Fin de una era para Iñaki Williams

El capitán del Athletic Club no volverá a jugar con la selección de Ghana tras la eliminación en el Mundial 2026, habiendo disputado dos Copas del Mundo y una Copa África con los 'Black Stars'

A sus 32 años, Iñaki Williams ha anunciado este viernes su adiós como futbolista internacional, retirándose de la selección de Ghana. En comunicado colgado en sus redes sociales, el capitán del Athletic Club pone fin a su periplo con los 'Black Stars' tras disputar 28 encuentros y haber marcado dos goles.

"Siento que ha llegado el momento de poner fin a mi trayectoria con la selección nacional de Ghana", comienza diciendo el mayor de los Williams en su mensaje, el cual ha acompañado con varias imágenes con la elástica de la selección ghanesa. "Me voy feliz, orgulloso y con la tranquilidad de saber que di todo cada vez que vestí esta camiseta", añade.

En el comunicado también recuerda a sus antepasados, los que llevaron a querer representar a Ghana en lugar de intentar hacerlo con España. "Ghana me ha dado mucho más que fútbol. Me ha permitido volver a casa, sentirme aún más cerca de mis raíces y experimentar el enorme orgullo de representar a mi país y llevar esta bandera en mi pecho. Gracias de todo corazón a todos los que han formado parte de este viaje y por todo el amor que siempre me han demostrado", escribió.

Fue con 28 años cuando Iñaki Williams decidió debutar con la selección africana pese a haber pasado por las categorías inferiores de la selección española, con la que incluso llegó a debutar con la absoluta de la mano de Vicente del Bosque, en un partido amistoso frente a Bosnia que acabó 3-1 para 'La Roja'. Seis años después, la Federación ghanesa le llamó con la vista puesta en el Mundial de Qatar 2022, una llamada que fue muy bien recibida por Iñaki Williams, que aceptó gustosamente. "Es el momento de encontrarme con mis raíces", dijo entonces.

El futbolista del Athletic era la gran apuesta de Ghana, que buscaba renovarse para ese Mundial, aunque el proyecto no terminó de arrancar y el equipo fue eliminado en la fase de grupos. Tampoco consiguieron atraer a otros jugadores conocidos del fútbol europeo con raíces ghanesas y los resultados también fueron malos en la Copa África de Naciones celebrada en 2023, donde no lograron pasar de cuartos de final, aunque Iñaki Williams no estuvo convocado en aquella ocasión. En la siguiente Copa África, ya que con el español también se estrellaron, no pasando de la primera ronda.

Este verano, después de varias ausencias en amistosos y partidos de clasificación de poca trascendencia, volvió a recibir la llamada de Ghana para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde participó en dos encuentros. Los africanos pasaron la fase de grupos, pero cayeron en dieciseisavos de final frente a Colombia, siendo esa la última participación de Iñaki Williams con Ghana.

La noticia de su retirada internacional debe ser bien recibida en Bilbao, ya que el veterano futbolista ahora podrá dosificarse más y no se verá afectado por el terrible virus FIFA. De hecho, para el primer parón de selecciones de la temporada, Iñaki podrá quedarse en Lezama para perfeccionar los nuevos conceptos de Edin Terzic y prepararse aún mejor físicamente para el resto del campeonato.