Terzic mira a su próximo partido y se rinde a Unai Simón: "Para mí es el mejor portero del mundo, quizá haya otros porteros a su nivel, pero nadie por encima"

Edin Terzic afronta la visita del Athletic a Vallecas pendiente de las bajas de Nico Williams y Oihan Sancet, que abren la puerta a jóvenes talentos como Christian Imga. El técnico también se ha pronunciado sobre Unai Simón, al que considera "el mejor portero del mundo"

El Athletic Club afronta la recta final de la preparación para visitar al Rayo Vallecano con varios interrogantes en su plantilla y una joven promesa que busca hacerse un hueco. Christian Imga se ha entrenado con el primer equipo durante el parón internacional y las ausencias pueden abrirle la puerta a una convocatoria para el encuentro en Vallecas, donde Edin Terzic espera que los suyos recuperen la senda de la victoria.

El entrenador alemán ha comparecido antes del partido para analizar el estado de sus jugadores, el trabajo realizado durante la ventana FIFA y las posibilidades de recurrir a Lezama en un momento en el que necesita alternativas. El técnico no ha confirmado la presencia del joven atacante en la lista definitiva, pero sí ha dejado claro que la cantera tendrá un papel importante en la respuesta del equipo a las dificultades. "Tenemos toda la confianza en nuestros jugadores jóvenes y vamos a fijarnos en la cantera", ha explicado Terzic, que también ha insistido en la necesidad de controlar las expectativas que rodean a los futbolistas que empiezan a entrenarse con los mayores.

La situación de Imga es especialmente interesante por el contexto en el que se encuentra la plantilla ahora mismo. Con Nico Williams fuera de la dinámica por sus molestias, Sancet pendiente de recuperación y Djaló sin encontrarse todavía al cien por cien, el Athletic necesita comprobar qué opciones tiene disponibles para completar su convocatoria y mantener el nivel competitivo.

Nico Williams y Sancet, dos bajas que condicionan los planes de Terzic

La principal preocupación del Athletic está en la enfermería. Nico Williams sufrió molestias en el muslo izquierdo después del partido de España ante Croacia y tuvo que abandonar la concentración de la selección. Aunque Terzic confía en que su recuperación no se prolongue demasiado, el extremo no estará disponible para la visita a Vallecas y el objetivo es que pueda volver a entrenar durante la próxima semana.

La situación de Oihan Sancet es diferente. El centrocampista sufre una lesión muscular moderada en el sóleo de la pierna izquierda, confirmada mediante pruebas médicas, por lo que su regreso dependerá de la evolución. Se trata de un contratiempo importante para un equipo que necesita recuperar continuidad en su juego ofensivo.

A estas ausencias se suma la incertidumbre con Álvaro Djaló, que regresó de sus compromisos internacionales con síntomas de gripe y sin encontrarse al cien por cien. El cuerpo técnico ha adaptado sus cargas de trabajo y evaluará su estado antes de tomar una decisión definitiva.

Aunque no todo son malas noticias. Dani Vivian ha completado una semana de entrenamientos y, según explicó Terzic, está libre de dolor después de haber disputado minutos ante la Real Sociedad. Su regreso ofrece una alternativa más para la defensa rojiblanca.

Christian Imga, la perla de Lezama que llama a la puerta

El nombre propio de la semana es Christian Imga. El extremo de 17 años se ha convertido en uno de los focos después de incorporarse a los entrenamientos del primer equipo. Nacido en Zumarraga y procedente del Alavés, ya ha disputado sus primeros encuentros con el Bilbao Athletic y es considerado una de las promesas más interesantes de la cantera.

Su presencia no responde únicamente a la necesidad de completar los entrenamientos. Terzic quiere conocer de primera mano las posibilidades de los jóvenes y comprobar cómo pueden adaptarse a las exigencias del primer equipo. Sin embargo, el técnico también ha querido rebajar la presión que puede acompañar a un futbolista de su edad. "Christian Imga no ha jugado más de 60 minutos en muchos partidos y hay que cuidarle con eso", explicó el entrenador, que insistió en que el objetivo de Lezama no debe limitarse a producir debuts puntuales, sino preparar a los canteranos para que puedan asentarse en la élite.

Terzic señala el camino para recuperar la confianza

El Athletic ha aprovechado el parón internacional para trabajar aspectos tácticos y recuperar sensaciones. También ha querido dejar claro que su llegada no pretende romper con el trabajo realizado anteriormente. "No me considero un nuevo técnico de este equipo, sino el siguiente técnico de este equipo", señaló, reivindicando los cimientos sobre los que quiere construir su proyecto.

No pudo no elogiar a Unai Simón al que considera el mejor guardameta del mundo. El entrenador destacó tanto su rendimiento deportivo como su capacidad para exigir a sus compañeros lo mismo que se exige a sí mismo, y defendió que merece ganar el Trofeo Yashin. "Para mí es el mejor portero del mundo. Quizá haya otros porteros a su nivel, pero nadie por encima. Ha ganado el mayor título que se puede ganar a nivel de selección y tiene un récord mundialista. En las últimas semanas nosotros no hemos conseguido los resultados que queríamos, pero hemos mantenido la portería a cero. Es un portero fantástico y como persona es increíble. Desempeña un papel muy importante porque todo lo que exige a los demás se lo exige a sí mismo. Merece este trofeo, pero también muchos más en su carrera".