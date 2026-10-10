Rayo Vallecano 0-0 Atletic Club de Bilbao: Las protestas contra Presa terminan con el partido suspendido por el lanzamiento de objetos

El encuentro entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club quedó suspendido definitivamente en el minuto 26 tras el lanzamiento reiterado de objetos al césped y varios incidentes en las gradas. Ahora queda por conocer cuándo se volverá a jugar este encuentro

El encuentro entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club, que apenas había comenzado a coger ritmo, terminó suspendido de forma definitiva en el minuto 26 después de una sucesión de incidentes en las gradas y de varios lanzamientos de objetos al terreno de juego. La protesta de parte de la afición rayista contra la gestión del presidente del club, Raúl Martín Presa, acabó condicionando por completo una tarde que había comenzado con el balón en movimiento y que terminó con los jugadores camino de los vestuarios.

El partido había arrancado con intensidad y con un Rayo dispuesto a buscar la portería de Unai Simón. De hecho, los locales llegaron a celebrar un gol que finalmente no subió al marcador. En el minuto 7, Sergio Camello recibió en posición antirreglamentaria y conectó con Álvaro García, que encontró al otro extremo para batir al guardameta rojiblanco. Sin embargo, la acción quedó invalidada por fuera de juego. Poco antes, el propio Unai Simón ya había tenido que intervenir para frenar una contra del conjunto madrileño culminada por Camello. El portero del Athletic respondió con una buena parada, aunque la jugada también estaba invalidada. Más tarde, en el minuto 11, volvió a aparecer con una gran mano abajo para desviar un disparo cruzado de De Frutos.

Pero el protagonismo pronto dejó de pertenecer a los futbolistas. En el minuto 13, el colegiado Sánchez Martínez detuvo el encuentro por el lanzamiento de aviones de papel desde la grada. En el interior de algunos de ellos había bolas de plástico, que terminaron sobre el césped acompañadas de cánticos contra el presidente del Rayo, entre ellos el ya habitual "Presa, vete ya".

Los avisos del árbitro no frenan los lanzamientos

La situación obligó a los jugadores a esperar mientras se retiraban los objetos del terreno de juego. En el minuto 17, Sánchez Martínez habló con los capitanes de ambos equipos y, posteriormente, los futbolistas del Rayo colaboraron en las tareas de recogida. La megafonía del estadio lanzó un mensaje de advertencia: si se repetían los lanzamientos, el encuentro podía quedar suspendido definitivamente.

Tras varios minutos de interrupción, el partido llegó a reanudarse, aunque la tranquilidad duró poco. En el minuto 25 volvieron a caer aviones de papel sobre el césped. El árbitro decidió entonces enviar a los futbolistas a los vestuarios y ordenó detener el encuentro por segunda vez. La zona del área llegó a acumular numerosos objetos, entre ellos incluso un asiento en el área pequeña.

La tensión fue creciendo a medida que avanzaban los acontecimientos. Los capitanes del Rayo se acercaron al fondo sur para hablar con los aficionados, mientras se escuchaban nuevas protestas contra Presa. Uno de los aficionados presentes resumió el malestar con una frase: "Nos pueden dar el partido por perdido, pero es la única forma de que se demuestre que queremos que este señor salga del club".

Durante la espera, los recogepelotas retiraron los balones y los futbolistas del Athletic salieron a calentar ante la posibilidad de que el encuentro pudiera reanudarse. También se anunció que se intentaría volver a jugar después de unos diez minutos. Sin embargo, los avisos previos del colegiado no surtieron efecto y la continuidad del partido quedó cada vez más comprometida.

Intervención policial y suspensión definitiva

La situación terminó de complicarse con la intervención de la policía y la presencia de antidisturbios en el terreno de juego, después de que varios aficionados saltaran al césped y se produjeran movimientos de seguidores entre distintas gradas. Los jugadores, los cuerpos técnicos y los árbitros abandonaron finalmente el campo, a la espera de una decisión definitiva.

Mientras los aficionados del Rayo comenzaban a marcharse, parte de la grada despidió al Athletic con cánticos y aplausos. También se escuchó la 'Vida pirata', uno de los cánticos más reconocibles de la afición franjirroja, en una escena que contrastó con la tensión vivida durante los minutos anteriores.

Finalmente, se confirmó la suspensión definitiva del encuentro. El Rayo Vallecano y el Athletic Club se quedaron sin poder completar el partido, que terminó detenido en el minuto 26 y con el marcador todavía sin goles. Una tarde que había comenzado con dos ocasiones anuladas por fuera de juego y buenas intervenciones de Unai Simón acabó marcada por los incidentes en las gradas y por una protesta que terminó trasladándose al terreno de juego.

Ahora solo queda esperar cuando se jugara el partido.

Ficha Técnica

Árbitro: José María Sánchez Martínez.

Resultado: Rayo Vallecano 0-0 Athletic Club.

Estado del encuentro: Suspendido definitivamente en el minuto 26.

Incidencias: Lanzamiento de aviones de papel con bolas de plástico, protestas contra el presidente del Rayo, intervención policial y presencia de antidisturbios tras incidentes en las gradas y el césped. Se ha parado 3 veces el encuentro.

Rayo: Audero; Balliu, Lejeune, Sadick, Pedrosa; Pathé Ciss, Pedro Díaz, Unai López; De Frutos, Camello, Álvaro García

Athletic: Unai Simón; Areso, Yeray, Paredes, Yuri; Galarreta, Gerenabarrena; Navarro, Canales, Berenguer; Iñaki Williams