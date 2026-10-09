Baja de última hora en la convocatoria del Athletic: Aymeric Laporte no viaja a Vallecas

El central rojiblanco ha sufrido una "indisposición" según informa el club bilbaíno y no podrá jugar frente al Rayo Vallecano, siendo ocupado su lugar en la lista por Álvaro Djaló

Edin Terzic no podrá contar para el partido de este sábado frente al Rayo Vallecano ni con Nico Williams ni con Oihan Sancet, pero a estas dos importantes bajas en el ataque se ha sumado una más de última hora que afecta a la defensa, ya que finalmente Aymeric Laporte se ha caído la lista de convocados por una indisposición y no ha formado parte de la expedición que ha viajado esta tarde hacia Madrid.

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Su lugar en la convocatoria de 23 hombres lo ha ocupado Álvaro Djaló, que inicialmente no iba a viajar con el resto de la plantilla aquejado de un proceso gripal que venía arrastrando en los últimos días.

La expedición que ha viajado esta tarde a Madrid, por lo tanto, es la formada por Unai Simón, Álex Padilla, Dani Vivian, Paredes, Yeray, Prados, Berenguer, Iñaki Williams, Guruzeta, Areso, Hugo Rincón, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Rego, Maroan Sannadi, Nico Serrano, Robert Navarro, Gerenabarrena, Djaló, Canales, Johaneko e Imga.

Vuelve Vivian

Las principales novedades de la lista, además de la ausencia de Laporte, son la primera convocatoria esta temporada de Dani Vivian, por lo que la ausencia de última hora de Aymeric Laporte es menos problemática al poder recuperar ya Terzic a otro central. La otra novedad de la convocatoria es el estreno del canterano Christian Imga.

Paredes y Yeray se perfilan ahora como la pareja de centrales que alineará Terzic en Vallecas, en un once en el que Vivian tendría, a priori, menos opciones de entrar de inicio debido a su inactividad en los últimos meses. El defensa internacional disputó el pasado viernes los últimos veinte minutos del amistoso de Anoeta frente a la Real Sociedad.

El equipo titular del Athletic frente al Rayo Vallecano podría ser el formado por Unai Simón; Areso, Paredes, Yeray, Yuri; Gerenabarrena, Ruiz de Galarreta; Iñaki Williams, Canales, Berenguer; y Guruzeta.

Dani Vivian, lastrado por una lesión en el aductor derecho

Dani Vivian regresa así a una convocatoria oficial después de haber atravesado un complicado periodo físico debido a una lesión insercional en el aductor largo de la pierna derecha, unas molestias que se agravaron por la acumulación de partidos y que le obligaron a seguir un proceso de recuperación prolongado y por el que se perdió el Mundial del pasado verano con España.

El central del Athletic Club ha trabajado durante meses para superar una dolencia que ha condicionado su disponibilidad sobre el terreno de juego. A finales de septiembre de 2026, el defensa volvió a entrenarse con el grupo, un paso importante en su recuperación y en su objetivo de regresar a la competición.

Además, Vivian sufrió en mayo un esguince del ligamento lateral externo del tobillo derecho, una lesión distinta que añadió dificultades a su proceso de recuperación.