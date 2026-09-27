Edin Terzic, entrenador del Athletic: "Como padre y como entrenador, siento que he encontrado un lugar increíble para vivir y trabajar"

El preparador alemán ha hablado de la importancia de Heynckes en su decisión de venir al Athletic Club, el mucho trabajo que le queda por delante y cómo se ha adaptado a la vida en Bilbao

El Athletic Club de Edin Terzic ha comenzado la temporada con ciertas dudas en su juego y resultados. En seis partidos de Liga acumula dos victorias, dos empates y dos derrotas, aunque poco a poco parecen que los jugadores rojiblancos van cogiendo las ideas del técnico germano, la arriesgada apuesta de Mikel González esta temporada para suceder a Ernesto Valverde.

El preparador de Menden, apenas lleva tres meses en Bilbao, pero ya siente la presión. "Los últimos tres meses... si me preguntas si todo lo que planeé en las últimas 24 horas ha salido tal como había previsto, no. Así es la vida. Especialmente en el deporte creo que es imposible planificarlo todo con antelación, pero eso no es un problema. No es cuestión de planificar, sino de prepararse. Muchas cosas han salido muy bien y tengo la sensación de que vamos por muy buen camino. Sin embargo, sería un tanto arrogante decir que después de tres meses ya hemos alcanzado el máximo nivel al que aspiramos", ha reconocido en una entrevista al diario AS.

En su charla recuerda como fue el momento de tomar la decisión de firmar por el Athletic: "No tardé mucho. En mi cabeza tuve claro enseguida que era algo que quería hacer. Decir que sí nunca es una decisión fácil en la vida. Cuando surgió esta oportunidad, lo primero que pensé fue que necesitaba conocer mejor el club, a la gente y a los jugadores. Sí, tuve la sensación de: 'Vaya, esto es exactamente lo que quiero hacer'. Hubo otras opciones, por supuesto, pero esta fue la que me dio la sensación de ser la elección perfecta para mí".

La influencia de Jupp Heynckes para firmar por el Athletic

Jupp Heynckes jugó un papel importante en su decisión, como él mismo ha confesado, y con el que ya habló de su etapa en Bilbao. "No sé si convencer es la palabra adecuada. Diría que él influyó en mí. Porque cuando hablé con Jupp sobre el Athletic, un año o año y medio antes de recibir la oferta, tratamos sobre su vida como entrenador. Percibí la energía que transmitía al hablar del Athletic; para él era un lugar muy especial en su carrera. Conociendo su trayectoria y dónde había trabajado, el Athletic fue probablemente el trabajo más importante de su carrera. Y claro, si año y medio después recibes la oportunidad, eso también influye", ha desvelado.

Además de su adaptación al fútbol español, Edin Terzic también ha hablado un poco de su aclimatación a Bilbao. "No me gusta hablar demasiado de mi vida privada en público porque es eso, privada. Pero puedo decir que, como padre y como entrenador, siento que he encontrado un lugar increíble para vivir y trabajar. Así que estoy muy feliz de encontrarme aquí. Me encanta la gente, lo solidarios, cálidos y orgullosos que son. Me fascinan los paisajes hermosos, con todas las montañas, el mar y el sol... ¡Hay tantos lugares buenos, tantas cosas que podría añadir sobre por qué este sitio es genial no solo para un entrenador, sino también para un padre o una persona! Estoy disfrutando mucho de mi estancia aquí", ha admitido.