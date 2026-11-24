El club blanco prepara un programa de fidelización que premiará a sus seguidores por comprar productos oficiales, acudir al Bernabéu o consumir contenidos digitales

Ser del Real Madrid podría tener recompensa más allá de lo que suceda sobre el terreno de juego. El club blanco prepara una nueva fórmula para estrechar la relación con sus aficionados y convertir cada interacción con la entidad en una oportunidad para conseguir ventajas. Una especie de carné por puntos con el que premiar la fidelidad de los madridistas y que permitirá acceder a experiencias y privilegios en función de su participación.

La iniciativa fue presentada por Florentino Pérez durante la última Asamblea de socios, en la que también se oficializó la entrada en el club de Rafa Nadal. El presidente blanco explicó que la entidad trabaja en un nuevo modelo de fidelización que irá mucho más allá del actual Carné Madridista, con un funcionamiento similar al de los programas de las compañías aéreas. "Estamos trabajando en un nuevo programa madridista, un programa de fidelización que nos va a permitir reconocer a cada aficionado cada vez que se relacione con su club", anunció.

La idea es que prácticamente cualquier forma de contacto con el Real Madrid pueda tener su reflejo en el contador de puntos. Desde comprar una camiseta oficial o acudir al Bernabéu hasta seguir los contenidos de Real Madrid Play o participar en las actividades de las peñas. También se contempla la visualización de partidos como una de las vías para sumar.

El mecanismo será sencillo en su planteamiento: cuanto mayor sea la implicación del aficionado, más posibilidades tendrá de acceder a las recompensas. "Funcionará con un sistema de puntos y ventajas, como en las aerolíneas: cuanto más se utiliza, más ventajas ofrece", explicó Florentino Pérez.

Experiencias exclusivas y accesos preferentes

El atractivo del nuevo carné no estará únicamente en acumular puntos, sino en lo que estos podrán proporcionar a sus titulares. El Real Madrid pretende ofrecer experiencias que hasta ahora no están al alcance de todos los seguidores, además de accesos preferentes y beneficios personalizados. "Del mismo modo, cuanto más se relacione un aficionado con el Real Madrid, más privilegios tendrá, con experiencias únicas, accesos preferentes y ventajas que hoy no pueden tener", aseguró el presidente.

La iniciativa lleva tiempo tomando forma. El pasado mes de marzo, el Real Madrid constituyó Real Madrid Madridistas S.L.U., una sociedad filial creada específicamente para diseñar, desarrollar, gestionar y explotar este programa de fidelización.

El Estadio Santiago Bernabéu / Cordon Press

Cuándo entrará en funcionamiento y cómo se conseguirán los puntos

Por ahora, el club no ha concretado la fecha de lanzamiento ni ha publicado el baremo de puntos que corresponderá a cada actividad. Tampoco se conocen las recompensas disponibles ni si podrán canjearse por descuentos, entradas o productos oficiales.

El anuncio de Florentino Pérez supone el primer paso público de un proyecto con el que el Real Madrid quiere dar una nueva dimensión al carné madridista. La fidelidad tendrá premio, aunque todavía falta por conocer cómo se traducirá exactamente en ventajas para sus seguidores.