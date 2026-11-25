El central argentino ha encontrado en los dos últimos partidos de Champions League, además de en el duelo copero durante el parón, dos ventanas para mostrarse ante Pellegrini como otro de esos jugadores plenamente fiables para la rotación

La UEFA Champions League, la mejor competiciones de clubes del mundo, se ha convertido en una ventana inmejorable para que la plantilla del Real Betis siga mostrando que todos están enchufadísimos. Manuel Pellegrini repartió minutos para seguir montando gente en su barco y Valentín Gómez lo aprovechó con una buena actuación en la victoria ante el SK Slovan que garantiza a este equipo seguir haciendo historia.

Sin minutos en las tres últimas jornadas de LaLiga, el central argentino aprovechó el hecho de quedarse esta vez fuera de la lista de Scaloni para sumar los 120 minutos del duelo copero y ha salido de inicio en los últimos choques de Champions, sumando 70' en Dortmund y los 90' de este martes en Bratislava.

"Me he sentido bien﻿. Tratando siempre de aprovechar los minutos que me toquen, con responsabilidad y tratando de dar lo máximo Si bien quizás no es tan fácil rendir como uno le gustaría jugando todo los minutos, la verdad es que estoy muy feliz por esta oportunidad y quiero ayudar al grupo desde el lugar que me toque", ha explicado tras el partido el futbolista de 23 años, asegurando a Pellegrini que puede contar con él.

Valentín Gómez despeja un balón en el Slovan - Betis de Champions. / Imago

Valentín Gómez reivindica el mérito del Betis: clasificado, tres jornadas antes

"Es un paso muy importante, tanto para nosotros como en la historia del club. Creo que es algo muy lindo todo lo que estamos viviendo. Así que con la responsabilidad que eso conlleva, toca afrontarlo de la mejor manera en partidos como estos, que hay que sacarlos adelante y lo supimos hacer", ha destacado en RTV Betis el central argentino, que fue titular y disputó los 90 minutos en la victoria ante el Slovan de Bratislava.

"Entrenamos para eso. Uno de los objetivos, era pasar de fase, estar entre los 24 mejores y estamos todavía más arriba. Así que ahora, a tratar de mantener ese lugar e ir mejorando día a día, que sin dudas hay muchas cosas que trabajar", ha añadido con felicidad sobre la clasificación para la siguiente ronda.

De menos a más hasta acabar haciendo un buen partido

"El partido fue un poco de menos a más. Empezamos no tan bien y ellos tenían buenas salidas. Después lo pudimos emparejar y a partir del primer gol fue casi todo el partido nuestro y lo dominamos muy bien﻿. Terminamos haciendo un gran partido", ha analizado el internacional albiceleste, que ha finalizado con un mensaje de gratitud a los cerca de mil aficionados desplazados hasta Bratislava y han desafiado temperaturas bajo cero.

"La gente es increíble. La verdad es que nos acompañan siempre, sin importar la cancha ni la competición, ya sea en la Copa del Rey, ya sea la Champions, lejos de casa... De verdad, desde nuestro lado sólo podemos agradecer a la gente por ese apoyo que nos brindan siempre y que así siga siendo toda la temporada﻿", ha finalizado Valentín Gómez.