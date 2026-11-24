El lateral izquierdo Manu Sánchez sufre una rotura de ligamento cruzado, por lo que no podrá jugar más esta temporada cuando estaba siendo un hombre indiscutible para el técnico granota

Las peores noticias se han confirmado con la lesión de Manu Sánchez. El defensa del Levante sufre una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha según han confirmado las pruebas médicas a las que ha sido sometido en el día de hoy, por lo que se perderá lo que resta de temporada.

El lateral izquierdo se lesionó en el partido de este pasado durante la segunda parte del partido ante el Elche, teniendo que ser sustituido. De hecho, ya se podía esperar el peor de los desenlaces tras el partido, cuando el futbolista abandonaba el Ciutat de València apoyado sobre unas muletas.

Las primeras exploraciones ya hacían presagiar una rotura de ligamento cruzado, y las pruebas médicas de hoy acabaron confirmando el peor de los pronósticos.

Manu Sánchez, en un partido con el Levante. / Cordon Press.

Una baja muy importante para Luís Castro

La lesión del lateral izquierdo granota supone un importante contratiempo para el conjunto que dirige Luís Castro, ya que Manu Sánchez se había convertido en un titular habitual en el lateral izquierdo.

Manu Sánchez, de 26 años, había disputado hasta la fecha un total de once partidos en LaLiga de 13 jornadas que llevamos. Solo se perdió los duelos ante el Atlético de Madrid y el Celta por unos problemas físicos y precisamente ante el Elche volvía a ser titular tras superar esas molestias.

En los once partidos ligueros fue titular y nueve de ellos los jugó al completo, solo fue sustituido ante el FC Barcelona, en la jornada 5, cuando disputó 71 minutos, y anoche por su lesión, en el minuto 56.

Manu Sánchez dice adiós a la temporada

Desde el Levante se ha comunicado que será intervenido en los próximo días, aunque sin precisar el día. "Manu Sánchez ha sido sometido a diversas pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión de rodilla que sufrió anoche durante el encuentro disputado ante el Elche CF. Las pruebas han confirmado que el futbolista sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, por lo que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Desde el Levante UD queremos trasladarle todo nuestro cariño, fuerza y apoyo. Mucho ánimo, Manu", rezaba el comunicado oficial del club granota.

El futbolista, que milita en el Levante cedido por el Celta de Vigo﻿, afrontaba su segunda etapa en el equipo levantinista, al que llegó por primera vez la pasada campaña también en calidad de cedido por el Celta.

El Levante puede ir al mercado: Akieme aparece de nuevo

Ahora, el Levante tendrá la oportunidad de acudir al mercao invernal para reforzar esa posición, ya que el Levante no aprovechará la baja de duración de Manu Sánchez para firmar a un jugador libre. La idea es esperar a que se abra la ventana de transferencias y reforzarse en enero, volviendo a escena el nombre de Sergio Akieme, según el periodista Nacho Sanchís.

El club valenciano ya acordó el pasado verano la llegada como cedido del lateral hispano-guineano, de 28 años, pero la firma del Stade Reims llegó tres minutos fuera del límite de LaLiga y la FIFA no dio validez a su fichaje pese a la reclamación granota. Ahora, el ex de la UD Almería se pone de nuevo a tiro, pues en el conjunto francés apenas ha participado en tres encuentros como suplente en la Ligue 2 y otro desde el inicio en Copa.