Rayo Vallecano - Athletic Club, en directo el partido de hoy de la Jornada 8 de LaLiga en vivo online

Rayo Vallecano y Athletic Club se enfrentan este sábado en Vallecas en la jornada 8 de LaLiga. Estamos en directo en ESTADIO Deportivo, desde dos horas antes del pitido inicial, con la última hora, las alineaciones y todo lo que suceda en el partido, minuto a minuto

Quedaos con nosotros que va a ser un partido bonito por la vuelta al estadio de Vallecas.

Arrancamos ya con la previa del Rayo Vallecano - Athletic Club, un partido en el que ambos equipos buscarán sumar tres puntos muy importantes. Desde este momento, os contamos toda la última hora, las alineaciones, las novedades de ambos conjuntos y todo lo que ocurra antes de que ruede el balón.

Recordemos que el Rayo Vallecano llega a este encuentro tras empatar ante Osasuna en El Sadar, en un partido en el que Sergio Camello volvió a ver puerta y confirmó su buen momento de forma. El conjunto madrileño ocupa la decimotercera posición de la clasificación , con un balance de dos victorias, dos empates y tres derrotas.

El Athletic Club tampoco tuvo un inicio de campeonato sencillo, encajando derrotas ante el Sevilla y el Barcelona . Sin embargo, el conjunto rojiblanco ha sabido reaccionar y, desde entonces, permanece invicto. Actualmente, los de Ernesto Valverde ocupan la décima plaza de la clasificación, aunque cuentan con un encuentro pendiente.

Hay horarios que parecen diseñados por alguien que nunca ha tenido que ir al fútbol. Y este es uno de ellos. En plena hora de la comida, con la sobremesa todavía por delante y la siesta llamando a la puerta, acudir al estadio se convierte casi en un acto de fe. Toca elegir entre el plato de cuchara y el balón, entre el café tranquilo y las gradas, entre el aire acondicionado y el sol cayendo sobre el cemento. Y el asunto se complica todavía más para quienes vienen de fuera de Vallecas...

El Athletic afronta el encuentro con ausencias importantes en su plantilla. No podrá contar con Nico Williams ni con Oihan Sancet, a los que se suma Aymeric Laporte, que se ha caído de la convocatoria a última hora.

Los dos enfrentamientos entre ambos equipos la pasada temporada dejaron resultados muy iguales. En la primera vuelta, el Athletic Club se impuso por 1-0, mientras que el duelo disputado en Vallecas terminó con un empate a uno.

El truco de los aficionados del Athletic para conseguir entradas en Vallecas: "Me disfracé de rayista"

LO QUE HAN TENIDO QUE HACER PARA LAS ENTRADAS!!!!

Por cierto por si no os acordáis la semana pasada atacaron en el palco de Vallecas , pues ya está arreglado

El Athletic Club presenta cinco cambios en su alineación: Areso sustituye a Louis Jean, Yeray entra por Laporte, Gerenabarrena ocupa el puesto de Jauregizar, Canales reemplaza a Sancet y Berenguer toma el lugar de Nico Williams.

Rayo Vallecano introduce dos novedades en su once inicial respecto al último encuentro: Balliu entra por Ratiu y Pedro Díaz ocupa el lugar de Óscar Valentín.

Ratiu se queda fuera de la convocatoria del Rayo Vallecano para medirse al Athletic Club después de varias semanas jugando con molestias. El futbolista ha acordado con el club hacer un parón para recuperarse por completo y dejar atrás los problemas físicos.

La octava jornada de LaLiga EA Sports lleva este sábado el fútbol de vuelta a Vallecas. El Rayo Vallecano recibe al Athletic Club a partir de las 14:00 horas, en un encuentro en el que ambos equipos quieren dar un paso adelante después de no haber podido ganar en su último compromiso liguero. El choque supone, además, el regreso del conjunto franjirrojo a su estadio tras haber tenido que disputar sus anteriores partidos como local en Butarque.

El equipo madrileño afronta el partido con la intención de aprovechar el empuje de su afición y convertir Vallecas en un factor diferencial. Enfrente estará un Athletic que busca encontrar continuidad en su juego y que llega condicionado por algunas ausencias importantes, aunque con la ambición de llevarse los tres puntos de una salida siempre complicada.

Cómo llega el Rayo Vallecano al partido de hoy

El Rayo afronta el encuentro con el objetivo de reencontrarse con la victoria y aprovechar el impulso que supone volver a jugar en Vallecas. El equipo franjirrojo suma ocho puntos en siete jornadas, con un balance de dos victorias, dos empates y tres derrotas. En su último compromiso liguero empató 1-1 frente a Osasuna en El Sadar, con Sergio Camello como autor del tanto rayista. El regreso a su estadio es uno de los grandes ahora muy importante, ya que han tenido que disputar sus encuentros como locales en Butarque durante las últimas semanas. El apoyo de su afición será importante ante un rival que suele exigir mucho en los duelos y que cuenta con argumentos para castigar cualquier error defensivo.

Cómo llega el Athletic Club al encuentro

El Athletic también llega con ocho puntos, aunque ha disputado un partido menos que el Rayo. El conjunto rojiblanco empató sin goles ante el Deportivo Alavés en su último encuentro y busca recuperar la senda del triunfo después de un tramo de resultados irregulares. Además, mantiene un dato favorable en los enfrentamientos recientes: no ha perdido ninguno de sus últimos ocho partidos ligueros frente al conjunto madrileño.

El técnico Edin Terzić tendrá que recomponer su ataque por las bajas de Nico Williams, lesionado con la selección española, y Oihan Sancet, que sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda. Álvaro Djaló tampoco estará disponible por un proceso febril. Como contrapunto positivo, Dani Vivian vuelve a estar disponible y el joven Christian Imga ha entrado por primera vez en una convocatoria del primer equipo.

Terzić ha insistido en la importancia de responder como bloque ante las ausencias, una idea que cobrará especial relevancia en un campo como Vallecas. El Athletic buscará imponer su ritmo y aprovechar sus opciones, mientras que el Rayo intentará convertir el regreso a casa en el escenario ideal para sumar tres puntos.