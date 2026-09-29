Laporte explica los motivos por los que eligió la nacionalización española

El central del Athletic Club explica cómo tomó la decisión de cambiar de selección, su vínculo con Francia y el peso que tuvieron su vida en Bilbao y su familia a la hora de elegir dar el salto a la 'Roja'

Fue una de las decisiones más importantes de su carrera. Aymeric Laporte ha explicado con detalle los motivos de su nacionalización española y el posterior cambio de selección. El central del Athletic Club, nacido en Agen (Francia), consiguió la nacionalidad española el 11 de mayo de 2021 y, desde entonces, ha construido una parte fundamental de su trayectoria internacional con la camiseta de España.

Ahora, después de conquistar el Mundial de 2026, la Nations League y la Eurocopa, ha repasado los motivos que le llevaron a dar aquel paso.

En una conversación con Mario Suárez en el videopodcast 'El Camino de Mario', Laporte ha reconocido que su vínculo con España va mucho más allá de lo deportivo y que su vida familiar también ha influido en la manera en la que siente el país. "El ganar el Mundial, la Nations y la Eurocopa... de no ser así, sentiría el mismo orgullo. Mi mujer, mi familia y mis hijos son de aquí. La mayoría de mis amigos son de aquí. Me siento identificado y representado con España", resume el defensa.

Una decisión que comenzó con un primer intento frustrado

Laporte ha reconocido que el proceso para convertirse en español no fue inmediato. Hubo un primer intento que no salió adelante año y medio antes y, posteriormente, ambas partes volvieron a hablar hasta encontrar una oportunidad que el futbolista entendió que no podía dejar escapar. "Fue un proceso largo porque hubo un primer intento un año y medio o dos antes que resultó no ser por muchos motivos. Luego empezamos a hablar y querían contar conmigo. Coincidimos en que era una oportunidad única que no había que dejar pasar", relató.

En aquel momento también pesó su situación con Francia. Laporte había desarrollado toda su carrera internacional en las categorías inferiores del país vecino, pero no tenía la continuidad que esperaba con la absoluta. "Nací en Agen y viví allí hasta los 15 años. Me mudé a Bilbao. Toda mi familia es francesa y en Francia se siente mucho la patria, y he querido a Francia como el primer país, pero cuando pasan acontecimientos como mi situación con Francia, te invitan a salir de ese pensamiento", explicó.

Su situación en Bilbao también pesó en su decisión final. "El Athletic me acogió y donde más progresé fue aquí. El seleccionador francés no contaba conmigo para nada y tomé la decisión de cambiar".

España y el vínculo con Bilbao

La historia de Laporte con España está estrechamente relacionada con su llegada a Bilbao. El central aterrizó en Lezama con solo 15 años, después de ser descubierto jugando con la selección regional de Aquitania, y allí comenzó un proceso de formación que terminaría llevándole al primer equipo.

Su adaptación no fue sencilla. Llegaba de Francia, era muy joven y ni siquiera dominaba el castellano. Sin embargo, con el paso de los años, Bilbao se convirtió en su casa. Ese vínculo es precisamente uno de los elementos que ayudan a entender sus palabras actuales. Laporte ha formado su familia y buena parte de su vida adulta en España, hasta el punto de sentirse plenamente identificado con el país pese a mantener sus raíces francesas.

Del City a Arabia Saudí y de vuelta al Athletic

Durante la entrevista, el central también repasó algunas de las decisiones que han marcado su carrera. En 2018 abandonó el Athletic para fichar por el Manchester City, después de haber rechazado inicialmente la posibilidad de marcharse a Inglaterra porque todavía no se sentía preparado.

Más tarde, en 2023, decidió cambiar Europa por Arabia Saudí y fichó por el Al-Nassr, donde compartió vestuario con Cristiano Ronaldo y Sadio Mané. "Por la situación, me veo con menos minutos en el Manchester City y el traspaso en Europa hubiera sido difícil. En mi mente sólo estaba el volver al Athletic, pero no estaba para pagar un traspaso como pedía el City. El único que podía ofrecerlo era Al Nassr y cogí la oportunidad. Habían fichado a Cristiano, Mané y dije: '¿Por qué no probar un par de años?'", explicó.

La experiencia, sin embargo, tuvo sus particularidades, especialmente por los desplazamientos diarios. "La experiencia en Arabia Saudí puede ser buena si eres casero. Hay bastante tráfico. Me pegaba entre 45 minutos y una hora y cuarto para ir a entrenar y si querías salir de casa, era otra hora. Te pasabas cinco horas al día en el coche. Eso te dificultaba el moverte con la familia. Hay puntos muy buenos y muy malos", recordó.

A partir de ahí, su gran deseo fue volver al Athletic. "Lo tuve claro desde el principio. Tuve ofertas de Turquía con cifras muy altas y otras por Europa. Mi intención era volver aquí, donde crecí y me dieron la oportunidad”, recuerda.

Un título europeo con el Athletic, el gran sueño pendiente

Ahora, de regreso en Bilbao y después de haber conquistado el Mundial, la Eurocopa y la Nations League con España, Laporte considera que le quedan pocos objetivos por cumplir. "Están casi todos cumplidos. Un título europeo con el Athletic sería algo mágico", reconoció.

El internacional español, que en el pasado fue objeto de deseo de Real Madrid y Barcelona, reconoce que "son los equipos que márketing tienen del mundo del fútbol. Cualquier jugador que fichen sube de nivel a nivel de marketing. Son hechos y no se puede discutir. De haber ido seguro que hubiera tenido otro marketing", reconoce con respecto a su ausencia en el mejor once del pasado Mundial.