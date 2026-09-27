El Athletic Club paga cara su ausencia en competición europea

El club sacará a la luz los números de cara a la temporada 2026/27 con unos ingresos de 152,5 millones de euros y una "pérdida prevista de 3,2 millones de euros" debido, principalmente, a no jugar en Champions League, tal y como sí ocurrió el pasado curso

El Athletic Club está viviendo una temporada de la que se espera que sea de las denominadas de transición. El cuadro de San Mamés, se quedó fuera de jugar competición europea tras disputar el pasado año la Champions League. Por ello, los ingresos económicos que percibirán los leones serán menores respecto al pasado curso. Con Edin Terzic llevando a cabo una transición que debería de concluir con la vuelta a competición europea en esta 2026/27, el Athletic Club ha informado este mismo sábado de la fecha en la que se celebrará la asamblea general ordinaria de 2026.

La asamblea general ordinaria de 2026 se celebrará el próximo 28 de octubre a las 18:00 horas, en el Auditorio del Palacio Euskalduna de Bilbao, en primera convocatoria y, de no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar y a las 18:15 horas en segunda convocatoria. Entre otros puntos, el primero de ellos será el examen y aprobación "de la gestión de la Junta Directiva en el ejercicio económico inmediatamente anterior".

Un Atheltic Club con un récord de ingresos

Ese presupuesto que tendrá que aprobarse el próximo 28 de octubre será muy diferente al de la 2025/26. El hecho de no jugar Champions League este curso modifica sustancialmente los números de cualquier equipo. Así, el Athletic Club ha informado que cerró la 2025/26 con un récord de ingresos de 193 millones y 21 millones de euros de beneficio neto.

De este modo, el Athletic Club triplicó el beneficio neto de la 2024/25. El propio Athletic Club, en el comunicado en el que informa de sus cuentas de la pasada temporada, apunta: "Los ingresos de la temporada 2025/26, si no se tienen en cuenta los ingresos por salidas de jugadores, han supuesto la cifra de ingresos más alta de la historia del Club, destacando tanto el incremento de ingresos provenientes de competiciones deportivas, así como los ingresos provenientes de los derechos de retransmisiones y los ingresos comerciales. Los ingresos por competiciones deportivas han ascendido a 59,7 millones de euros, representando un incremento del 19% en comparación con la temporada 2024/25, debido principalmente a la contribución a los ingresos de la participación del Athletic Club en la Champions League, así como a la mejora en los ingresos provenientes de la explotación del estadio".

El presupuesto para la 2026/27 del Athletic Club

Ya hablando sobre la 2026/27, el Athletic Club informó de que presentará un presupuesto con unos ingresos que superarán los 150 millones de euros, concretamente alcanzará los 152,6. Así, el resultado de explotación "arroja una pérdida en explotación prevista de 3,2 millones de euros".

El hecho de que el Athletic Club no dispute la Champions League, además de los propios ingresos por la competición continental, afecta a los ingresos que no percibirá por derechos televisivos tal y como el propio club ha informado: "Los ingresos por competiciones deportivas y retransmisiones se reducen en 50,7 millones de euros respecto a la temporada previa, impactado tanto por la no participación en competiciones europeas en la temporada 2026/27, como por los menores ingresos provenientes de los derechos de las retransmisiones tras la clasificación en la posición 12 de LaLiga en la temporada 2025/26". Por último el Athletic Club puede presumir de una liquidez en sus cuentas de 94 millones de euros y un patrimonio neto de 112,8 millones de euros