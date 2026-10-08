Laporte es la cara y Sancet la cruz en el Athletic Club de Terzic

El conjunto de San Mamés ha tenido este jueves la vuelta al trabajo del central francés después del parón de selecciones y por otro lado, el centrocampista , sufre una lesión de "carácter moderado" en el soleo de su pierna izquierda según reza el parte médico

El Athletic Club no lo tendrá sencillo en la vuelta a la competición liguera después de un largo parón de selecciones. Con un total de seis jugadores fuera de la disciplina del Athletic Club como son Unai Simón, Laporte, Nico Williams, Peio Canales, Álvaro Djaló y Álex Padilla. La gran mayoría han regresado en perfectas condiciones a excepción de un Nico Williams que continúa trabajando para estar de vuelta en unas dos o tres semanas.

Pero este jueves en el Athletic Club, además de la ya conocida lesión de Nico Williams, se ha sabido tras la confirmación oficial del club, que Dani Vivian tampoco podrá estar en la vuelta a la competición liguera ante el Rayo Vallecano. En el lado opuesto a esta mala noticia, está la vuelta al trabajo de Laporte.

Laporte de vuelta y Sancet fuera por lesión

El parte médico de Sancet en el Athletic Club no habla de tiempo de baja como suele ser habitual en estos casos y apunta a que el central queda pendiente de evolución. "Tras las pruebas realizadas al jugador Oihan Sancet se ha confirmado que el navarro sufre una lesión muscular de carácter moderado en el sóleo de la pierna izquierda. Queda pendiente de evolución", reza el parte médico del Athletic Club.

De este modo Sancet tendrá que parar cuando estaba siendo uno de los fijos en el Athletic Club de Edin Terzic. El centrocampista lo había jugado todo con más de 500 minutos en lo que va de temporada.

Con el Athletic Club asimilando aún el golpe de Sancet, en las instalaciones de Lezama se ha podido ver este jueves a Laporte. El central, que jugó un total de 270 minutos en la selección española, ha estado realizando ejercicios de recuperación y aún se desconoce si Edin Terzic contará con el de cara al choque ante el Rayo Vallecano.

Edin Terzic y la confección de una defensa de garantías en el Athletic Club

El Athletic Club tiene aún un par de días para ver si Laporte está en disposición de ser de la partida ante el Rayo Vallecano. El central ha sido el más utilizado en el centro de la zaga junto a Yuri Berchiche, si Laporte no está disponible, podría ser el momento de que entre en su lugar Aitor Paredes o de Dani Vivian. Aún es pronto para saber si Laporte estará disponible porque en la selección española no ha sufrido ningún problema físico más allá de la propia carga de minutos.

Vallecas, territorio amigo para el Athletic Club

Vallecas, estadio que el Athletic Club visitará el sábado (14.00 horas) para enfrentarse al Rayo Vallecano, es uno de los cuatro campos de LaLiga, además de San Mamés, en los que el equipo rojiblanco suma más victorias que derrotas en Liga a lo largo de su historia. En los 23 partidos ligueros disputados por ambos equipos en el barrio madrileño seis acabaron en triunfo local, nueve con victoria del Athletic y ocho en empate, el último de ellos el 1-1 de la pasada temporada con goles de Jorge de Frutos e Iñaki Williams.

La última derrota del Athletic en Vallecas fue hace doce años. El 29 de septiembre de 2014 el conjunto franjirrojo venció por 2-1 después de que dos goles del brasileño Leo Baptistao, el segundo en el 89, remontaran al tanto inicial de Aritz Aduriz. Los otros tres estadios en los que el Athletic ha conseguido más victorias que derrotas son El Sadar (20 victorias, 13 derrotas y 12 empates), Mendizorroza (10 victorias, 5 derrotas y 5 empates) y el Cidtat de Valencia (7 victorias, 5 derrotas y 5 empates).