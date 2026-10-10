Barcelona 3-0 Getafe: El líder sigue intratable

Con goles de Gordon, Gabriel Jesus y Koundé, el Barça pasó por encima del Getafe, al que no dio opción alguna de poder sumar en el Camp Nou; los de Flick siguen con pleno de victorias

El Barcelona volvió a la competición liguera como si las tres semanas de parón internacional no hubieran existido. El conjunto dirigido por Hansi Flick se impuso por 3-0 al Getafe en el Camp Nou, en un encuentro que encarriló desde el primer minuto y que resolvió con goles de Anthony Gordon, Gabriel Jesus y Jules Kounde. Los azulgranas sumaron así su octava victoria consecutiva en LaLiga EA Sports, igualando el mejor arranque liguero de su historia, logrado en la temporada 2013-14 con el 'Tata' Martino en el banquillo.

Flick aprovechó el encuentro para introducir siete cambios en el once, pensando en el exigente calendario que espera a su equipo. Joan García regresó a la portería tras superar sus problemas físicos, mientras que Gabriel Jesus disfrutó de su primera titularidad ante la ausencia del lesionado Raphinha. La apuesta del técnico alemán no pudo comenzar mejor.

El 1-0, a las primeras de cambio

Apenas habían transcurrido dos minutos cuando Gordon encontró un espacio entre la defensa visitante y soltó un disparo desde la frontal del área. El balón, desviado por Terrats, sorprendió a David Soria y terminó en el fondo de la red. El inglés, que llegaba de marcar tres goles con su selección, estrenaba así su cuenta anotadora como azulgrana y adelantaba a los locales en un abrir y cerrar de ojos.

El tanto obligó al Getafe a abandonar parcialmente su planteamiento defensivo, aunque sus intentos ofensivos apenas inquietaron a Joan García. Iván Azón, demasiado aislado en ataque, protagonizó la única ocasión visitante de la primera mitad con un disparo sin demasiada fuerza. Mientras tanto, el Barcelona monopolizaba la posesión y buscaba espacios ante un rival replegado que cerraba las líneas con disciplina.

Gordon se convirtió en uno de los principales argumentos ofensivos del conjunto catalán. Su velocidad por la banda izquierda y su capacidad para desbordar generaron varios problemas a la defensa azulona. Gavi y Dani Olmo también probaron fortuna, pero David Soria respondió con seguridad. La superioridad territorial del Barça no terminaba de traducirse en ocasiones claras y el partido amenazaba con atascarse.

Gabriel Jesus, titularidad y gol

La solución llegó en el minuto 30 y nació de la presión adelantada de los delanteros azulgranas. Olmo y Gordon dificultaron la salida de balón de Romero, que acabó perdiendo la posesión ante Gabriel Jesus. El brasileño condujo hasta encontrar el espacio necesario y cruzó un disparo raso, ajustado al poste, imposible para el guardameta visitante. El 2-0 premiaba la insistencia local y dejaba al Getafe ante una montaña difícil de escalar.

Tras el descanso, los visitantes intentaron reaccionar. Mojica estuvo cerca de recortar distancias con un disparo que pasó rozando la escuadra, pero el Barcelona respondió recuperando el control del balón. Con más espacios, Gordon y Olmo dispusieron de nuevas oportunidades para ampliar la ventaja, aunque Soria evitó que el marcador aumentara antes de tiempo.

Koundé cerró la cuenta azulgrana

Los cambios introducidos por ambos entrenadores no modificaron el guion. El Barça seguía dominando y el Getafe, pese a sus esfuerzos, encontraba cada vez más dificultades para frenar las combinaciones locales. El golpe definitivo llegó en el minuto 73. Lamine Yamal puso un centro preciso y Kounde apareció para culminar la jugada y establecer el 3-0.

El tanto tuvo además un significado especial para el defensa francés, que alcanzó los 193 partidos con la camiseta azulgrana y superó a Eric Abidal como el francés con más encuentros disputados en la historia del club.

Con el partido resuelto, el Barcelona administró su ventaja hasta el pitido final ante los 59.465 espectadores presentes en el Camp Nou. Ocho jornadas, ocho victorias y una sensación de autoridad que se mantiene intacta. El equipo de Flick ya mira hacia su próximo compromiso europeo, el martes en Estambul frente al Galatasaray, con la confianza de quien ha convertido la regularidad en su mejor argumento.

- Ficha técnica:

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Eric Garcia, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri (Bernal 71'); Gavi (Pedri 60'); Lamine Yamal, Olmo (Fermín 60'), Gordon (Adeyemi 71'); y Gabriel Jesus (Abdelkarim 82').

Getafe: David Soria; Kiko Femenía (Sazonov 85'), Djené, Gudelj, Romero (Abqar 37'), Mojica (Davinchi, m.65); Andrés García (Boselli 65'), Francho Serrano, Mario Martín, Terrats; e Iván Azón (Satriano 65').

Goles: 1-0 (2') Gordon; 2-0 (30') Gabriel Jesus; 3-0 (73') Kounde.

Árbitro: Jesús Gil Manzano. Amonestó a Kiko Femenía, Mojica, Boselli, Terrats, Olmo y Fermín López.

Incidencias: partido de la octava jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Spotify Camp Nou ante 59.465 espectadores. Antes del partido, Pedro Rodríguez realizó el saque de honor; Raphinha, Hansi Flick y Joao Cancelo recogieron los premios a mejor jugador, mejor entrenador y mejor gol de LaLiga EA Sport del mes de septiembre, respectivamente.