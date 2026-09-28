Elijah Gift, cedido por el Athletic Club, se desata en LaLiga Hypermotion

El centrocampista, que se marchó este pasado verano en busca de más minutos en el Eibar, bailó delante de una de las gradas de Ipurúa para celebrar un nuevo triunfo, esta vez ante Las Palmas

El Athletic Club sigue preparando la vuelta a la competición liguera que se producirá el sábado 10 de octubre ante el Rayo Vallecano en tierras madrileñas. Mientras tanto y en pleno parón de selecciones, a los de Edin Terzic también les motiva el seguir la progresión de sus cedidos en las diferentes competiciones. Uno de ellos es Elijah Gift, que aunque no ha tenido debut en partido oficial con el Athletic Club, si es uno de los proyectos del futuro a medio plazo en Lezama.

El centrocampista, habitual en el Bilbao Athletic, primer filial de los vascos y llegado desde un escalón más abajo como es el Baskonia, está disfrutando de lo lindo en una cesión en Ipurúa. Elijah Gift, que el pasado mes de junio cumplió 20 años, está viviendo desde dentro un Eibar de récord con seis victorias consecutivas tras empezar el curso perdiendo ante un recién ascendido como el Tenerife.

Elijah Gift baila al ritmo del Eibar y el Athletic Club no lo pierde de vista

Elijah Gift fue el protagonista del último partido del Eibar este pasado domingo en LaLiga Hypermotion cuando tras una sexta victoria consecutiva de los de Aranbarri y ante la atenta mirada de sus compañeros, se lanzó al ruedo para marcarse un baile que enloqueció a las gradas de Ipurúa. Con el '27' a la espalda, Elijah Gift no dudó en demostrar sus buenas dotes con el baile después de haber disputado 22 minutos en el choque ante Las Palmas.

Elijah Gift no tuvo suerte en el arranque de temporada ya que una lesión le impidió entrenarse con normalidad durante prácticamente todo el verano. Así, ante Las Palmas participó en su segundo encuentro con el Eibar después de los tres minutos disputados ante el Celta Fortuna a mediados de septiembre.

El centrocampista, ahora cedido en el Eibar hasta el próximo 30 de junio, contó con minutos en la pretemporada del Athletic Club a las órdenes de Terzic. Elijah Gift participó ante Derio y Leioa con una parte completa en cada uno de ellos y marcando incluso en el segundo. Además, jugó casi media hora ante el Sestao River. El Athletic Club prefirió cederlo ya que Edin Terzic consideró que no iba a tener demasiadas oportunidades.

Los cedidos del Athletic Club

Un total de siete son los jugadores que el Athletic Club tiene en esta 2026/27 cedidos lejos de San Mamés. Contando a Elijah Gift, que contaría como parte del Bilbao Athletic, serían cuatro los integrantes del filial que están buscando tener más oportunidades lejos de Lezama.

Además de Gift, Ibai Sanz en el Córdoba, donde ha jugado apenas 16 minutos a las órdenes de Iván Ania. Olabarrieta, que con el Eldense ya suma más de 300 minutos en cuarto participaciones. Lekuna, en el Arenas de Primera RFEF y que va camino de los 500 minutos.

Si nos referimos a jugadores puramente del primer equipo del Athletic Club, tres son los protagonistas. Andoni Gorosabel, inédito por el momento con el Espanyol debido a una lesión que podría dejar atrás a comienzos de octubre. Adama Boiro, que en el West Ham de la Championship no lo está teniendo sencillo ya que solo ha contado con 13 minutos. El último de esta lista sería Eder García, que siendo de los habituales en el once titular, está siendo importante para Iván Ania en el Córdoba.