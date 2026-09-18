Edin Terzic, técnico del Athletic Club, explica su decisión con Peio Canales: "Hemos cambiado muchas cosas para ganar"

El técnico del Athletic Club valoró en rueda de prensa las claves del que va a ser su primer derbi, ante el Deportivo Alavés, en San Mamés: "Soy consciente de la importancia del partido, es la parte emocional"

Edin Terzic ha hablado en la previa del encuentro contra el Deportivo Alavés en San Mamés. El Athletic Club llega tras el empate ante el Elche, por lo que intentarán conseguir los tres puntos en el duelo frente a los de Quique Sánchez Flores. El alemán ha ofrecido su valoración en rueda de prensa, ante los medios, comentando que "no queremos marcar una diferencia entre el rival y los sitios donde juguemos".

Edin Terzic: "Tenemos que seguir mejorando sin tener en cuenta el rival"

Edin Terzic valoró el choque ante el Alavés: "Es mi primer derbi como técnico del Athletic. Anteriormente he vivido otros derbis, soy consciente de la importancia del partido, es la parte emocional. Tenemos que seguir mejorando sin tener en cuenta el rival. No queremos marcar una diferencia entre el rival y los sitios donde juguemos, esto tiene que ver entre ganar y perder".

Sobre la defensa del Alavés, el alemán explicó que "tiene unos buenos cimientos, ocho jugadores siempre salen en la alineación, hay una buena estructura y un gran técnico. Les gusta hacer muchos centros, son buenos en los duelos, juegan con dos delanteros y tienen a cinco en el área contraria. Tenemos mucho respeto por el rival, pero estoy centrado en cómo queremos jugar y ser el mejor equipo".

Edin Terzic: "Nos organizamos para este parón, no sabemos quién va a estar con nosotros"

Edin Terzic fue preguntado por el parón de selecciones: "Nos organizamos para este parón, no sabemos quién va a estar con nosotros y quién va a jugar con la selección. Vamos a utilizar el tiempo, nos rompe un poco el ritmo de la Liga, pero tendremos una segunda pretemporada, vamos a añadir cosas en las sesiones y mejorar a nivel físico y táctico, vamos a utilizar este tiempo muy bien".

Sobre los tres partidos seguidos a domicilio, el técnico afirmó que "ahora podemos decir que tenemos partidos en casa consecutivos, de lo que sucedió el miércoles nadie fue el culpable y las circunstancias son la que son. Así es el fútbol, estamos preparados para tres partidos fuera. El ahora es el Alavés. Vamos paso a paso, porque en este mundo todo cambia tan rápidamente que no puedo decir lo que pasará dentro de tres semanas".

Edin Terzic: "No estamos contentos con los resultados en los primeros partidos"

Edin Terzic ha hecho balance sus primeros meses en el Athletic Club: "Han sido meses muy exigentes, porque planificar la pretemporada sin saber cuándo iba a comenzar o cuándo iban a volver los jugadores de la Selección... la pretemporada fue exigente. Teníamos el objetivo de poner en práctica muchas de las cosas que queríamos mejorar. No estamos contentos con los resultados en los primeros partidos".

Además, el entrenador del Athletic Club ha explicado que "el camino es muy bueno, pero estamos al principio, no cerca del objetivo final o como queremos jugar al final. Esto es muy importante cuando quieres hacer cosas nuevas. En las primeras semanas merecimos algo más, contra el Elche y Sevilla, eso no lo podemos cambiar, pero sí el resultado de mañana, estamos contentos con los primeros pasos".

Edin Terzic, sobre Padilla: "Estamos encantados por él"

Edin Terzic, con la luz verde de Guruzeta, valoró la figura de Padilla: "Estamos encantados por él, estamos ayudando a los jugadores a tratar de conseguir el desarrollo. Es un gran honor estar con la selección de México, que está rindiendo muy bien, es lo importante. Tuvo una buena pretemporada, está trabajando muy duro, luchando en cada sesión, merece que le hayan seleccionado, lo más importante es que puedo contar con él".

Por último, Edin Terzic, pendiente de Iñaki, habló de Peio Canales: "Era demasiado pronto el miércoles, porque no se sentía al cien por cien, acordamos hablar esta mañana y con el equipo médico para ver cómo se siente. Hemos cambiado muchas cosas en los partidos para ganar, si queremos alcanzar los objetivos, necesitamos a todos los jugadores. Siempre tomo las decisiones a favor de algo, no en contra de algo".