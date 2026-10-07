Álex Padilla da el salto lejos del Athletic

Aunque todavía no se ha estrenado oficialmente a las órdenes de Edin Terzic, el meta nacido en Zarautz ha tenido la oportunidad de cumplir su sueño y debutar como internacional absoluto con la selección de México

A la sombra de Unai Simón, indiscutible tanto en el Athletic como en la selección española, Álex Padilla aún no se ha estrenado con el conjunto bilbaíno a las órdenes de Edin Terzic. Pero eso no ha sido obstáculo para que Rafa Márquez, sustituto de Javier Aguirre, decidiera convocarlo para formar parte en este largo parón de la selección de México, con la que al fin ha cumplido su sueño de poder debutar, a sus 23 años, como internacional absoluto.

Titular en la derrota ante Chile

El meta nacido en Zarautz vio desde el banquillo los encuentros ante Colombia, Perú y Estados Unidos. Pero en el último de los amistosos previstos, esta pasada madrugada, el le llegó la oportunidad que tanto esperaba. Partió como titular y disputó los 90 minutos en el choque celebrado en Los Ángeles ante Chile, que venció por 0-2. Los goles de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro le dejaron un sabor agridulce. Pero a buen seguro nunca olvidará un partido especial.

No es la primera vez que el guardameta vasco, que pasó unos meses cedido en el Pumas, acudía a la llamada del 'Tri'. De hecho, ya estuvo en la lista de Aguirre previa al Mundial del pasado verano. Además también estuvo en el banquillo en varios amistosos hace dos años, pero le faltaba dar ese paso tras haber jugado en su día tres encuentros con la sub 23. Y eso que, como sucedió con el bético Álvaro Fidalgo, nacido en Oviedo y nacionalizado mexicano, Álex Padilla tuvo que salir a la palestra para justificar su sentimiento por el país norteamericano por las críticas y las dudas de algunos aficionados al respecto.

La respuesta de Álex Padilla a las dudas sobre su sentimiento mexicano

En su caso, el portero del Athletic, que llegó a ser internacional sub 19 en España en seis ocasiones, tiene la nacionalidad mexicana porque su madre es de allí. "No tengo el acento mexicano, pero estoy aquí porque siento estos colores y ahora frente a la cámara no me sale, pero soy el primero que si me tengo que matar por este país, lo voy a hacer", señaló en una entrevista concedida a TUDN al comienzo de la concentración.

"El 90% de mi familia son mexicanos, somos mexicanos, y siempre mi madre me lo ha inculcado todo, lo ha sentido mucho", añadió el guardameta rojiblanca, que reveló además que desde los 16 años tiene tatuada la bandera de México en el antebrazo. "Todos los tatuajes que tengo tienen un significado para mí y este es el primer tatuaje que me hice en mi vida y representa lo que es mi familia para mí y siempre mi madre me lo ha inculcado", insistió.

Con la Copa del Rey en mente y el reto de volver en noviembre

Ahora su objetivo es volver a contar con la confianza de Rafa Márquez en el próximo parón de noviembre, en el el combinado azteca afrontará una eliminatoria a ida y vuelta ante Jamaica en los cuartos de final de la Nations League de la Concacaf. Mientras tanto, sus posibilidad de rascar minutos en el Athletic pasan principalmente por la Copa del Rey, en cuya primera eliminatoria entrará en acción el cuadro vasco el próximo 29 de octubre, casi con toda seguridad ante el Prat, que se impuso en la ida por 1-5 al San Rafael.