Íñigo Pérez, técnico del Villarreal: "Si la clasificación fuera por estadísticas, estaríamos entre los dos o tres primeros"

El preparador amarillo lamenta la falta de mordiente en los metros finales aunque reconoce que han hecho un buen partido, pero para puntuar en el Bernabéu no ha sido suficiente

Íñigo Pérez, entrenador del Villarreal, ha pasado por la sala de prensa del Santiago Bernabéu para analizar la derrota ante el Real Madrid. "En ese momento final, nos pasa a nosotros y a todo el mundo que ve que el gol está cerca y el tiempo se termina. Se genera mayor crispación de la que hay en el ambiente. Lo que es el fútbol se diluye y pasa a un segundo plano. En momentos, ves que pierdes el control. Nos faltó rematar y tener acierto para hacer un partido redondísimo", ha explicado sobre esa falta de chispa de los suyos en los últimos metros.

También ha justificado la presencia de Foyth en el equipo titular. "Con la inclusión de Foyth de '6' buscamos solidificar el centro del campo porque si no dominas en este escenario empiezan a correr y a sentirse cómodos. Con balón, nos da muchas conexiones. Hemos estado cómodos, pero por momentos pudimos hacer más daño y desesperarse. Estoy contento por cómo han jugado los tres mediocentros".

Le ha sorprendido el Madrid

"Cuando venimos de tanta inactividad, esperas que pueda haber algún cambio porque hay jugadores que han hecho viajes largos. Sabes que el rival está en ello y podíamos prever este escenario".

La expulsión de Vinicius

"La crispación y la alta tensión en un partido en el que dos equipos quieren imponerse sin reparos es normal. El resultado es corto y el tiempo apremia. No me sorprende lo sucedido. Hay que darle cierta naturalidad, aunque hay gente que ordena este tiempo de tensión".

En las estadísticas gana su equipo

"Si la clasificación fuera por estadísticas, estaríamos entre los dos o tres primeros. Cuando pasen unas horas, miraremos eso y refrendará el buen partido. Pero ahora me toca sacar cosas positivas. Soy consciente del gran partido que hemos hecho, sabiendo las dificultades que uno tiene".

Todavía no ha puntuado en un campo grande

"Es frustrante y los jugadores han adquirido esta idea de venir a estos escenarios y evitan este temor. Ya ven que están cerca de ganar y hay que seguir en esta línea. Ojalá podamos ayudarles para que en la táctica están cómodos".

Qué sensacion le deja el partido

"No se trata del proceso de Iñigo. Hablamos de un nuevo proyecto y va más allá. Alguien ha llegado a un club que ha demostrado durante décadas su nivel. Yo soy el que debe adaptarse. He visto un equipo que si tengo que venir a un escenario como este, el reflejo que me queda es muy positivo. He visto a unos jugadores con una idea de juego. No es el día perfecto para hablar de esto. No se tiene que hablar de Iñigo. Estoy satisfecho, si obviamos el resultado. La disposición táctica tiene un pensamiento detrás. Me sabe mal, pero como tenemos un conjunto en los que vamos a ser analizados y no quiero hablar de más”.