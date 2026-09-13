Malas noticias para el Athletic con Adama Boiro: un negocio que se complica

El lateral derecho se marchó en el cierre del mercado al West Ham como cedido, pero de momento no le van nada bien las cosas en Inglaterra y Nuno ya le ha 'castigado'

El Athletic Club dejó pasar el mercado de verano sin cerrar ningún fichaje para su primera plantilla, más allá del regreso de los cedidos Peio Canales, Beñat Gerenabarrena, Hugo Rincón y Álvaro Djaló. Lo que sí aprovechó, en cambio, es para hacer caja con los traspasos de Julen Agirrezabala, Unai Gómez y Urko Izeta, recaudando por todos ellos 10,5 millones. Una cuantía a la que hay que sumarle, además, los 500.000 euros que el West Ham pagó a última hora por el préstamo de Adama Boiro.

El lateral zurdo se quedó atrás en las rotaciones de Edin Terzic y la señal definitiva de que tendría muy difícil jugar este curso en el conjunto rojiblanco llegó en el estreno liguero ante el Sevilla FC. Tras la expulsión de Yuri, el técnico alemán no lo tuvo en cuenta y prefirió colocar en el flanco izquierdo de la zaga a Berenguer. Además, tampoco fue el elegido en el siguiente choque, ante el FC Barcelona, viendo cómo el titular era un Johaneko que claramente estaba por delante en las preferencias del germano.

El West Ham tiene una opción de compra

Así, aunque acabó jugando 20 minutos en el Camp Nou, Adama Boiro valoró una salida como mejor solución y todo quedó resuelto el último día del mercado, tras quedarse también sin jugar frente al Celta de Vigo. El Sabadell pugnó para llevárselo a Segunda división y también llamó a su puerta el Casa Pía portugués. Pero la mejor oferta fue la del West Ham y el Athletic acabó dando el visto bueno a una operación que le ha reportado un fijo e incluye una opción de compra no obligatoria que puede significar una posibilidad de negocio.

No ha transcendido la cuantía por la que el conjunto inglés podría comprarlo a final de temporada, aunque cabe recordar que su valor de mercado según la web especializada Transfermarkt es de 2,5 millones de euros. Apenas medio millón más de lo que el club bilbaíno pagó por sus derechos a Osasuna en el mercado invernal de 2024, para jugar en un primer momento en el Bilbao Athletic.

Tras ese paso por el filial, al futbolista nacido en Dakar le costó ser importante en el primer equipo rojiblanco (45 partidos en dos temporadas). Pero no le están yendo mucho mejor las cosas en la Championship inglesa, para disgusto también de un Athletic que espera sacar tajada con su venta definitiva o que se revalorice antes de volver en verano, con contrato aún en vigor hasta 2029.

Solo 13 minutos y fuera de la última convocatoria

Al poco de llegar, el senegalés de padres guineanos, aunque criado en el barrio de San Jorge de Pamplona, tuvo la oportunidad de debutar ante el Derby County. Su nuevo entrenador, Nuno Espírito Santo le concedió 13 minutos en la victoria por 3-0 de los 'Hammers'. Pero en el siguiente choque, ante el Bolton Wanderers, lo dejó en el banquillo, saltando la sorpresa esta última jornada.

Adama Boiro se quedó fuera de la convocatoria del preparador portugués para el duelo ante el Wrexham del pasado viernes, resuelto con un contundente 6-0, y según los medios británicos, desde el club londinense no se ha informado de ningún percance físico del defensor, dándose por hecho que su ausencia responde a una decisión técnica. Pero, además, llama la atención que el habitual titular en su posición, Oliver Scarles, arrancó como suplente, siendo el brasileño Morato, que hasta ahora apenas había jugado, el elegido para salir de inicio.

Las preferencias de Nuno y los elogios del club

En la prensa inglesa ya se apunta que Adama Boiro no ha logrado convencer por ahora al ex técnico del Valencia, que tiene otras preferencias en un West Ham que es líder y está obligado a buscar el ascenso. Aunque la campaña no ha hecho más que arrancar y el fichaje del ex rojiblanco fue muy celebrado en otros departamentos de su nuevo equipo hace apenas once días.

“Es un jugador al que hemos seguido muy de cerca y que creemos que se adaptará bien a la estructura del grupo. Es un defensa fuerte, atlético y versátil, que ha progresado notablemente y se ha consolidado en un gran club de LaLiga. Adama aportará mayor equilibrio defensivo al equipo y está muy decidido y motivado para afrontar este nuevo reto y demostrar que es un valioso refuerzo para el club. Le deseamos todo lo mejor", aseguró su director deportivo, Nils Koppen.