacsi.

Amarilla ahora para Bellingham, se pasó de frenada ante Foyth. Lo cierto es que parece que el colegiado ha puesto el listón algo bajo con las tarjetas...

Vaya envío de Trent hacia Mbappé, que logra bajar el balón, recortar a Foyth y sacar el disparo, que va al cuerpo del meta amarillo que solo tiene que poner los guantes...

Tiene más el balón el Real Madrid pero le falta claridad en los últimos metros, de momento se atasca el conjunto blanco...

Falta lateral que pone Trent en el corazó del área pero la saca la zaga amarilla sin problemas...

Ahora llegó el Villarreal a través de un saque de esquina pero el remate de cabeza de Renato en el segundo palo se pierde por un lateral de la portería...

Llegamos a los últimos minutos de esta primera parte, pocas ocasiones claras y mucha batalla en el centro del campo...

Error de Foyth, que se duerme y le roban la pelota, Guler se cuela en el área y golpe alto tras un rápido recorte...

Partido disputado y con más ocasiones para elos blancos pero tan solo una clara, la del poste de Mbappé. Poco más que reseñar en estos primeros 45 minutos. Volvemos en unos minutos, no se vayan.

Ha habido un cambio en el descanso por parte del Real Madrid. Carreras se queda en el vestuario y entra Cucurella.

Roba Valverde, lanza el ataque con Vinicius, que ve solo a Diomando en el lado contrario pero el disparo del marfileño se va alto...

Buena conducción de Freeman para Moleiro, que se mete en el área, busca el hueco para sacar el disparo y en el último segundo le estorba Tchouameni para que su chut se marche ligeramente desviado...

Duro disparo de Gueye desde la frontal que desvía ligeramente Konaté y saca Courtois con apuros. La jugada vuelve a acabar en las botas del senegalés que vuelve a probar al belga...

Gran disparo del marfileño a la media vuelta dentro del área pero el juez de línea levanta la bandera cuando recibe el balón de Valverde, pero hay un jugador del Villarreal que se queda habilitando la posición de Diomande. ¡Lo revisa el VAR y es gol!

Tiene ahora el Villarreal que irse hacia adelante y asumir riesgos, de ahí el cambio de su pareja de delanteros.

¡Vaya ocasión ha desperciado Mbappé! Se queda solo ante Gulacsi, que le aguante el amago y estrella su disparo en el cuerpo del portero, el rechace lo manda fuera Bellingham pero estaba en fuera de juego...

Vaya potencia de zancada de Bellingham desde el centro del campo, Saliba no puede con él y el inglés pone el pase atrás para que Vinicius remate con el interior pero ojo que hay VAR...

¡Como ha cambiado la historia! Al principio de la jugada, en el arranque, Vinicius se engancha con Saliba y le tira del pelo, y luego acaba marcando. El VAR llama a Soto Grado que no duda al verlo, falta de Vinicius y tarjeta roja para el brasileño, que se va insultando al colegiado y le va a caer más de un partido...

El Real Madrid y el Villarreal se enfrentan esta noche en el Santiago Bernabéu en un duelo en el que el conjunto amarillo buscará dar continuidad a las dos victorias consecutivas previas al parón liguero y el cuadro blanco no perder el rastro del hasta ahora un intratable Barcelona que ya le saca seis puntos de distancia.

Mourinho no podrá contar con el sancionado Dean Huijsen, expulsado en el derbi ante el Atlético de Madrid, pero sí recupera a Fede Valverde, que parecía que iba a estar más tiempo de baja, y todo apunta a que hará varias rotaciones pensando también en el partido de Champions frente a la Roma.

El Villarreal, por su parte, afronta el retorno del campeonato liguero con las dudas de cómo están sus internacionales y algunos de sus jugadores con molestias, y de si el equipo es capaz de mantener la dinámica positiva a la que llegó al parón liguero tras dos triunfos consecutivos.

El extremo canadiense Tajon Buchanan es baja para el Bernabéu por una lesión en los isquiotibiales, mientras que son duda para el once inicial Juan Foyth y Santi Comesaña, tras regresar ambos de sendas lesiones. Íñigo Pérez, al igual que Mourinho, hará cambios al tener el martes el choque de Champions frente al Nápoles.