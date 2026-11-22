El equipo sevillista cae en San Sebastian en una aislada carambola y encara el paréntesis en Liga F hundido en puestos de descensos y con un parcial de cuatro puntos de 24 después de ocho jornadas seguidas sin ganar

Rosa Márquez es frenada por una defensora de la Real Sociedad en una nueva derrota del Sevilla FC. / Sevilla FC

El Sevilla FC se marcha muy tocado al parón liguero en Liga F. En la mañana de este domingo ha caído ante la Real Sociedad, que se ha impuesto por 1-0 con un solitario tanto de Claudia Florentino en el inicio de la segunda mitad y ha condenado al equipo de David Losada a volverse de vacío de Zubieta, donde ha encadenado su octavo partido seguido sin conocer la victoria en una racha que le empuja a puestos de descenso. Las donostiarras, muy irregulares este curso, se reponen del 1-4 en el derbi ante el Athletic Club y se mantienen en la zona media de la tabla.

Un rechace en un saque de esquina desatasca un partido muy obstuso

Muy poco se puede destacar de una primera mitad en la que el hecho más noticiable fue la lesión de la colegiada, la murciana María Gloria Planes Terol, que después de ser atendida, en el 24' tuvo que ser sustituida por la cuarta árbitra, la madrileña Judith Barcala Salcedo. Hasta el descanso, el partido dibujaba un grisaceo contexto de igualdad en el que si bien la Real Sociedad tenía más iniciativa, el Sevilla FC se mantenía sólido sin demasiados esfuerzos y no había brillo alguno.

En la reanudación, las blanquiazules subieron una marcha. Acumularon varias llegadas al área sevillista y, en el 55', Claudia Florentino encontró el gol en una incorporación al ataque. En un saque de esquina botado en corto, Cecilia Marcos disparo desde fuera del área pero su chut fue repelido entre el poste y los guantes de Esther Sullastres, justo antes de que la zaguera cabecease en semifallo a una portería vacía que casi logra taponar desde el suelo la portera visitante.

El gol fue revisado durante dos minutos por el VAR -estudiando si había entrado o no y si la posición era legal- pero acabó subiendo al marcador y, a la postre, sería definitivo. Es la segunda derrota consecutiva del Sevilla FC, que la semana pasada cayó en casa ante el Atlético de Madrid (1-2) y encadena una racha de ocho jornadas sin ganar con cuatro choques perdidos y otros cuatro empatados. Una veces es la mala suerte, en otras pesa el arbitraje o la falta de acierto... No levanta cabeza.

Parón liguero como necesario punto de inflexión: sólo cuatro puntos de 24

Así, el Sevilla FC se mantiene en la penúltima plaza, en puestos de descenso a Primera Federación con 10 puntos de 36 posibles. A la vuelta del parón liguero, el Sevilla FC recibirá al Granada CF en el Estadio Jesús Navas el próximo 9 de diciembre; mientras que la Real Sociedad, octava con 16 puntos a la espera del resto de partidos de la jornada 12 en la Liga F, retomará la competición con una visita al RC Deportivo de La Coruña, el mismo 9-D.

Ficha técnica del Real Sociedad - Sevilla en Liga F

1- Real Sociedad: Arrula; Laura Camino, Nahia Aparicio, Claudia Florentino, Ainhoa Vicente; Ainhoa Marín (Arola Aparicio 46'), Cahynová, Ainoa Campo, Cecilia Marcos; Sonya Keefe (Nerea Eizaguirre 64') y Intza Eguiguren (Maren Lezeta 88').

0- Sevilla FC: Sullastres; Alba López (Claudia Roldán 77'), Alice Marques, Iris Arnaiz, Raquel Morcillo; Alicia Redondo (Esther Martín-Pozuelo 62'), Sandra Castelló, Gemma Gili (Xenia Barrios 77'); Laura Pérez (Andrea Álvarez 62'), Rosa Márquez y Fatou Kanteh (Jassina Blom 86').

Árbitra: María Gloria Planes Terol (colegio murciano). Se lesionó en el 24' y fue sustituida por la cuarta árbitra, Judith Barcala Salcedo (madrileña). Sin amonestaciones ni expulsiones.

Goles: 1-0 (55') Claudia Florentino.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 12 en Liga F disputado en el estadio principal de la Ciudad Deportiva de Zubieta, en San Sebastián (Guipúzcoa).