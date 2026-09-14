Edin Terzic, pendiente de la situación de Iñaki Williams, jugador del Athletic Club

El delantero del Athletic Club ha iniciado, en los tres últimos partidos de LaLiga EA Sports, en la punta de ataque, tras la decisión tomada de Edin Terzic con Guruzeta. Sin embargo, el jugador de Ghana solo ha logrado un gol

Iñaki Williams está siendo una de las noticias más destacadas del Athletic Club en este arranque de temporada. El capitán del conjunto de Edin Terzic está siendo de nuevo la referencia en ataque en el once titular, empezando de inicio en las cinco jornadas de LaLiga que ha disputado el equipo vasco hasta la fecha. Pese a ello, el delantero solo ha logrado un gol en esos encuentros, ante la búsqueda y la mejoría de cara a puerta.

A la espera de Guruzeta se recupere de su lesión en los isquiotibiales, todo parece indicar que Iñaki Williams será el elegido para la punta de ataque en el Athletic Club. Cabe recordar que el equipo de Edin Terzic se medirá esta semana al Levante en el Ciutat de Valencia, en un encuentro que tendrá lugar el próximo miércoles, y despedirá el mes de septiembre con la visita del Alavés de Quique Sánchez Flores a San Mamés, este domingo.

Edin Terzic apuesta por la opción de Iñaki Williams

Iñaki Williams viene de marcar gol en el empate ante el Elche en San Mamés. El delantero respondió al tanto de Buonanotte de penalti, ante el que nada pudo hacer Unai Simón, para poner el 1-1 final en el encuentro de LaLiga. El jugador de Ghana aprovechó un rechace que quedó tras un disparo mordido de Berenguer, que finalmente el árbitro se lo atribuyó al futbolista del Athletic Club, que sumó su primer tanto del curso.

Tras ello, Iñaki Williams tuvo que ser sustituido en el minuto 81, por Sannadi, por lo que Edin Terzic comentó en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, las sensaciones que tenía el delantero del Athletic Club tras ser cambiado: "Justo acabo de hablar con él. Le han dado un patada en el pie y le dolía mucho, pero esperamos que mañana esté mejor porque ahora se encontraba ya mejor que cuando se ha marchado".

El reto de Iñaki Williams con el Athletic Club

Iñaki Williams pone la mirada en una nueva temporada con el Athletic Club y con el foco puesto en mejorar sus datos con respecto a las anteriores campañas. En la última, la 2025/2026, el delantero tan solo anotó tres goles, además de seis asistencias, en 30 partidos de LaLiga, algo que terminó acusando en la clasificación el conjunto que dirigía Ernesto Valverde, ahora, en cambio, con Edin Terzic al frente del equipo vasco.

Además, Iñaki Williams se quedó a seis goles en la temporada 2024/2025. Muy lejos quedan los doce que hizo en la 2023/2024 o los diez de la 2022/2023. De esta manera, Edin Terzic necesita recuperar la mejor versión de un jugador clave en el ataque, junto con otros como Nico Williams, Sancet o Berenguer, además, ahora, con la lesión de Guruzeta, que le ha abierto las puertas de la titularidad en la punta de ataque.

Iñaki Williams tiene dos importantes partidos con el Athletic Club para volver a la senda de los tres puntos en el conjunto de Edin Terzic. El equipo vasco empezó con malas noticias con las derrotas ante el Sevilla y el Barcelona, además del importante contratiempo que supuso la tarjeta roja a Yuri. Sin embargo, la plantilla se repuso y consiguió la victoria contra el Celta de Vigo en Balaídos y frente al Atlético de Madrid en San Mamés.

Buenas noticias con Iñaki Williams en el entrenamiento del Athletic Club

Iñaki Williams, que no volverá a jugar con Ghana, apunta a volver a la convocatoria para el duelo de este miércoles contra el Levante en el Ciutat de Valencia. La baja de Guruzeta le 'obliga' a entrar en el once para medirse al conjunto de Luis Castro. El canterano del Athletic Club, además de Peio Canales y Vivian siguen entrenando al margen del grupo, por lo que su presencia en el choque de LaLiga parece descartada en estos momentos.

Por ello, el Athletic Club, que viene de empatar ante el Elche, podría recuperar a los tres futbolistas para enfrentarse al Alavés este sábado, a la espera de cómo evolucionen cada uno de ellos.