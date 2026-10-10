Mourinho no sale a la rueda de prensa como protesta por la expulsión de Vinicius

El técnico del Real Madrid ha decidido no comparecer ante los medios de comunicación tras el partido ante el Villarreal y el conjunto blanco se expone a una sanción por parte de LaLiga

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ha decidido no comparecer en rueda de prensa después de la victoria de su equipo ante el Villarreal en la octava jornada de LaLiga EA Sports por 1-0, según ha confirmado el Real Madrid.

El técnico portugués tomó la decisión de no aparecer ante los medios después de un encuentro en el que manifestó sus protestas al colegiado por diversas acciones, entre ellas, la expulsión de Vinícius por agarrar del pelo a Saliba en la acción previa al gol que el VAR anuló al brasileño.

El Real Madrid terminó el encuentro, además de con la roja directa a Vinícius, con cinco jugadores amonestados: Bellingham, en la primera mitad, y Konaté, Rüdiger, Tchouaméni y Mbappé, en la segunda, los dos últimos por perder el tiempo en el tramo final del partido. Además, el mismo Mourinho también vio la amarilla.

La normativa de LaLiga recoge entre sus artículos sobre las retransmisiones las normas para las ruedas de prensa después de los partidos, por lo que el Real Madrid podría exponerse a sanciones ante la negativa de su entrenador a comparecer.

El técnico del Villarreal, Íñigo Pérez, sí apareció ante los medios de comunicación después de la derrota de su equipo. El centrocampista del Real Madrid Aurélien Tchouaméni realizó declaraciones tras el partido en los micrófonos de Real Madrid TV, en las que afirmó que no entiende "lo que pasa con los árbitros".

Tchouameni no entiende qué pasa con los árbitros

El jugador del Real Madrid Aurélien Tchouaméni afirmó que no entiende "lo que pasa con los árbitros" después de que el colegiado expulsara a su compañero Vinícius por agarrar del pelo a Saliba. "No entiendo lo que pasa con los árbitros. Con esa tarjeta roja, no entiendo", apuntó el francés en los micrófonos de Real Madrid TV sobre la acción en la que Vinícius vio cómo le anulaban el gol que habría sido el 2-0 por falta previa al agarrar del pelo a Saliba y, además, era expulsado con roja directa.

Analizó el encuentro contra el equipo castellonense: "Contento, porque sabemos que el Villarreal es un gran equipo. Seguro que podemos mejorar, pero después de tres semanas de parón no es fácil. Lo más importante es la victoria".

El Real Madrid no ha perdido todavía en casa esta temporada. "Con el apoyo del estadio, es más fácil. Es nuestra casa, tenemos que seguir ganando aquí. Tenemos que seguir con las victorias, lo hemos hecho hoy y vamos a mirar adelante", apuntó el francés.El próximo compromiso del equipo blanco será frente a la Roma, correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones. "Hemos empezado de la mejor manera en la 'Champions', tenemos que ir a Roma y ganar ese partido", sentenció. Tchouaméni cumplió ante el Villarreal 200 partidos con la camiseta del Real Madrid. "Es un sueño, cada día agradezco a la afición, al presidente y al club, y a por más partidos y victorias", terminó.